Boleslav před sezonou: třesk v obraně i posily ze zámoří. S novou střídačkou do play off?
Za dva týdny to vypukne. Nová extraligová sezona odstartuje předehrávkou mezi Karlovými Vary a Třincem. Ještě předtím si položíme zásadní otázky o všech čtrnácti klubech. Po Litvínovu přichází na řadu Mladá Boleslav, která po neuspokojivé sezoně zásadně proměnila obranu a do realizačního týmu přivedla nové tváře. Po třináctém místu a rychlém konci ročníku chtějí Bruslaři zpátky do play off, bídnou produktivitu mají zvednout hráči ze zámoří. „Boleslav měla poslední tři čtyři roky špatné. Dáme do toho všichni maximum, abychom se snažili napravit, co se teď nevedlo,“ hlásil asistent kouče Jakub Klepiš.
Jak jsou na tom Bruslaři finančně?
Rozhodně si nemohou pískat. Vlastně teď už zase ano. Na chvíli. Jenže jenom díky zápůjčce Města Mladá Boleslav. Jeho zastupitelé zkraje června schválili žádost klubu o poskytnutí jednorázové pomoci ve výši desíti milionů korun. BK hospodaří poslední sezony ve ztrátě, dostal se do potíží s cash-flow a celkově potřeboval stabilizovat nepříznivou ekonomickou situaci.
Podle informací Sportu dlužil několik milionů dodavateli hokejové výstroje, peníze má oddíl splácet po dobu padesáti měsíců, čili přes čtyři roky. Město drží v BK 34 procent akcií. Primátor Jiří Bouška obhájil půjčku sdělením, že by město mělo pomoci k tomu, aby dál drželo nejvyšší celostátní soutěž v hokeji, fotbalu i florbalu. Klub zároveň pro další období zajistil klíčové tříleté smlouvy s generálními partnery Škoda Auto a Ško-Energo.
Zvládne Haken první sezonu jako hlavní trenér v extralize?
V poslední době nejde zrovna o jisté povolání. Richard Král v Mladé Boleslavi nepřidal kompletní druhou sezonu, loni se z pozice hlavního trenéra stěhoval už v říjnu. Na záchrannou misi se vrátil Miloslav Hořava starší, ani on ale z dlouhodobého pohledu Bruslaře nepozvedl. Klub řeší situaci z vlastních zdrojů. Petr Haken se v posledních letech staral o boleslavskou mládež, v dospělém hokeji má zkušenosti jako asistent i z Komety Brno. Nastálo bude hlavním koučem extraligového klubu poprvé.
K ruce bude mít nepříliš zkušené kolegy. František Ptáček zažil během těžké sezony v Litvínově křest ohněm, Jakuba Klepiše čeká trenérská premiéra. Brusle pověsil na hřebík, aby nastoupil na střídačku, v předchozích letech jen vypomáhal u dětí v Letňanech. Haken už má za sebou dost, aby výzvu zvládl.
Dokáže Zámorský nahradit Pyrochtu?
Podruhé za poslední tři roky ukončili sezonu jako první, ze třináctého místa se netrápili s baráží, ale ani nebojovali v play off. Po neuspokojivém umístění přišel třesk v obraně. Pět zadáků odešlo, čtyři noví beci s Boleslaví podepsali. Kdyby záleželo čistě na sportovním vedení klubu, Bruslaři by si jistě rádi ponechali Filipa Pyrochtu. Reprezentant byl po příchodu do týmu pokaždé nejvytěžovanějším hráčem, ve všech třech sezonách skončil v první čtyřce klubového bodování. Pro pokračování si ale zvolil Třinec.
V Boleslavi doufají, že jeho roli dokáže pokrýt Petr Zámorský. Zkušený obránce byl v předchozích letech ještě produktivnější než Pyrochta, po lehkém výpadku naposledy ukázal, že je dál nebezpečný. Ve 34 letech už ale může postupně zpomalovat.
Vyřeší zámořské posily nedostatečnou produktivitu?
Za 52 kol předchozí sezony se stěží přehoupli přes stogólovou hranici, se 102 brankami byli Bruslaři nejhorší. Meziročně si pohoršili o 35 zásahů a situaci museli řešit. Produktivitu mají zlepšit hlavně Kanaďané. Antoine Morand a Steven Jandric společně bodovali ve finské Liize za Lukko Rauma, Jordan Martel byl druhým nejproduktivnějším mužem na Slovensku.
Zámořské trio začalo v přípravě nadějně, jenže příklady z minulosti ukázaly, že ne každý cizinec přechod do extraligy zvládne. Bruslaři musí doufat, že posily trefili. Taky kvůli příchodu Jandrice pustili Lakatoše, který se pravidelně zapisoval do statistik, ale naposledy dlouho chyběl v sestavě. Pavol Skalický směrem dopředu hodně polevil.
Kolik prostoru pro sebe uzme Vojtěch Mokry?
Když v předminulé sezoně došli Bruslaři do čtvrtfinále a v něm trápili Hradec Králové, mohli jste jasně ukázat na jeden z klíčových faktorů. Dominik Furch po příchodu z Komety podával famózní výkony a slyšel chválu ze všech stran. V poslední sezoně zkušený gólman nezklamal, ale lze říct, že výkony klesl z výborných „jen“ na velmi dobré. Pro případný úspěch ho bude Boleslav potřebovat znovu v top formě.
Zezadu se na něj navíc tlačí talent Vojtěch Mokry. Naposledy pro sebe uzmul třináct startů a zazářil úspěšností zákroků 93,4 procenta. Teď už extraligu zná a bude chtít dostat větší prostor, aby do budoucna převzal roli jedničky. Minimálně v této sezoně ještě ke střídání stráží nedojde, ale nebude velkým překvapením, když si brankáři rozdělí zápasy rovnoměrněji.
Kdo přišel a odešel
|Hráč
|Pohyb
|Klub
|Jordan Martelútočník
|Příchod
|Michalovce
|Felikss Gavarsútočník
|Příchod
|Minnesota State Univ.
|Šimon Kubíčekobránce
|Příchod
|Č. Budějovice
|Vojtěch Budíkobránce
|Příchod
|Vítkovice
|David Moravecobránce
|Příchod
|K. Vary
|Petr Zámorskýobránce
|Příchod
|Plzeň
|Antoine Morandútočník
|Příchod
|Lukko
|Steven Jandricútočník
|Příchod
|Lukko
|Carl Berglundútočník
|Odchod
|Olomouc
|Aleš Čechobránce
|Odchod
|Plzeň
|Petr Gewieseobránce
|Odchod
|Olomouc
|Tomáš Havlínobránce
|Odchod
|Slavia
|Alex Lintuniemiobránce
|Odchod
|Jukurit
|Ondřej Procházkaútočník
|Odchod
|Liberec
|Filip Pyrochtaobránce
|Odchod
|Třinec
|Filip Suchýútočník
|Odchod
|Vsetín
|Patrik Zdráhalútočník
|Odchod
|Mountfield HK
|Dominik Lakatošútočník
|Odchod
|?
Umístění za posledních 10 sezon
|Sezona
|Základní část
|Celkové umístění
|2016/17
|10.
|předkolo
|2017/18
|12.
|skupina o udržení
|2018/19
|8.
|čtvrtfinále
|2019/20
|4.
|play off zrušeno
|2020/21
|3.
|semifinále
|2021/22
|11.
|semifinále
|2022/23
|10.
|předkolo
|2023/24
|13.
|13.
|2024/25
|9.
|čtvrtfinále
|2025/26
|13.
|13.