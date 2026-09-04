Vítkovická sázka na francouzskou cestu: otazník nad kapitánem i šíří kádru. Co oslabení?
Seriál deníku Sport a webu iSport.cz před začátkem nového extraligového ročníku má další pokračování. Po Litvínovu, Mladé Boleslavi a Olomouci se redakce věnuje Vítkovicím, které se v létě vydaly zcela neprobádanou cestou. Angažovaly francouzského kouče Yoricka Treilleho, jenž má přinést vizi, směr a především i lepší výsledky. Po třech neúspěšných sezonách vytvářejí ostravští fanoušci tlak právem. Další klopýtání si klub už dovolit nemůže. „Hlavní důraz neklademe na konečný cíl, ale na každý jednotlivý den,“ připomíná trenér.
Vyjde sázka na francouzskou cestu?
Vítkovicím nic jiného ani nezbývalo, protože v předešlých letech vyzkoušely snad úplně všechno. Výrazně obměnily kádr, vedení i trenéry, jenže na ledě to vypadalo stejně, v posledním roce dokonce ještě hůř. Po předčasných koncích Davida Bruka a Vlastimila Wojnara zlákal majitel Aleš Pavlík v lednu 2025 Václava Varaďu, který měl zaručit úspěch. Nikoliv okamžitý, ale postupný. Nicméně vítkovická hra se pod ním nezlepšovala, nebavila a ani nepřinášela výsledky. Špatná nálada se také promítla do denního chodu. Změnit ji má Yorick Treille, bývalý útočník Vítkovic a zároveň kouč francouzského nároďáku. Zkušeností už posbíral habaděj, ne nadarmo trénoval v Ženevě. „Být tady hlavním trenérem je pro mě odpovědnost i výzva, na kterou se hodně těším,“ líčí.
Kdo se stane vítkovickým kapitánem?
Hledání šéfa trvá už několik měsíců. Pryč jsou doby, kdy jste o vůdci kabiny neměli ani špetku pochybností. Léta v roli kapitána vedl Vítkovice Jiří Burger, později i Rostislav Olesz, Jan Výtisk, Roman Polák nebo Lukáš Krenželok. Samí přirození lídři a velké osobnosti. Jenže poté to začalo drhnout. Experimenty s Dominikem Lakatošem, Jurajem Mikušem a Janem Košťálkem nevyšly. Po Varaďově nástupu převzal hlavní odpovědnost Marek Kalus, kterého poté nahradil Marek Hrivík. Ano, slovenský útočník má veškeré lídrovské předpoklady, avšak minulý ročník mu i z důvodu zranění tak úplně nesedl. A Vítkovice zřejmě budou hledat dál. Kdo si vezme mančaft na starost? Kromě zmíněného Kaluse se nabízí Tomáš Pavelka, Patrik Demel nebo Šimon Stránský. A co třeba zahraniční varianta v podobě Anthonyho Nellise?
Naváže Nellis na životní ročník?
Nebude to mít lehké, tým od něj góly potřebuje. Anthony Nellis si na sebe upletl bič, ale zároveň i slušivou visačku. V uplynulé základní části se stal s pětadvaceti góly vůbec nejlepším extraligovým střelcem, trápící se mužstvo táhl. Hned po sezoně odmítl spekulace o přesunu do Kladna. Dvouletou smlouvu, kterou v prosinci u modrobílých podepsal, dodrží. „Jsem moc rád, že jsem tady. V Ostravě mám manželku a dva syny a jsme tady velmi spokojení. Jsem taky nadšený z nového realizačního týmu,“ hlásil Kanaďan před časem. Kdo mu pomůže s produktivitou? Čeká se, že znovu jeho stálí parťáci Chad Yetman a Jindřich Abdul. Pravidelně by se měli prosazovat také Šimon Stránský, David Cienciala nebo Markové Kalus s Hrivíkem. Tři zápasy bez gólu v přípravě jsou ale velkým varováním.
Není kádr až příliš úzký?
