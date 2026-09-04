Energie mění název a opatrně zmiňuje titul. Pomoct Karlovým Varům má čínská automobilka
Po bronzové sezoně seznámili média i hokejové fanoušky se zásadními novinkami. Karlovy Vary se pro nadcházející dva roky dohodly s čínskou automobilkou BYD, která se stala generálním partnerem klubu a bude figurovat i v jeho názvu. Energie vstoupí do extraligového ročníku s rozpočtem okolo 180 milionů korun. „Myslím, že se hegemonům jako Pardubice dá konkurovat,“ věří jednatel klubu Daniel Tobolka.
Potvrdili vzestup pod trenérem Pavlem Paterou, po účasti ve čtvrtfinále došli o krok dál a po sezoně slavili zisk bronzových medailí. Pro další ročníky nemají v Karlových Varech v plánu zpomalovat. Pod novým jménem BYD Energie Karlovy Vary se klub bude chtít v extralize posunout dál. „Troufnu si říct, že dneska patříme do první poloviny extraligové tabulky, na což jsem hrdý. Je těžké se tam udržet permanentně. Naší ambicí bude posouvat se dopředu, ale hlavně udržet si pozice, které máme,“ prohlásil jednatel klubu Daniel Tobolka.
Klubu má pomoct k vyšším metám nový generální partner. Čínská automobilka BYD, která se zaměřuje na výrobu elektromobilů a hybridních vozů. V žebříčcích nejhodnotnějších automobilek současnosti figuruje na třetím místě za Teslou a Toyotou. V prodejích za loňský rok skončila sedmá. Ve sportovním světě už spolupracuje s fotbalovými velkokluby Paris Saint-Germain, Manchester City a Inter Milán.
„Silný partner pomůže stabilitě týmu. Financování sportu není úplně jednoduché, pokud se podaří sport jako produkt prodat, je to obrovské ocenění práce. Partnerství umožní dlouhodobý rozvoj klubu,“ prohlásil Tobolka. Podle jeho slov bude klub operovat s rozpočtem 180 milionů korun. Partnerství s BYD je prozatím domluvené na dvě sezony, zástupci klubu neprozradili, jakou částkou čínská společnost Energii podpoří.
„BYD se samozřejmě stává největším komerčním partnerem. Je tam fixní a bonusová částka,“ prohlásil pouze Tobolka.
V průběhu tiskové konference dostal otázku, co by si přál, aby nová spolupráce přinesla. „Můžu jednou větou? Titul,“ prohlásil s lehkou nadsázkou.
„I v podnikání by to nikdo neměl dělat s ambicí být ve středu peletonu. Buďme pokorní, extraliga se vyrovnává a jsou tu hegemoni jako Pardubice. Loni jsme hráli s Třincem v ne úplně plné sestavě a hráli jsme vyrovnanou partii. Dostat se do čtvrtfinále je hranice mezi sportovním úspěchem a neúspěchem. Pokusit se pak dostat dál… Jasně, že si na to myslíme. Bylo by špatně, kdybychom si nemysleli. Ale jenom si myslíme. Neříkáme to,“ rozvinul na dotaz iSportu.
Největší posílení? Udržení lídři
Do další sezony půjde Energie s generálním partnerem v zádech a s velkou částí úspěšného týmu pohromadě. Útok zůstal beze změny, zásadně se proměnila jen obrana, která bude stavět na cizincích. I díky příchodu BYD má klub možnost během ročníku ještě posílit.
„Tenhle proces není nikdy uzavřený. Pokud se naskytne něco, co bude dávat smysl, sportovní úsek a vedení o tom určitě budou uvažovat. Když vás něco může posunout dopředu, vždycky je to otázka k jednání. Nemyslím, že je cokoliv uzavřené,“ prohlásil sportovní manažer Jiří Kalous.
„Pro mě je největší posílení, že se povedlo udržet lídry. Všichni hráči, které jsme chtěli, zůstali. Vyměnili jsme z půlky obranu a tam budeme silnější. Měli bychom být tedy silnější i jako tým. Cíle se říkaly. Budu strašně rád, když se budeme pohybovat ve vodách jako loni. Nejsme největší favoriti, ale chceme se s nimi poprat o cokoliv,“ dodal Patera.
K dispozici bude mít i v příští sezoně talentovaného Petra Tomka. Mladý útočník už v šestnácti letech šokoval extraligu a v plánu má strávit svůj draftový ročník v Energii. „Petr je velmi inteligentní kluk, který má svoji jasnou vizi. Svoji cestu má zatím nalajnovanou, že chce být celý rok tady. Po draftu je velká pravděpodobnost, že by opustil českou soutěž a šel do zámoří. Jedním z jeho snů je dostat se na univerzitu. Tím, že by šel do posledního roku střední školy, chtěl by ho už možná absolvovat v Kanadě nebo Americe. Nemá ale v plánu, že by tento rok odcházel,“ odhalil Kalous.