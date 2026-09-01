Kempný poprvé za Kladno: Chceme hrát pod Rulíkem jako v nároďáku. Proč má jiné číslo?
S týmem absolvoval turnaj a soustředění ve Švýcarsku, na první start v novém klubu si ale musel Michal Kempný počkat do úterý do Karlových Varů. „Natáhnul jsem si trošku zadní stehenní sval v posilovně. Nic velkého, ale potřebovalo to chvíli klidu,“ vysvětloval zkušený bek po porážce Kladna 1:2. Na led nastoupil v prvním obranném páru po boku Martina Janduse, hrál oslabení i přesilovku. „Nic zásadního se pro mě měnit nebude,“ řekl o své roli v týmu.
Je nejzvučnější posilou, které ambiciózní Rytíři mezi sezonami přivábili. Michal Kempný musel vynechat první tři přípravné zápasy, výstroj oblékl až v Karlových Varech. Na první pohled si ho však mohl leckdo z fanoušků snadno splést. Mistr světa a vítěz Stanley Cupu musel tradiční číslo šest vyměnit, protože je v Kladně vyřazené na počest kanonýra Milana Nového.
„Tady to nejde, ani ve Švédsku to nešlo. Nechával jsem to stejné, jako to bylo ve Švédsku, zůstal jsem při pětce. Ale je to jenom číslo na zádech. Úplně pověrčivý nejsem,“ popisoval po premiéře za Kladno.
Jak jste se cítil po lehčím zranění zpátky v zápase?
„Vždycky to může být lepší. Pořád je na čem pracovat. První zápas, mělo to tempo. Vary mají mladý a bruslivý tým. Nebylo to nic jednoduchého. Škoda, že jsme to nedokázali dotáhnout do vítězného konce.“
Teď už je sval v pohodě?
„Jo, už mám za sebou celý týden tréninků. Noha drží, což je fajn. Ještě nám zbývají dva zápasy, než začne liga. Já jsem si premiéru užil a věřím, že to bude lepší a lepší zápas od zápasu.“
S týmem jste odjel i do Švýcarska, kde jste ale nenastoupil. Splnil turnaj dobře roli teambuildingu před sezonou?
„Bylo to skvělé. Vždycky je pozitivní, když se může celý tým sejít, zajít společně na večeři a lépe se poznat. Z tohohle hlediska to velmi pomohlo. Odehráli jsme dva zápasy a dobře potrénovali. Určitě skvělé soustředění.“
Už jste s trenéry řešil, jaká má být vaše role? Máte být i mentorem pro mladší?
„Myslím, že to bude velmi podobné jako to, co jsem hrál v posledních letech v nároďáku. Pro mě se nic zásadního nebude měnit. Budu se snažit odvádět co nejlepší výkony, abychom jako tým byli zase úspěšnější než loni. Půjdeme zápas od zápasu, je to proces, celá sezona je dlouhá a bude náročná. Věřím, že na ni budeme dobře připraveni.“
Je podobné to, co chce Kladno pod Radimem Rulíkem hrát, stylu, jakým se prezentoval národní tým?
„Je tam spousta podobných věcí. Chceme hrát agresivní hokej, máme mladé, bruslivé kluky. Trénovali jsme na to celé léto, takže věřím, že to potom dokážeme přenést do zápasů.“
Na startu přípravy jste říkal, že ještě neznáte realizační tým na každodenní bázi. Jaké to zatím je? Tréninky jsou prý dost intenzivní.
„Jsou, ale neznám tréninkový kemp. Bruslilo se hodně, pořád se trénuje. Intenzivní to je. Na druhou stranu všichni do jednoho pracují skvěle a dostáváme do sebe to, co potřebujeme, abychom z toho dokázali potom těžit.“
Domácí generálku sehraje Kladno ve čtvrtek se Spartou. Těšíte se? Bude speciální zahrát si proti svému předchozímu extraligovému klubu?
(přemýšlí) „Je to přípravný zápas. Těším se, mám tam spoustu kamarádů, kluků, které znám. Ale nevím, nechci říkat, jestli to je speciální, nebo ne. Určitě se na to těším.“
Fanoušci Sparty vás asi přivítají o něco příjemněji než na Kometě, kde dodnes neskousli váš odchod do Prahy.
(směje se) „To doufám.“