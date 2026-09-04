Otřes mozku i omluva. Ščotka napsal Kovařčíkovi. Hrozí mu v přípravě disciplinární trest?
Tak radikální moment extraligová příprava asi nepamatuje. Hokejisté Třince ve čtvrtek předčasně ukončili utkání na ledě brněnské Komety, když nenastoupili do druhé třetiny. Důvodem byla obava z odvet poté, co klíčový centr hostů Michal Kovařčík odjel na nosítkách s otřesem mozku. „Další vyšetření včetně CT naštěstí jiná zranění neukázala,“ vzkázali Slezané do světa pozitivní zprávu. Incident by v případě prokázaného faulu měla možnost zkoumat disciplinární komise.
Michal Kovařčík skončil po ataku Jana Ščotky v nemocnici, ještě tentýž večer byl propuštěn do domácího léčení. Jestli má šanci startovat za jedenáct dní v úvodní předehrávce extraligy v Karlových Varech, klub neuvedl. Pokud by začátek soutěžního ročníku nestihl, Třinec na čas přijde o středního útočníka z první formace. Ščotka se zdravotně indisponovanému kolegovi z reprezentace omluvil aspoň na dálku prostřednictvím zprávy.
Řízný brněnský bek mohl být teoreticky prvním důvodem, aby k pracovnímu stolu zasedl nový šéf disciplinární komise Radim Bičánek. Ten v ostře sledované funkci nahradil Viktora Ujčíka. Má pravomoci, aby extraligové kluby řešil i v rámci přípravných zápasů.
Na přímý dotaz deníku Sport informaci potvrdila Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, která extraligu řídí. „Ano, viz článek 515 Soutěžního a disciplinárního řádu. Provinění, ke kterému došlo v souvislosti s konkrétním utkáním, může řešit Disciplinární komise řídícího orgánu soutěže,“ uvedla APK v písemné odpovědi.
Nutno dodat, že otázka se netýkala konkrétně čtvrtečního utkání a padla v obecné rovině. Aby k důvodům zkoumání došlo, musel by Jan Ščotka za ostrý zákrok vyfasovat trest přímo v zápase, což se nestalo. Jeho atak oficiálně ani nebyl faulem, dvouminutový postih dostal až za následnou potyčku. Rozhodčí na ledě zákrok na Kovařčíka neshledali jako nepovolený.
Přijde dodatečný flastr? Mohl by, jenže...
Třinecký trenér Boris Žabka po předčasně skončeném duelu uvedl, že s hlavním sudím o situaci hovořil. „Dohodli jsme se a dali jsme prostor rozhodčímu, ať se podívá na záběry, že se k tomu po pauze vrátíme. Po přestávce přijel a omlouval se, že nemá k dispozici ani jeden záběr. Ve chvíli, kdy proti sobě hrají dva extraligové kluby. Přijde mi, že by se to nemělo stávat. Riskujeme zdraví hráčů,“ pronesl kouč Ocelářů.
Kometa partii skutečně veřejně nevysílala, takže záběr osudového zásahu neexistuje. I kdyby ovšem přenos běžel, verdikt rozhodčího ovlivnit nemohl. V přípravných zápasech standardně není aktivní systém brankového videorozhodčího, takže soud arbitra na ledě je konečný a jediný možný. Neexistuje varianta dodatečných trenérských výzev ani přezkumu z iniciativy sudího.
Jinými slovy, aby kterýkoliv extraligový hokejista v přípravě schytal za faul dodatečný flastr, musel by jeho nadměrně hrubé chování identifikovat rozhodčí na ledové ploše. Až pak by případ mohl postoupit k disciplinárnímu řízení.
Ve Ščotkově případě pak platí verze, že o faul podle definice nešlo. Třicetiletý rodák ze Vsetína nešťastné události lituje, s mladším ze sourozenců Kovařčíkových se ostatně dobře zná. Oba byli náhradníky národního týmu třeba při zlatém šampionátu 2024 v Praze, na němž zadák Komety vlivem okolností naskočil až ve finále proti Švýcarsku. Třinecký centr zůstal po celý turnaj na tribuně.
V zápase se v reprezentaci potkali až na letošním MS, kde oba sehráli po pěti duelech. Akce dopadla méně slavně, Česko vypadlo už ve čtvrtfinále s Finskem. Zda se čerstvý svár dotkne vztahu mezi oběma hokejisty či kluby, prozradí ostrá sezona.