Byť to možná na první pohled tak zřejmé není, Vítkovice jsou v procesu omlazení. Podle serveru Elite Prospects jsou s věkovým průměrem 25,39 let nejmladší v extralize. Jejich nejzkušenějším hráčem je čerstvě pětatřicetiletý Marek Hrivík, za kterým následují o dva roky mladší Tomáš Pavelka, Marek Kalus a Rhett Holland. Základní sestava vypadá na papíře slušně, byť to bude mít v obrovské extraligové konkurenci zase složité. Problém ale může nastat, jakmile přijdou zranění. Yorick Treille moc kam sáhnout nemá. Může si vypomoci střídavými starty z Maxa ligy nebo nadějnými mladíky. O šanci si říkají Matěj Žídek, Michal Šebesta, Michael Nazad i obránci Tomáš Herman, Alex Drábek či Tomáš Tomaškovič. Velkou budoucnost má před sebou forvard Šimon Fasner, s nímž se do rotace počítá.
Zlepší se Vítkovice v oslabení?
Pro nově sestavený realizační tým se jedná o možná nejdůležitější úkol. Jen pro kontext, v posledních dvou sezonách byli vítkovičtí hokejisté v oslabení nejhorší v celé soutěži. V té předešlé byla jejich úspěšnost 72,96 %, o rok dříve dokonce klesla pod 70 %, což je naprosto mizerná vizitka. Ne náhodou se říká, že přesilovky i oslabení zápasy rozhodují. V početních nevýhodách měl Ostravanům po výměně s Karlovými Vary pomoct Jan Šír, nicméně vítkovická čísla se výrazněji nezvedla. Bude to teď vypadat jinak? Jaký systém bránění tentokrát trenéři zvolí? Aby se dostavil úspěch, musí být daleko účinnější. „Všichni hodnotí minulou sezonu správně negativně, ani s odstupem času se to totiž nemůže hodnotit jinak. Dobré to nebylo,“ věděl útočník Jindřich Abdul.
Kdo přišel a odešel
|Hráč
|Pohyb
|Klub
Patrik Švančarabrankář
|PŘÍCHOD
|Přerov (Maxa liga)
Rhett Hollandobránce
|PŘÍCHOD
|Kometa Brno
Tomáš Pavelkaobránce
|PŘÍCHOD
|Mountfield HK
Jan Bernovskýútočník
|PŘÍCHOD
|Litoměřice (Maxa liga)
David Ciencialaútočník
|PŘÍCHOD
|Třinec
Filip Krivošíkútočník
|PŘÍCHOD
|Košice (Slovensko)
Dominik Petrútočník
|PŘÍCHOD
|Spokane Chiefs (WHL)
Šimon Stránskýútočník
|PŘÍCHOD
|Kometa Brno
Lukáš Klimešbrankář
|ODCHOD
|Zvolen (Slovensko)
Vojtěch Budíkobránce
|ODCHOD
|Ml. Boleslav
Ralfs Freibergsobránce
|ODCHOD
|Olomouc
Matěj Prčíkobránce
|ODCHOD
|Frýdek-Místek (Maxa liga)
Lucas Edmondsútočník
|ODCHOD
|Michalovce (Slovensko)
Martin Hanzlútočník
|ODCHOD
|neznámo
Petr Hauserútočník
|ODCHOD
|Pardubice B (Maxa liga)
Vojtěch Lednickýútočník
|ODCHOD
|Frýdek-Místek (Maxa liga)
Matěj Přibylútočník
|ODCHOD
|Litoměřice (Maxa liga)
Branden Troockútočník
|ODCHOD
|neznámo
Umístění za posledních 10 sezon
Umístění za posledních 10 sezon
|Sezona
|Základní část
|Celkové umístění
|2016/17
|8.
|předkolo (9.)
|2017/18
|4.
|čtvrtfinále (5.)
|2018/19
|7.
|čtvrtfinále (7.)
|2019/20
|13.
|play off zrušeno
|2020/21
|8.
|předkolo (10.)
|2021/22
|8.
|čtvrtfinále (8.)
|2022/23
|2.
|semifinále (4.)
|2023/24
|9.
|předkolo (9.)
|2024/25
|12.
|předkolo (12.)
|2025/26
|11.
|předkolo (11.)