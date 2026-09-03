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Kovařčík v bezvědomí! Třinec odpískal přípravný zápas na Kometě. Hrozily bitky

Třinecký útočník Michal Kovařčík
Třinecký útočník Michal KovařčíkZdroj: Michal Beránek / Sport
Třinecký útočník Michal Kovařčík
Třinecký útočník Michal Kovařčík
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Michal Koštuřík
Tipsport extraliga
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Šílená scéna! Přípravný hokejový duel Kometa - Třinec byl po první třetině ukončený na popud střídačky hostů. Důvod? Vážné zranění útočníka Michala Kovařčíka, jehož ramenem drsně atakoval obránce soupeře Jan Ščotka. Opora Ocelářů upadla do bezvědomí. Nejspíš jde o otřes mozku a je podezření na zranění páteře.

Těsně před začátkem druhé části si nechal trenér Boris Žabka zavolat rozhodčí a oznámil, že jeho mužstvo v utkání pokračovat nebude. „Zdraví je přednější,“ uvedl kouč Třince, jenž se obával eskalace konfliktu. Už po Šcotkově faulu (potrestaném jen dvěma minutami) se na ledě strhla mela.

Diváci pískali, hokeje si moc neužili. Na stadion přijela záchranka a odvezla Kovařčíka do nemocnice v Bohunicích. „Byl při vědomí a komunikoval,“ informoval tiskový mluvčí Ocelářů Ondřej Kuchař.

Podrobnosti připravujeme.

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