Co dnes dělají první zlatí Oceláři: kácení stromů, prodej kávy, bankéř i ambasador alkoholu
Třinec proslul jako mašina na hokejové tituly. Na jaře 2011 ovšem ještě žádný neměl. Pak ale přes Litvínov, obrat proti Slavii a triumf nad rivalem z Vítkovic došli Oceláři pro historický zápis. První zlato! Uplynulo od něj už 15 let. Slezané oslavili premiérový titul s velkou částí mistrovského týmu nedávno přímo v Třinci. Co členové tehdejší party dělají dnes? Web iSport připomíná osudy šampionů, kteří tehdy naskočili v play off, nebo stihli aspoň 15 utkání v mistrovské sezoně.
Peter Hamerlík
- brankář
- 44 let
Zůstane v dějinách klubu zapsaný jako jedna z památných postav. I za ním jde z velké části první jízda za pohárem. V play off dělal jedničku, náhradníka Martina Vojtka pustil do klece jen jednou. V Třinci strávil v součtu deset sezon. Po kariéře se vrhl na studium ekonomie, školu dokončil. Přestěhoval se kvůli tomu do Prahy, kde stále pobývá. Dokonce si v hlavním městě založil živnost za účelem provozování ubytovacích služeb, tu však před třemi lety ukončil a podnikání přerušil.
Martin Vojtek
- brankář
- 51 let
Jeho hlášku, že náhradník je taky jen člověk, asi znáte. Ve zlaté vyřazovací fázi pro Vojtka platila, ale o tři roky dříve vládl v anketě o nejlepšího brankáře. V Třinci si zachoval dobré vztahy, čas od času se ve městě ukáže. Pracovně už funguje u zlínských Beranů, kde má na dohled brankáře juniorky a jako asistent ještě o dva roky mladší mládežníky. Stejnou práci zastával v Přerově, Prostějově a také u české reprezentace do 18 let. Syn Martin jde v jeho stopách jako gólman ve 2. lize.
Lukáš Zíb
- obránce
- 49 let
V extralize zažil první poslední, prostřídal v ní sedm zaměstnavatelů. K tomu přičtěte Finsko, Německo, Rusko a Polsko, kde se stal mistrem. Reprezentoval, byť na velkou akci nedosáhl. Srdce ho pak stejně táhlo domů na jih Čech. V Českých Budějovicích nejprve dovršil bohatou extraligovou kariéru, aby pak v Motoru nastoupil jako trenér u mládeže. Má vystudovanou licenci „B“ a momentálně je asistentem hlavního kouče Adama Tomáška v kategorii mladšího dorostu.
Lukáš Krajíček
- obránce
- 43 let
Byl to pro tehdejší extraligový trh de facto šok. Majitel 328 startů v NHL se z Philadelphie a finále Stanley Cupu rovnou přesunul pod Javorový. Chuť z porážky proti Chicagu si aspoň částečně vynahradil jako Ocelář. S kariérou trenéra teprve začíná, ale nedivte se, pokud bude postupovat reprezentačními stupni čím dál tím výš. Zatímco v předchozí sezoně dohlížel na českou „šestnáctku“, od té další už bude pracovat jako asistent kategorie do 17 let.
Daniel Seman
- obránce
- 47 let
Chcete-li se dozvědět něco o kávě, je člověkem na správném místě. „Skutečně osudným se mi stalo působení v Plzni, kde jsem se poprvé setkal se značkou CrossCafe,“ píše Seman na webu známé franšízy. Založil si podniky v Havířově a Ostravě, oba podle jeho slov prosperují. Jako jeden z mála Čechů získal zkušenost s tím, jaké to je hrát hokej v Jižní Koreji, na Ukrajině nebo v Bělorusku. Navzdory exotickým štacím byl stálicí v extralize, zejména ve Vítkovicích a Třinci.
Martin Lojek
- obránce
- 41 let
Získal bronz z mistrovství světa do 20 let, za Floridu naskočil v NHL, prosadil se při debutu za reprezentaci. A pořád hraje hokej! I když posledních devět sezon už spíš jen na žízeň. Nejprve v dresu druholigového Žďáru nad Sázavou, teď vyloženě za „pralesní“ HC Hlinsko, kde by měl pokračovat také v nadcházejícím ročníku. Rodáka z Brna na ledě nešlo nikdy přehlédnout – dorostl ke dvěma metrům, vážil přes metrák. V kontaktu s Třincem už ovšem nezůstává.
