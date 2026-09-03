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Zimák: Pardubice s půlmiliardou. Návod a tipy, jak porovnat hvězdy do všech situací

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Zimák: Pardubice s půlmiliardou. Návod, jak porovnat hvězdy do všech situací. Co trejdy? • Zdroj: isport.tv
Nové dresy Dynama
Petr Dědek a Filip Kaplan
Předsezonní tisková konference Dynama
Předsezonní tisková konference Dynama
Předsezonní tisková konference Dynama
Lukáš Sedlák
Nové dresy Dynama
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TV iSport, mir
Tipsport extraliga
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Úleva po titulu ano, ale žádná pauza od naplňování cílů. V Pardubicích míní najet na novou zlatou dynastii, ideálně se přiblížit té vsetínské nebo třinecké z nedávné doby. Klub v čele s Petrem Dědkem vyšponoval rozpočet organizace k pěti stům milionům korun, což je historicky nejvíc v ligových dějinách. Dobrá, ale bude vše klapat i po příchodu tří ofenzivních es Tomáška, Stránského a Noska?

Podcast Zimák s Radkem Dudou a Zbyňkem Irglem rozebírá Dynamo z různých úhlů pohledu, hlavně však přichází s tipy a návody, jak poskládat hvězdy do formací, koho dát na obě přesilovky, jak obsadit oslabení. A kdo by mohl být eventuálně k mání na případnou výměnu. Třeba za beka, který by se Dynamu po odchodu Libora Hájka hodil.

V otevřené verzi Zimáku se podíváme i na Plzeň, kterou budou vinou zdravotních neduhů jen na dálku vést Josef Jandač. V Irglových očích velký problém s dopadem na pořadí v tabulce.

Všechny kompletní díly Zimáku najdete na www.zimakpodcast.cz nebo v sekci iSport Premium.

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