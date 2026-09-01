Aréna za miliardy může růst: Dědkův megalomanský projekt v Pardubicích má stavební povolení
Plánovaná multifunkční hokejová aréna v Pardubicích, která má při koncertech pojmout až 25.000 návštěvníků, získala stavební povolení. Rozhodnutí je na úřední desce magistrátu. Projekt připravuje společnost podnikatele Petra Dědka, majoritního vlastníka hokejového klubu Dynamo. Halu chce stavět v oblasti na Nové Cihelně.
Povolení se týká stavby multifunkční hokejové arény, tréninkové haly, hotelu, parkovacího domu a showroomu. Součástí je také park, veřejná prostranství, dopravní a obslužné komunikace, zásobovací dvory a podzemní parkování. V areálu bude také vyvýšená pěší plocha, která propojí hlavní arénu, tréninkovou halu a hotel.
Hala bude mít vejčitý půdorys, který vychází z uspořádání hlediště kolem ledové plochy. Směrem k městu se rozšíří o další provozy, mimo jiné administrativu, krátkodobé ubytování, muzeum a fanshop. Hlavní vstup do haly bude na jižní straně. Na severní straně bude vstup pro zaměstnance a zásobovací dvůr pro dovoz zboží a materiálu.
V aréně bude zázemí pro hráče a účinkující, prostory pro diváky, gastronomické provozy, sklady a technické zázemí. Součástí budou také kanceláře a krátkodobé ubytování pro hráče, bazén s wellness, obchody a muzeum s fanshopem HC Dynamo. Ve dvou podzemních podlažích bude parkování určené především pro VIP návštěvníky a hráče a také prostory pro technologie.
Za stavbu haly investor zaplatí miliardy korun. Na území se musel vypořádat i se skládkou komunálního odpadu. Projekt vzniká i na základě plánovací smlouvy s městem. Dokument stanovuje podmínky výstavby a rozděluje povinnosti mezi město a investora. Pardubice podle ní nebudou přispívat na provoz arény ani na sanaci staré skládky na Nové Cihelně. Pokud investor nesplní některé ze závazků, hrozí mu sankce.