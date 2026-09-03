Sparťané vyvolávali Formana i po bitce. Myslím, že se ještě potkáme, řekl o Dzierkalsovi
Stejně jako v minulé sezoně zaznívalo ze soupeřova kotle jeho jméno. Miroslav Forman zanechal ve Spartě za 15 sezon hlubokou stopu, fanoušci se mu v Kladně odměnili hlasitým skandováním. Jen o několik minut dříve přitom někdejší kapitán Pražanů shodil rukavice a ve férové bitce se utkal s Martinšem Dzierkalsem. „Mám na Spartě dobré vztahy, nemyslím, že je tedy něco, co by je mělo narušit. Takhle jsem hrál celou kariéru, takhle v tom budu pokračovat i proti týmu, kde jsem strávil většinu kariéry,“ popisoval po porážce 2:5.
Když přišel před novináře, z kořene nosu mu jasně svítilo zarudlé kolečko. Miroslav Forman dlouhé roky rozdával rány za Spartu, tentokrát se pral proti klubu z hlavního města. „Bylo to proti klukovi, se kterým se neznáme. Žádnou ránu jsem nedostal, ale… Trošku mě to štve. Nerad v něčem prohrávám. Příště budu lepší,“ pronesl slova, která by se dala vztáhnout na celý zápas.
V něm Rytíři marně bránili útoky soupeře, za stavu 0:2 dokázali snížit a v závěru už jen korigovali na konečných 2:5. Krátce po posledním gólu na ledě začaly emoce planout. Forman s Martinšem Dzierkalsem svedli souboj v rohu, pak si vyměnili několik krosčeků. A rukavice šly dolů. Útočník Kladna schytal několik úderů do těla, pak se skácel k ledu pod svého soka.
„Chyba, prohrál jsem. Hlína (sportovní manažer Sparty Jaroslav Hlinka) mi říkal, že to je poprvé, co mě viděl prohrát bitku. Vyzýval jsem ho třikrát, řekl mi, že ne, že si to dáme v sezoně. Pak to shodil a já nebyl ready. To je moje chyba. “ komentoval Forman pěstní souboj.
Z kladenského týmu nebyl sám, kdo chtěl v závěru vyslat vzkaz do dalších soubojů. Adam Rulík o chvíli později tvrdým, ale čistým bodyčekem zastavil rozjetého Matěje Blümela a znovu bylo živo. Kapitán hostů Filip Chlapík ani chvíli neváhal a vyrazil se mstít. Syna kladenského kouče poslal k ledu krosčekem, situace se obešla bez dalšího pěstního souboje i bez vyloučení.
Bez velkého přehánění se dá říct, že týmy navázaly na předchozí vzájemná klání. Spolu se v předkole přetlačovaly o postup až do prodloužení pátého zápasu, nakonec se radovala Sparta. Kladno jde do sezony s vyššími ambicemi a Pražany přivítá hned v prvním domácím utkání. Na pořadu dne by mohla být i odveta mezi Formanem a Dzierkalsem, který po souboji výrazně gestikuloval na kapitána Rytířů z posledního ročníku. „Myslím, že se ještě potkáme,“ prohlásil Forman s úsměvem.
Nad výkonem týmu už mu do smíchu tolik nebylo. „Ukázalo nám to hodně věcí. Nebyl to od nás úplně dobrý zápas. Ukázalo nám to, na čem musíme pracovat. Určitě se mě zeptáte, na čem to je. Ukážeme si to zítra, do ligy zbývá ještě nějaký čas a pořád se budeme vyvíjet,“ prohlásil.
První gól pro posilu
Na druhé straně vládla o poznání větší spokojenost. Pražané před více než třítisícovou návštěvou hráli s chutí a bez větších potíží se dostávali do šancí. Hodně vidět byl zejména Jiří Sekáč, odchovanec Kladna, který otevřel skóre a v novém klubu se trefil poprvé.
„To na mě asi dýchl dorost. Tenkrát tam toho padalo dost,“ smál se. „Bylo to nostalgické. Ale abych řekl pravdu, moc na mě nedýchlo, co jsem tady prožíval jako mladý. Už je to fakt dávno, že si to člověk ani nevybaví,“ dodával už s vážnější tváří.
Vedle něj se do střeleckých statistik zapsali ještě obránci Jakub Sirota s Dominikem Mašínem a útočníci Michael Špaček a Martins Dzierkals. „Snažíme se formu ladit k začátku sezony a jsme rádi, že to vypadá, že to jde nahoru. Budeme se snažit pracovat dál na detailech, aby to bylo 16. září co nejlepší,“ velela čtyřiatřicetiletá posila Pražanů.