Josef Hrabal
- obránce
- 41 let
Závěr hokejové dráhy pojal cestovatelsky, nejvíc se mu zalíbilo v maďarském Ferencvárosi. Hrál tam ještě v předminulé sezoně, dvakrát se stal šampionem. Tomu je konec. Přesunul se do Česka a od další sezony bude působit v přerovské organizaci jako kouč dovedností pro obránce. Domů se Hrabal vrátil s jiným odchovancem Jakubem Svobodou, který pomůže útočníkům. „Myslím, že mají hráčům hodně co předávat,“ doufá kouč Petr Dočkal.
Stanislav Hudec
- obránce
- 44 let
Slovenský zadák v rodné vlasti pomaloučku polehoučku rozvíjí vlastní trenérskou cestu. Nejprve se staral o mládež v Levici, ale za pět let se propracoval k dorostencům Nitry, kteří patří do nejvyšší soutěže. Zatím Hudec dělá asistenta trenéra. Bývalý bek Vítkovic, Plzně, Sparty, Hradce, Třince i Pardubic pomohl před 15 lety k zisku titulu bilancí 5+9 ve 45 zápasech základní části. Platný byl i v play off, kde však neodehrál plnou porci 18 utkání. Stihl jich dvanáct.
Martin Vágner
- obránce
- 42 let
Jeho příběh patří k těm z kategorie promarněných českých nadějí. V roce 2002 si ho Dallas vytáhl v prvním kole draftu z 26. pozice. Tvrdou porážku přiznal už o dva roky později, kdy hráče uvolnil. Z 268. místa to zkusila ještě Carolina, ale zbytečně. Dvojnásobný šampion juniorské QMJHL pak odehrál v extralize jen tři sezony, ale 15 starty se trefil do triumfálního výšlapu Třince. Usídlil se v Jaroměři, odkud pochází. Figuruje jako člen statutárního orgánu klubu ze čtvrté nejvyšší ligy.
Martin Richter
- obránce
- 48 let
Úspěch slavil v roce 2002 se Spartou, o devět let později ho zopakoval v Třinci. Mistr světa z roku 2001, kdy Česko dovršilo zlatý hattrick, vyhrál po českém titulu i ten polský. Prošel předními soutěžemi, zakusil AHL a zkušenosti předává jako asistent trenéra u mladšího dorostu Olomouce. Podle veřejně dostupných informací vystupuje i jako jednatel banky Optimal Credit, která však dávno ukončila činnost poskytování nebo zprostředkování úvěrů a má jediného zaměstnance.
Martin Růžička
- útočník
- 40 let
Nejproduktivnější hráč v historii Ocelářů při prvním mistrovském tažení naplno rozpoutal svou dominantní éru. Ta stále nenachází konec, obávaný střelec jako kapitán vede Třinec i do nadcházejícího extraligového ročníku. Body stále sbírá, byť už rozhodně ne tak pravidelně, jak si fanoušci přivykli v minulosti. Mistr světa z roku 2010 je však nezastupitelným lídrem v kabině. Památným zůstává jeho čtyřgólový počin, kterým de facto zvrátil semifinále 2011 proti Slavii.
Radek Bonk
- útočník
- 50 let
K Ocelářům přišel jako obrovská hvězda, už po 39 zápasech dostal na hruď kapitánské céčko. Aby ne, když měl za sebou historii 14 sezon v NHL, kde prošel Ottawou, Montrealem a Nashvillem. Teď ovšem fandí zejména Philadelphii, v níž se o stálé místo hlásí syn Oliver. Nadějí do budoucna je i mladší potomek Cameron. Z toho je zjevné, že první zlatý kapitán Třince žije po konci kariéry v zámoří. V Ottawě se už dříve začal věnovat práci mládežnického trenéra – hlavně kvůli synům.
