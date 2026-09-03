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Baráž? Ne! Olomouc chce zase vystřelit výš. Kdo nahradí Fridricha a nakopne se hvězda?

Trenér Olomouce Petr Fiala a nová posila Zach Senyshyn
Trenér Olomouce Petr Fiala a nová posila Zach SenyshynZdroj: koláž iSport.cz
Přípravný zápas Olomouce s Vítkovicemi
Přípravný zápas Olomouce s Vítkovicemi
Přípravný zápas Olomouce s Vítkovicemi
Přípravný zápas Olomouce s Vítkovicemi
Přípravný zápas Olomouce s Vítkovicemi
Nová posila olomouckých hokejistů Zach Senyshyn
Trenér Olomouce Petr Fiala
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Daniel Fekets
Tipsport extraliga
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Úvodní buly se nevyhnutelně blíží. Nejvyšší hokejová soutěž začne už v úterý 15. září předehrávkou a o den později i kompletním kolem. Deník Sport a web iSport.cz rozebírá před extraligovým startem zásadní otázky u všech čtrnácti týmů. Po Litvínovu a Mladé Boleslavi pokračuje Olomoucí. Hanáci znovu omladili, pozměnili trenérský štáb a znovu by si rádi zahráli alespoň předkolo. „Určitě bychom zase chtěli vystřelit výš, stejně jako jsme vystřelili výš roky předtím,“ uvedl jednatel a generální manažer Erik Fürst. Povede se Kohoutům vylepšit loňské dvanácté místo?

Kdo nahradí góly Petra Fridricha?

Se střílením branek může mít Olomouc problémy. Tím spíš, když ji opustil pátý nejlepší kanonýr minulé sezony Petr Fridrich, jenž se v šestadvaceti letech vydal do Finska na své první zahraniční angažmá. Kdo jej nahradí? Alespoň částečně mohou díru zalátat Jakubové Orsava a Navrátil nebo Ondřej Matýs s Karlem Pláškem. Aby však jeden hráč nasázel jednadvacet gólů? To může být složitý, možná až neřešitelný úkol. Jedno další jméno ale možná vyskočí rychle. Řeč je o Danielu Herčíkovi, který po příchodu z Pardubic vyhlíží výraznější roli i ice time. Už v předešlých letech si navíc v béčku Dynama vyzkoušel, že mančaft může táhnout. Držením hole i stylem bruslení připomíná Davida Pastrňáka, teď jen pálit z levého kruhu podobně jako největší eso Bostonu. 

Přinese efekt tolik potřebné omlazení?

Jednou to přijít muselo, přestože fanoušci smutnili. K někdejším lídrům či dokonce legendám si vytvořili silné pouto, stejně jako vedení klubu. Před minulou sezonou Moru opustily dlouholeté stálice Jan Knotek, Branislav Konrád, Jan Švrček nebo Jan Káňa, nyní k nim přibyli David Škůrek, Alex Rašner, Lukáš Klimek a především Lukáš Nahodil. „Byť z toho úplně šťastný nejsem, cítil jsem, že přestavba kádru je potřebná. K hokejovému životu to patří. Některým hráčům dobíhá čas,“ komentoval Erik Fürst, jehož klub postupně mění i herní identitu. Houževnatost a neústupnost postupně střídá dravost s bruslením. I proto rázem přicházejí cizinci či mladší hráči, mezi které patří bratři Vitouchové, Michal Tomeček, Jakub Kos, Daniel Herčík nebo Michal Hrádek.

Zvládne Petr Fiala svůj trenérský comeback?

Éterem létalo hned několik jmen, především Jaroslav Nedvěd. Přestože exsparťanský kouč nabídku Mory skutečně dostal, nakonec se rozhodl pro angažmá u reprezentační osmnáctky. Nástupce Róberta Petrovického tak mnohé překvapil. Na lavičku olomouckého A-týmu se po jedenácti letech vrátil Petr Fiala, jenž mezitím působil u juniorky a krátce i v Kometě. Pokud se ale domníváte, že kontakt s nejvyšší soutěží v posledních několika letech ztratil, není to tak. Šestašedesátiletý odborník dlouho pracoval jako olomoucký videokouč. Neustále koukal na zápasy i herní trendy. Úzce navíc spolupracoval se Zdeňkem Motákem, Janem Tomajkem, Borisem Žabkou či už zmíněným Petrovickým. „Nepřipadám si, že bych z toho vypadl. Zápasy jsem sledoval, takže jsem určitě nezakrněl,“ glosoval Fiala.

