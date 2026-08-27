Litvínovský superútok by měl dominovat. Klíčové bude zdraví opor, produktivita a brankáři
Startovní výstřel do nového extraligového ročníku se blíží. Postupně probereme situaci a vyhlídky všech čtrnácti týmů. Začínáme Litvínovem, posledním týmem předchozí sezony se ztrátou 19 bodů na třináctou Mladou Boleslav. „Věřím, že mužstvo má sílu. A že už to nedojde tam, kam naposledy,“ prohlásil šéftrenér Robert Reichel, který se k mužstvu vrátil v lednu. V baráži s Jihlavou zachránila Verva nejen účast v elitní soutěži, ale možná celý litvínovský hokej. Důležitý bude vstup do soutěže, los s Kometou, Pardubicemi a Spartou na úvod však vypadá krutě.
Vytáhne Reichel tým z hlubiny?
Kapitán zlaté české generace Robert Reichel se po necelém roce vrátil coby šéf realizačního týmu. Už v říjnu skončil Michal Broš, tým převzal Jakub Petr a před baráží Reichel. Extraligu jinde netrénoval, má však stříbro a dva bronzy s dvacítkou. Velký patriot si vzal za své, že tým vytáhne z hlubiny. Před sezonou překopal realizační tým, vyměnil i kondičního trenéra. „Potřebuju člověka, jemuž můžu věřit a o němž vím, co umí,“ řekl. Nechal si jen asistenta Jakuba Petružálka a trenéra brankářů Zdeňka Orcta. Nově příchozí Ivan Švarný za Litvínov hrál. Klub dořešil vlastnictví, dál může počítat s podporou partnerského Orlenu. Pojistil si klíčové hráče, tým posílili David Kämpf a Janis Jaks. Vyskakovat si Chemici nemůžou, ale zabojovat o osmičku ano.
Spasí Vervu svatá trojice?
Podpisem mistra světa Davida Kämpfa hodil Litvínov do placu těžký granát. Předpokládanému trojzápřahu s Ondřejem a Davidem Kašovými by se mohla rovnat málokterá jiná lajna v extralize. Krušnohorský superútok by měl dominovat a rozhodovat zápasy. Kouč Reichel však přiznal, že má i víc možností, jak útoky poskládat. Je možné, že hvězdnou formaci rozdělí. Navíc první test lajny 3K v přípravě proti Karlovým Varům skončil po deseti sekundách, kdy starší z bratrů odstoupil kvůli zranění. Peníze v Litvínově vyřešili, jenže otázku zdraví neovlivní. Chemici na svatou trojici budou a musí hodně spoléhat. Jen oni však tým nespasí, musí se přidat další. Zásadní je, aby Kašovci byli v pořádku. Pokud ne, hrozí vážný problém a na Hlinkově stadionu se můžou začít křižovat.
Nové podpisy Litvínova - bratři Kašové a David Kämpf • Web HC Verva Litvínov
Nastřílí Koblasa a spol. víc gólů?
V minulém ročníku si Cheza pohoršila o 34 bodů. V koncovce strádala, dávala málo gólů. Nejlepší střelec týmu Theodor Pištěk měl 12 zásahů, aspoň desetkrát skórovali Matúš Sukeľ a Nicolas Hlava. Petr Koblasa, který ještě předloni nasázel 24 a poté 15 branek, se trefil jen sedmkrát. Ránu má jak z děla, jenže je odkázaný na spoluhráče, aby mu vytvářeli šance. Zrovna k němu by se hodil Kämpf. Nebo k Pištěkovi, který se vedle něj prosadil v přípravě. Střelce je třeba si taky vychovat. Jonáš Bednařík byl se 65 body druhý v produktivitě juniorské extraligy a dal 24 gólů. Od návratu ofenzivního obránce Jakse si v Litvínově slibují zlepšení přesilovek, jejichž využití přes 13 procent bylo mizerné. Přispět by měl i Michal Moravčík, který většinu předchozí sezony vynechal.
