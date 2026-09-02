V Kladně si říká o pozornost talent: Chci někomu vzít práci. Jak postaví Rulík sestavu?
Zasáhl do všech čtyř předsezonních zápasů Kladna a ve všech bodoval. Dvacetiletý útočník Oskar Lisler si v přípravě pod novým realizačním týmem hlasitě říká o pevné místo v sestavě. „Chci hrát stabilně, chci vzít někomu práci, když to řeknu blbě,“ přiznal talentovaný mladík. Prvním zúžením kádru prošel, otevřít by se mu mohlo místo na křídle druhého útoku. Jak by mohla vypadat sestava Rytířů pro start nadcházejícího extraligového ročníku?
V Karlových Varech zase ukázal instinkt zabijáka. Oskar Lisler v přesilové hře clonil před brankou, pohotově sebral odražený puk a poslal ho za záda Dominika Frodla. Proti elitnímu brankáři se prosadil mezi zkušenějšími kolegy jako jediný, Kladno prohrálo 1:2. A dvacetiletý útočník už je se čtyřmi zápisy (3+1) ze čtyř utkání nejproduktivnějším Rytířem v přípravě. Stejně bodů má už jen Marcel Marcel (1+3).
„Je tady obrovská konkurence. Je fajn pro moje sebevědomí, že boduju. Pomáhá mi to, ne že ne. Ale není to jen o gólech a o bodech,“ vykládal Lisler po utkání.
V minulém ročníku dostal za Kladno prostor ve 33 zápasech extraligy, další přidal v juniorce a v prvoligových Litoměřicích. I s reprezentační dvacítkou se u jména Lisler nastřádalo 78 utkání za sezonu. Útočník Rytířů figuroval i mezi adepty na nominaci na juniorský šampionát, kam se nakonec nedostal. „Zpětně už s tím nic nenadělám, snažím se nemyslet na to, že jsem tam nebyl. Snažím se myslet dopředu na tuhle sezonu. Ne na to, co bylo,“ prohlásil Lisler.
V extralize hrál v poslední sezoně v průměru deset minut za zápas, přesto stihl brát deset bodů (3+7). V produktivitě hráčů ročníku 2006 a mladších skončil třetí v soutěži za Tomášem Galvasem (8+16) a Petrem Tomkem (13+7).
Letos už si Lisler věří na větší porci času na ledě a taky na větší zodpovědnost. V konkurenci 16 útočníků Kladna se pere o místo ve čtyřech formacích a prvním škrtem prošel. Adam Bareš, Ondřej Bláha a Sebastián Redlich budou sbírat starty v Chomutově, Lisler zůstává dál u Rytířů mezi 13 forvardy. „Je to o práci, musím makat. Nic není hotové, je tu furt dost hráčů,“ řekl skromně.
Uklizení do čtvrtého útoku by nedávalo smysl
V sestavě pro začátek ročníku by mohl získat místo možná až překvapivě vysoko. Dá se očekávat, že Rulík naváže na vyzkoušené vazby. Ve druhém útoku pravděpodobně spojí Samuela Vigneaulta s Kellym Klímou, který po operaci ještě do přípravných zápasů nezasáhl. Vedle nich nastupoval Tristen Robins, jenže ten je pryč. Důležitou roli a šanci doplnit produktivitu by místo něj mohl dostat Lisler. Jeho výhodou je i to, že umí hrát na křídle i na centru útoku. „Asi mi to je jedno, když to řeknu blbě. Na křídlo jsem zvyklejší, ale když mě hodí na centra, nevadí mi to,“ vysvětloval talent.
Uklizení do čtvrtého útoku by v jeho případě nedávalo smysl. Lisler předvedl, že umí dávat góly, může z něj být i zajímavá volba pro přesilové hry, které během léta hraje. Ve čtvrtém útoku by nemohl prodat přednosti naplno. Ve stejné roli už se navíc dobře osvědčila formace Jakuba Konečného s Miroslavem Formanem a Martinem Procházkou.
Beze změny může být i elitní řada. Daniel Audette a Niko Ojamäki spolu hráli už v předchozích působištích a jejich souhra s Marcelem fungovala. Jediní tři nováčci v útoku Adam Kubík, Filip Přikryl a Nicolas Hlava by měli vytvořit třetí útočnou formaci. V takovém rozvržení by zůstal jako třináctý útočník Martin Ryšavý, jenž zatím v přípravě vstřelil jednu branku.
Daleko zapeklitější rozhodování čeká trenéry v obraně. Kladno má na soupisce jedenáct beků, z nich poslalo do Chomutova Tomáše Vandase s Martinem Matějíčkem. Ze zbývající devítky mají takřka jisté místo v prvních třech obranách Michal Kempný, Phil Pietroniro, Martin Jandus, Griffin Mendel a Filip Westerlund. O zbývající jedno až dvě místa se popere zbylá čtyřka. Nejblíže by k němu mohl mít Jérémie Blain, u nějž však zůstává velkým otazníkem zdraví. V poslední sezoně už se do sestavy naplno etabloval i Tomáš Tomek. Na Michala Houdka a Adama Rulíka nejspíš zbyde nevděčná role čekatelů na šanci.
Jak by mohli nastupovat
Pavlát (Brízgala)
Jandus – Kempný
Westerlund – Mendel
Pietroniro – Tomek
Blain
Ojamäki – Audette – Marcel
Klíma – Vigneault – Lisler
Hlava – Přikryl – Kubík
Procházka – Konečný – Forman
Ryšavý