Dokáže se patnáctka draftu nakopnout?

Zach Senyshyn je nejzvučnější jméno, které před sezonou do Olomouce přišlo. Patnáctý muž draftu 2015 a bývalý spoluhráč Davidů Krejčího a Pastrňáka z Bostonu však nikdy svůj potenciál nenaplnil. V NHL nastoupil jen šestnáctkrát, daleko víc odehrál na farmě. „Udělal jsem všechno, co bylo v mých silách, a rozhodně nelituju, že jsem tam strávil tolik let,“ líčil Senyshyn. Předloni se mu dařilo v německém Schwenningeru, jenže uplynulou sezonu už tak povedenou neměl. Po krátké štaci v Žilině se touží nakopnout na Hané, kde ale musí přidat. „Chceme od něj vidět víc. Ještě mu dáme čas, ale tlak na jeho výkon od nás bude postupně větší. Přijel k nám s troškou nadváhy, to je problém,“ prohodil Petr Fiala po nedávném přípravném špílu s Jihlavou.

Jak to vypadá s novou arénou?

Olomoucký hokej si může dát do sezony hned několik cílů: vyhnout se baráži, postoupit do předkola a třeba v něm i znovu rozvířit vody. A z těch mimosportovních? Zase se o kus přiblížit nové aréně. Její výstavba je teď daleko blíž než kdykoliv předtím. Město i kraj v dubnu schválily projekt, za nímž stojí developer Richard Morávek. „Jsem stoprocentně přesvědčený, že by nastala zcela nová epocha olomouckého hokeje,“ komentoval před časem Erik Fürst. „Vždycky před volbami tady byly billboardy a plakáty, že postavíme nový stadion… Jestli to chce postavit soukromý sektor, zaplaťpánbůh za to. V Jihlavě chodilo na zápasy 1500 až 2000 diváků, ale teď, když mají nový zimák, bývá tam i vyprodáno a hned se o nich píše,“ souhlasil se svým šéfem Petr Fiala. Snad se sen už brzy promění v realitu.

Kdo přišel a odešel

HRÁČPOHYBKLUB
Martin ŠtohanzlútočníkPŘÍCHODMountfield HK
David VitouchútočníkPŘÍCHODSparta
Michal VitouchútočníkPŘÍCHODSparta
Jakub KosútočníkPŘÍCHODKometa
Michal TomečekútočníkPŘÍCHODPřerov (Maxa liga)
Daniel HerčíkútočníkPŘÍCHODPardubice
Carl BerglundútočníkPŘÍCHODMl. Boleslav
Zach SenyshynútočníkPŘÍCHODŽilina (Slovensko)
Matúš SpodniakútočníkPŘÍCHODMichalovce (Slovensko)
Petr GewieseobráncePŘÍCHODMl. Boleslav
Ralfs FreibergsobráncePŘÍCHODVítkovice
Michal HrádekobráncePŘÍCHODPardubice
Lukáš NahodilútočníkODCHODTřebíč (Maxa liga)
Lukáš KlimekútočníkODCHODPoruba (2. liga)
Viliam ČachoútočníkODCHODMountfield HK
Silvester KuskoútočníkODCHODKometa
Jakub DoktorútočníkODCHODZlín (Maxa liga)
Renars KrastenbergsútočníkODCHODČ. Budějovice
Petr FridrichútočníkODCHODSaiPa (Finsko)
Alex RašnerobránceODCHODFrýdek-Místek (Maxa liga)
David ŠkůrekobránceODCHODZlín (Maxa liga)

Umístění za posledních 10 sezon

SEZÓNAZÁKLADNÍ ČÁSTCELKOVÉ UMÍSTĚNÍ
2016/1712.skupina o udržení (11.)
2017/188.čtvrtfinále (8.)
2018/196.čtvrtfinále (6.)
2019/207.play off zrušeno
2020/2112.čtvrtfinále (8.)
2021/229.předkolo (10.)
2022/238.čtvrtfinále (8.)
2023/2410.předkolo (10.)
2024/2514.baráž (14.)
2025/2612.předkolo (12.)

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