Jiří Polanský
- útočník
- 44 let
Usměvavý forvard pomohl Třinci k zisku premiérového triumfu excelentními výkony hlavně v základní části. Po úspěšné kariéře mu Oceláři dokonce vyvěsili číslo 23 pod strop Werk Areny. Vášnivý rybář podniká spolu s manželkou Blankou, s níž má tři dcery. Nabízejí apartmány ve vinařských obcích Lednice a Bulhary na jihu Moravy. Sám Polanský ostatně pochází z Brna, byť za Kometu hrál jen v mládeži. Cesta trenéra? „To u něj nehrozí,“ řekl bývalý parťák Martin Adamský.
Václav Varaďa
- útočník
- 50 let
Proslul jako kouč, který červenobílé vedl ke zlatému hattricku. S klubem se loučil poté, co nenašel společnou notu se sportovním manažerem Janem Peterkem. Třinec nedávno navštívil v rámci setkání bývalých šampionů. Byl v Pardubicích, kde ho vyhodili z prvního místa, spor skončil až u soudu. Poslední angažmá ve Vítkovicích narazilo sportovně. Nyní je Varaďa bez práce. Čas od času přispívá na osobní blog. Byl k vidění na derby pražských „S“ po boku kamaráda Patrika Eliáše.
Vojtěch Polák
- útočník
- 41 let
Jen málokdo má tak bohatou pracovní vizitku jako někdejší nájezdový specialista. Považte sami: Česko, USA, Švýcarsko, Lotyšsko, Finsko, Rusko, Švédsko, Rumunsko, Anglie a Polsko. Nejde o nabídku cestovní kanceláře, ale o Polákovy štace. Na některá místa se navíc vracel opakovaně, včetně Třince, s nímž získal jediný pohár. Ještě předloni nastoupil za prvoligový Sokolov, aktuálně se už věnuje práci agenta, skauta a rozvojového kouče u SMC agency.
Jan Peterek
- útočník
- 54 let
Jeho aktivní dráha se až na několik kratších odboček rozdělila mezi Vítkovice a Třinec, dva velké rivaly. Přesto se stal Peterek pod Javorovým kapitánem a posléze ještě úspěšnějším sportovním manažerem s podpisem pod pěti tituly. Povinnosti má mimochodem také ve vedení Frýdku-Místku, partnerské organizace z první ligy. Z povzdálí sleduje snažení syna Jonáše, který stihl za hlavní tým Třince osm zápasů. Nyní bude již třetím rokem oblékat barvy bratislavského Slovanu.
David Květoň
- útočník
- 38 let
Držitel přes dvě dekády vousaté bronzové medaile z mistrovství světa do 18 let se vrátil do Nového Jičína, odkud pochází. Nejprve týmu pomohl jako hráč, ve třetí nejvyšší soutěži v pohodě sázel více než bod na zápas. Pak se ovšem rozhodl skončit, mančaft už „jen“ trénuje. Nedávno řešil trestním oznámením kauzu dvojníka na síti X, který používal hráčovu fotku, aniž by si uvědomoval důsledky svých bohapustých výkřiků. „Není příjemné lidem vysvětlovat, že to nejsem já,“ přiznal šampion.
Martin Adamský
- útočník
- 45 let
I když po přesunu z Plzně zasvětil Ocelářům celou dekádu, poslední extraligové působení spojil s Českými Budějovicemi. Dnes si na to málokdo vzpomene. Adamský zjistil, že tudy cesta nevede, do Slezska se vrátil už po pěti utkáních. Vybral si netradiční povolání, k němuž přičichl už jako hokejista. Stal se z něj dřevorubec, což mu pomohlo najít znovu pevnou rutinu po konci tréninkového procesu. Posléze přijal nabídku Třince, aby k milovanému sportu vedl malé děti.
Ladislav Kohn
- útočník
- 51 let
Málo se to ví, ale má podpis na Stanley Cupu Detroitu z roku 2002. Na Poháru jeho jméno ovšem schází, jelikož neodehrál dostatečný počet utkání. Druhý domov našel ve slunné Kalifornii, odkud pochází manželka. Sám v Anaheimu strávil jen dvě sezony na přelomu tisíciletí. K hokeji dovedl syna Jakuba, který působí na univerzitě v NCAA II. Kohn starší na západním pobřeží USA našel práci ambasadora české značky lihovin Rudolf Jelínek. Stará se o její propagaci.
