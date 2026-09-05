Šéf Varů o partnerství s BYD, Jaksovi i Tralmaksovi: Dostal jsem SMS, že u nás nechce hrát
Na tiskové konferenci představili partnerství s automobilkou BYD, které má pomoct posunout Karlovy Vary z bronzu ještě výše. Jednatel klubu Daniel Tobolka na tiskové konferenci mluvil o cílech a ambicích, v rozhovoru pro iSport se pak rozpovídal o zisku silného sponzora, o odchodu Janise Jakse i o sáze okolo Eduarda Tralmakse. Lotyš neodehrál za Energii nakonec ani utkání, přesto za něj klub inkasoval nemalé peníze. „My jsme z toho vyšli úplně výborně. Fakt jako vítězové,“ usmíval se jeden z šéfů organizace.
Dodá podpis generálního partnera více klidu na práci?
„Klub je díky vlastnictví Dušana Šenkypla principiálně zajištěný, to je potřeba zdůraznit. Ale vždycky je ambice, abychom produkt prodali dalším partnerům. Tohle partnerství je důležité, protože to klub zase někam posouvá. Teď jsme začali, máme v uvozovkách dvouletou testovací periodu. Věříme, že to nebude jenom na dva roky, ale uvidíme sami. Klub i my se teď musíme učit, jak to teď opravdu udělat. Je důležité, aby se partner vrátil, aby viděl to, s čím do toho jde. Ale odpověď je jednoduchá. Jasně, takové partnerství je důležité.“
Pomáhají v podobných jednáních výsledky z předchozích let? Lákají se partneři lépe na úspěšné sezony?
„Jasně. Úplně jednoduše – nikoho nezajímá prohrávání. To, že se jednorázově prohraje, to, že jedna sezona nevyjde… Ale být dlouhodobě dole je špatné z hlediska zájmu lidí. To se odráží jak u fanoušků, tak korporátních partnerů. Bez toho to nejde. Klub musí mít nějakou pozici a samozřejmě se vždycky líp prodává vítězství než prohra. Všichni jsme vlastníci vítězství a prohra je sirotek. Takhle to je i v byznysu.“
Když jste skládali tým pro nadcházející sezonu, už jste počítali s BYD jako partnerem?
„Ne. To byl bonus. Při skládání týmu jsme to nevěděli, partnerství se upeklo v podstatě