Voženílek: Herním stylem se Třinec změnil. Legendární gól? Je hezké, když to někde vyskočí
Čekají se od něj velké věci. Minimálně takové, jaké předváděl před odchodem do Švýcarska. Dosud nejzářivější moment Daniela Voženílka? Vyrovnávací gól v čase 59:59,8 v semifinálové sérii se Spartou. Oceláři tehdy senzačně odvrátili vyřazení, aby o pár dnů později slavili epický titul. „Předtím jsem o tom gólu moc slyšet nechtěl. Následovalo finále, titul mistra světa, takže pořád na to něco navazovalo. S určitým odstupem je ale hezké, když to na mě někde vyskočí,“ vzpomíná Voženílek.
Do Třince se vrátil po dvouletém angažmá v Zugu jako velká a zvučná posila. Daniel Voženílek chce být znovu vychvalovaným a klíčovým chlapíkem. Zkrátka lídrem vždy a všude. Samozřejmě také v kabině, která v úterý kousala porážku 1:3 v Olomouci. Oceláři nenadchli, Hanáci se radovali zaslouženě. „I přes prohru to byl super test,“ ohlíží se třicetiletý útočník.
Na přípravné utkání to bylo poměrně dost vyhecované. Překvapilo vás to?
„Takový je hokej. Vždycky se najdou nějaké sporné situace, sporné fauly. Pořád je ještě léto, takže člověk hledá nějaké hranice. Pro oba týmy to bylo stejné, vymlouvat se na to nemůžeme.“
I porážka v přípravě ale může přijít vhod.
„Doteď všechno fungovalo skvěle, skoro jako po másle. Hodně pracujeme i mimo led, na tréninku, takže nějaká diverzita v tréninkovém období určitě může pomoct. Sedneme si k tomu a probereme, co bylo špatně. Hlavně ať se to v sezoně neopakuje.“
Poprvé v přípravě nastoupili Oceláři na čtyři formace. Jak jste si na to zvykali?
„Takový byl plán. Pak ale někteří hráči nedohráli, takže tam byl větší chaos než normálně. (usmívá se) Ale takový je hokej, který podobné věci občas přináší. Teď máme před sebou už jen dva přípravné zápasy, na které se budeme soustředit. Musíme se zaměřit na chyby.“
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Zatím to vypadá, že extraligu začnete ve formaci s Markem Daněm a Martinem Růžičkou. Jak se s nimi spolupracuje?
„Trenér sice furt zkouší nějaké varianty, ale s Martinem a Markem jsme hráli už předtím. Oba jsou skvělí hokejisté, proto doufám, že nám to půjde.“
Pozice centra vám vyhovuje?
„Dlouho jsem na ní stabilně nehrál, takže pořád pracuju na určitých situacích. Hlavně na rozebírání hráčů, o kterém jsem mluvil už v několika rozhovorech. Hodně hraju v předbrankovém prostoru, takže se do naší zóny vracím jako jeden z posledních. To je takový detail, který když budu víc studovat, můžu se poučit a zlepšit se.“
Extraliga je skvělá
Jak se ve vašich očích Třinec za poslední dva roky změnil? Jestli vůbec?
„Co se týče obsazení týmu, moc ne, ale herním stylem celkem výrazně. Uvidíme, teď se soustředíme na to, abychom měli dobrý začátek extraligy.“
A už se na něj těšíte?
„Moc! Česká liga je skvělá a taková přímočará. Ve Švýcarsku se hraje hodně s pukem, v Česku zase nahoru a dolů, což se už v dnešní době víc blíží Americe. Většina týmů hraje podobně přesilovky i oslabení, takže pro mě to bude další zajímavá zkušenost.“
Navíc se říká, že kvalita extraligy jde každým rokem nahoru.
„Vždyť je to skvělá soutěž. Všem českým klubům v Champions League teď budu držet palce.“
Minulou sezonu jste měl díky mistrovství světa zase dlouhou. Jak se vůbec cítíte fyzicky? Stačil jste si přes léto odfrknout?
„De facto vůbec. Kvůli olympiádě se hrálo mistrovství později, takže vlastně máte dva týdny volna a pak jdete zpátky do práce. O to víc se teď snažím pracovat, protože čas přípravy nebyl prakticky žádný. Zkouším to dohánět v předzávodním období, chci být na extraligu dobře připravený.“