Bryan McGregor
- útočník
- 42 let
Přestože v Česku Kanaďan s britskými kořeny působil jen tři roky, dodnes velmi slušně ovládá řeč. Do Třince se dostal přes ECHL a druhou finskou ligu, kde dominoval. Už po dvou letech se ovšem velký světoběžník stěhoval dál. Od konce u Ocelářů prostřídal deset zemí! Krátce nastupoval i v Chomutově. Hokej hrál ještě předloni, ale nedávno se přestěhoval do Spojených států, kde žádá o trvalý pobyt. I kvůli civilnímu zaměstnání stavaře.
Erik Hrňa
- útočník
- 38 let
Mistrovský titul z roku 2011, na němž se jako mladík podílel čtyřmi body v play off, byl pro něj jedním z pěti. Postupně vyrostl ve velmi solidního ofenzivního hráče, který však zčásti trpěl přísunem velkých hvězd, jaké se do Třince hrnuly. Ani ne před rokem skončil v roli kapitána Vsetína, místo bruslí obul lakýrky, dres nahradilo sako. Od podzimu 2025 totiž působí jako expert pro extraligového vysílatele Oneplay Sport.
Marek Zagrapan
- útočník
- 39 let
Mistrovský tým posílil až v průběhu sezony z KHL, byť výraznou ofenzivní vzpruhu nepřinesl. Za 18 utkání měl bilanci 3+2, další tři nahrávky přidal v play off. Oficiálně slavil druhý český titul, protože pět duelů odehrál také za Zlín v roce 2004. Tam se stal nejmladším střelcem z ciziny v historii soutěže (16 let, 72 dní). Ještě v minulé sezoně střídal kabiny Bardejova ve třetí slovenské lize a rodného Prešova, kde zastával funkci asistenta trenéra. Města dělí asi 40 minut jízdy autem.
Jakub Orsava
- útočník
- 35 let
Stále je extraligový. Profesionální cestu rozjel ve velkém stylu. Nejprve jako nováček triumfoval se Slezany, hned v další sezoně se podílel na úspěchu Chomutova v první lize. Bohužel pro něj, v dalších letech navázal jen stříbrem s Třincem. A nezdá se, že by v Olomouci mohl pomýšlet na medaili. Patří však ke klíčovým postavám útoku, naposledy se vyšvihl na 25 bodů v základní části, čímž dorovnal nejlepší osobní počin za uplynulých osm let. Na Hané pokračuje.
Martin Koudelka
- útočník
- 50 let
Psal přesně opačný příběh než Orsava. Do Třince se dostal jako výpomoc na 14 utkání, ale v play off naskakoval vcelku pravidelně. V 35 letech a na sklonku kariéry v nejvyšší soutěži se dočkal premiérového titulu. Krásná pohádka! Po posledním finále už v extralize sehrál jediný part. Brusle pověsil na hřebík po působení v Litomyšli ve čtvrté nejvyšší soutěži. Před deseti lety přistoupil k mládeži v rodných Pardubicích, kde jako asistent trenéra juniorky načne pátý ročník.
Kdo byl ještě součástí týmu
- Tomáš Duba (b) – 4 zápasy, 94,4 %
- Lukáš Daneček (b) – 1 zápas, 100 %
- Lubomír Štach (o) – 5 zápasů, 0+1
- Mario Cartelli (o) – 8 zápasů, 0+1
- Petr Hořava (o) – 13 zápasů, 0+1
- Milan Dóczy (o) – 1 zápas, bez bodu
- Rostislav Marosz (ú) – 1 zápas, bez bodu
- Jakub Kania (o) – 4 zápasy, bez bodu
- Martin Podešva (ú) – 5 zápasů, bez bodu
- Lukáš Havel (ú) – 5 zápasů, bez bodu
- Zbyněk Hampl (ú) – 7 zápasů, bez bodu
- David Ostřížek (ú) – 8 zápasů, bez bodu
- Lukáš Mičulka (ú) – 14 zápasů, bez bodu