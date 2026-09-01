Květoň o vzpomínkách na titul i nepříjemnosti na síti X: Účet s mou fotkou? Já to nejsem!
Jeho jméno z kronik třineckého hokeje jen tak nezmizí. Především díky pátému finále z roku 2011, v němž rozhodujícím gólem vystřelil Ocelářům vůbec první titul v klubové historii. V průběhu celého minulého týdne si David Květoň spolu s bývalými spoluhráči připomínal patnácté výročí úspěchu. „Fakt tady byl výborný tým, který hlavně tahal za jeden provaz,“ hlásil někdejší útočník, jenž se zúčastnil slavnostní večeře, golfu i autogramiády s fanoušky.
Radek Bonk, Jan Peterek, Ladislav Kohn, Lukáš Krajíček, Josef Hrabal, Václav Varaďa, Jiří Polanský, Martin Adamský... Co jméno, to pojem. Před sezonou 2010/11 v Třinci poskládali nabušený tým, který kromě vítězství v základní části dostal do Slezska i mistrovský titul. Vůbec první v historii.
„V té době na to všichni dlouho čekali, nakonec se to povedlo. Vůbec to nebylo jednoduché, protože jsme v semifinále se Slavií prohrávali 1:3 na zápasy. Povedlo se nám sérii otočit, což bylo asi nejvíc,“ líčil David Květoň, jenž odehrál za Třinec dohromady sedm sezon. Později se k Ocelářům na jediné utkání vrátil, to už ale patřil partnerskému Frýdku-Místku.
Právě on měl na titulu ohromný podíl. V pátém finálovém utkání vstřelil nakonec rozdílovou branku na 2:1 (zápas skončil 5:1). Navíc v derby s Vítkovicemi, za které později nastupoval. „Na ten gól si vzpomínám velice dobře. Přihrával mi Honza Peterek, dojížděl jsem přes celé hřiště, ke mně se to tak nějak odrazilo a přišla střela nahoru,“ ohlížel se Květoň.
„V týmu byla velká jména, ale ta nikdy nic nezaručují. Když dlouhodobě sledujeme Pardubice, taky se jim to povedlo až po nějaké době. Všechno se tehdy sešlo a navíc jsme byli skvělá parta. Semifinále se Slavií to jenom potvrdilo. Láďa Kohn nám tehdy říkal, že prostě už neprohrajeme, a ono se to skoro povedlo,“ vzpomínal současný kouč Nového Jičína.
Mužstvo ze třetí nejvyšší soutěže momentálně chystá na start nového ročníku, v němž mimo jiné změří síly s ambiciózními celky Poruby či Prostějova. „Že bych byl nějaký extra trenér? Za toho se nepovažuju,“ zaculil se Květoň. „S manažerem klubu Milanem Urbanem jsme dlouholetí kamarádi. Protože to předchozí trenér položil, Milan a prezident klubu oslovili mě.“
Kvůli síti podal trestní oznámení
Nabídku přijal i navzdory tomu, že o trenérské profesi nikdy předtím neuvažoval. „Žádné zkušenosti jsem neměl, ale zkusil jsem to. Nakonec jsme se nějakým způsobem zachránili. I díky Třinci, který nám posílal kvalitní juniory. Na novou sezonu se nikdo nesehnal, takže to spadlo zase na mě. Uvidím, jak dlouho vydržím,“ uvedl.
Že by se v osmatřiceti letech vrátil přímo na led, momentálně vylučuje. „Furt mě přemlouvají, jestli bych do toho znovu nechtěl jít, ale řekl jsem, že bych musel shodit dvacet kilo, což asi není na pořadu dne,“ usmál se muž, kterého v minulosti vedli třeba Pavel Marek, Antonín Stavjaňa, Jiří Kalous, Vladimír Růžička nebo Jakub Petr. „Od každého se dá něco vzít. Tréninky si už tolik nepamatuju, takže je dělám spíš podle sebe,“ přiznal Květoň.
Řeč se stočila i k sociálním sítím. Konkrétně k platformě X, dříve známé jako Twitter. Tam totiž přispívá jiný David Květoň, který má však na profilu fotografii právě někdejšího forvarda Třince, Kärpätu, Mladé Boleslavi, Chomutova či Vítkovic.
„Když už mám prostor se k tomu vyjádřit, budu velice rád. Nikdy jsem žádnou sociální síť neměl, ale potom jsem potkával po městě nebo v restauraci lidi, kteří se mě ptali, co tam píšu za nesmysly. Tak jsem trochu pátral po lidech, kteří mají Twitter,“ uvedl útočník.
A našel jistého Davida Květoně s ověřeným profilem a jeho vlastní fotografií v třineckém dresu. „Ať je David Květoň, jmenuje se tak, mám to zjištěné, ale ať si tam dá svoji fotku. Není příjemné pak lidem vysvětlovat, že to nejsem já. I Honzovi Peterkovi jsem to říkal, protože tam třeba píše i něco o Třinci,“ pokračoval s tím, že na dotyčného podal trestní oznámení.
„Policie to řešila, ale bohužel nemají kompetence. A zároveň Twitter se s nikým nebaví, to by muselo jít o vážný kriminální čin. Nevím, co s tím. Úplně se tomu nevěnuju, protože nemám čas, ale asi budu muset začít,“ dodal Květoň.