Vyskočí mladíci v extralize?
Dávno není Litvínov líhní hvězd, co býval. Z útočníků v poslední době vyrostl pro extraligu víceméně jen Matěj Maštalířský. Před sezonou odešlo deset hráčů, včetně Skandinávců Holmströma a Hännikäinena a pěti beků. Celkově Verva omládne. V Pardubicích nadbytečný Tomáš Urban se ve 24 letech pořád dá považovat za příslib a vypadal zajímavě. „Nechci ho hrát ve čtvrté lajně,“ uvedl trenér Reichel o 19letém Jonáši Bednaříkovi, jehož v přípravě posílal i na přesilovky. V útoku může vyskočit stejně tak Viktor Šámal, vzadu Filip Tittl nebo Filip Soušek. „Máme čtyři nebo pět mladých kluků, kteří jsou zajímaví. Ale nikomu nic zadarmo nedáme. Pokud budou plnit, co chceme, vyčnívat v juniorce, v Chomutově, kdekoli, budou hrát. Jinak ne,“ pravil kouč.
Jak obstojí obrana?
I v obranných činnostech patřila Verva k nejhorším třem týmům. Všestranný David Kämpf jistě pomůže i s oslabením a na vhazování. Jeho nasazení a přístup budou příkladem pro ostatní. V obraně se tyčí čtyři pilíře – Adam Polášek, Kevin Czuczman, Moravčík a navrátilec Jaks mají mraky zkušeností. Na nich nejvíc bude záležet, jak obrana obstojí. Přidruží se některý z mladíků, kteří tvoří druhou a poměrně velkou část obranné linie? Třeba někdo poroste jako druhoročák a bývalý juniorský reprezentant Vojtěch Husinecký. Litvínov musí hodně spoléhat i na brankáře. Matej Tomek a Pavel Čajan vytvořili solidní tandem. Zvládli zhruba stejné porce zápasů se slušnými výsledky, pár bodů ukradli. Tak to zřejmě i bude pokračovat.
Kdo přišel a odešel
|Hráč
|Klub
|Kdo přišel
|Příchod
|Vít Beran obránce
|Slavia Praha
|Příchod
|Martin Havelka útočník
|Chomutov
|Příchod
|Janis Jaks obránce
|Karlovy Vary
|Příchod
|David Kämpf útočník
|Buffalo
|Příchod
|Viktor Šámal útočník
|Holderness
|Příchod
|Filip Tittl obránce
|Slavia Praha
|Příchod
|Tomáš Urban útočník
|Pardubice
|Příchod
|Dominik Volejníček útočník
|Arosa
|Kdo odešel
|Odchod
|Marek Baránek obránce
|Chomutov
|Odchod
|Jaroslav Brož útočník
|Jihlava
|Odchod
|Maxim Čajkovič útočník
|Brno
|Odchod
|František Gajdoš obránce
|Odchod
|Nicolas Hlava útočník
|Kladno
|Odchod
|Alex Holmström útočník
|Kouvola
|Odchod
|Marcus Hännikäinen útočník
|Jokerit Helsinky
|Odchod
|Markuss Komuls obránce
|Odchod
|Michal Plutnar obránce
|Jihlava
|Odchod
|Quinn Schmiemann obránce
|Karlovy Vary
|Odchod
|Petr Šenkeřík obránce
|Zlín
Umístění za posledních 10 sezon
|Sezóna
|Základní část
|Konečné umístění
|2016/17
|5. místo
|čtvrtfinále
|2017/18
|14. místo
|baráž
|2018/19
|11. místo
|skupina o udržení
|2019/20
|12. místo
|12. místo
|2020/21
|11. místo
|předkolo
|2021/22
|13. místo
|13. místo
|2022/23
|11. místo
|předkolo
|2023/24
|5. místo
|semifinále
|2024/25
|7. místo
|předkolo
|2025/26
|14. místo
|baráž