Šlapat jako na (Kun)drátkách. Motor má nového trenéra, přetlak v útoku a málo beků
Není to vůbec přehnané tvrzení. Extraligový Motor načíná novou éru. Předchozí sportovní vedení vyklidilo kanceláře, manažer Jiří Novotný i trenérský tandem Ladislav Čihák – Jiří Hanzlík po třech letech skončili. Teď se ukáže, zda České Budějovice dorostly do fáze po všech stránkách protivného, nepoddajného týmu, anebo ne a rekonstrukce zabere víc času.
V čem všem je Motor jiný?
Kdo zažil vládu kouče Ladislava Čiháka, ví, o čem je řeč. Nynější trenér Popradu je velmi náročným trenérem, jeho metody řadě hráčů svědčí, jiným méně. Zaslechnete chvalozpěvy i brblání. Tak už to bývá. V každém případě v kabině Motoru se rozhodli otevřít okna, vyvětrat, natáhnout jiný vzduch i rétoriku. V klubu vycítili, že Čihákův hlas zevšedněl a rozhodli se hledat jiný. Nikde není psáno, že nové velení bude úspěšnější, rozhodně však bude jiné. A je na hráčích, zda sázku sportovního šéfa Václava Nedorosta na nový realizační štáb využijí pro vlastní progres a tím pádem i prospěch týmu.
Co přinese nový kouč Petrovický?
Už z předchozího olomouckého angažmá Róberta Petrovického vyšlo najevo, že s hráči nebude věčně usměvavý kamarád. Takhle si roli týmového náčelníka nepředstavuje. Dlouholetý asistent u slovenské reprezentace býval poměrně řízným, bojovným a odolným hráčem, tuhle charakteristiku míní přenést na své nové svěřence. Od hráčů si udržuje určitý odstup, neplácá je zbytečně po ramenou, ale ani neshazuje. S Nedorostem je ve shodě ohledně náročného a pragmatického stylu hokeje. Poctivý na každém metru ledu, svižný, dotěrný. Hrát tak, aby si soupeři řekli: Ach jo, zase ten Motor…
Proč je v kádru tolik útočníků?
Je záměr mít po ruce hodně široký kádr, tím pádem vysoce konkurenční prostředí. Relativně jisté místo má jen pár vyvolených a jde o to, aby další borci nad sebou měli bič ve smyslu, že příště může dostat šanci někdo jiný. Navíc, avizovaný styl hokeje bývá choulostivější na zranění. Motor eviduje na soupisce 19 útočníků, takže má z čeho vybírat. S tím souvisí nutnost najít náležité vytížení pro ty, kteří se zrovna nevejdou do hry. V tom pomůže nedaleký prvoligový Tábor. A také ze strategického hlediska není od věci mít víc útočníků na skladě, po pár týdnech se může ozvat konkurence, že někdo od vás by se jí hodil. A můžete začít obchodovat.
Proč nevyšel tah s pořízením beka Němečka?
David Němeček je na extraligové zvyklosti poměrně specifickým hokejistou. V jeho repertoáru najdete rozhodně víc ctností, než které naposledy ukazoval v dresu Sparty. Tam se částečně i z přemíry snahy změnil v riziko a klub dal zkušenému bekovi svolení hledat si nové angažmá v posledním roce smlouvy. Z Mladé Boleslavi 31letého beka dobře zná i Václav Nedorost, jenž si důrazně dohrávajícího zadáka dokázal představit v týmu. Podle informací Sportu však dohoda padla na požadavcích hráče, ať už se mělo jednat o finance či délku kontraktu. V každém případě Němečkovi běží čas. Extraliga začíná a hráčova pozice na českém rybníčku se nebude zlepšovat. To nic nemění na faktu, že Motor je vzadu poněkud řídký. Už brzy však přijde jiný zadák…
Co lze čekat od gólmanů?
Milan Klouček patří k podceňovaným brankářům. Mezi fanoušky se neustále řeší, zda je správnou jedničkou Motoru, zda by jeho roli někdo nezastal lépe. Ano, stejně to však můžeme otočit. Klouček není problém, chytá dobře. Teď je otázkou, zda v 28 letech dokáže svou obvyklou produkci ještě zlepšit, posunout na vyšší úroveň, vyloženě krást zápasy pro Motor, v nichž nebude herně lepší a v převaze. Manažer Nedorost se v nedávném rozhovoru pro Sport netajil tím, že lanařil Jiřího Pateru, jehož domácí scénou je zámoří. To nebylo nic vyloženě proti Kloučkovi, byla však šance získat zajímavou kvalitu, tak do toho šel. Klouček jde do nejlepších let a v příští sezoně se může hodně přičinit o ještě lepší budoucnost. Jan Strmeň znovu velmi solidně odchytá svých cca 15 vystoupení.
Kdo přišel a odešel
|Typ
|Hráč
|Odkud / Kam
|Příchody
|Příchod
|Tomáš Kundrátekobránce
|Třinec
|Příchod
|Lucas Norsäterobránce
|Björklöven (Švédsko)
|Příchod
|Filip Ahlútočník
|Trenčín
|Příchod
|Parker Bellútočník
|Calgary/AHL
|Příchod
|Marek Hejdukútočník
|Harvard/NCAA
|Příchod
|Renars Krastenbergsútočník
|Olomouc
|Příchod
|Jakub Pourútočník
|Mountfield HK
|Příchod
|Marek Zacharútočník
|Liberec
|Odchody
|Odchod
|Tomáš Cibulkaobránce
|Edmonton
|Odchod
|Milan Douderaobránce
|zatím bez angažmá
|Odchod
|Brant Harrisútočník
|Žilina
|Odchod
|Adrián Holešinskýútočník
|Nitra
|Odchod
|Matej Kašlíkútočník
|Slovan Bratislava
|Odchod
|Adam Kubíkútočník
|Kladno
|Odchod
|Filip Přikrylútočník
|Kladno
Umístění za posledních 10 sezon
|Sezóna
|Základní část
|Výsledek / Play-off
|2016/17
|1. liga (1.)
|Baráž (1.)
|2017/18
|1. liga (2.)
|Semifinále (3.)
|2018/19
|1. liga (3.)
|Baráž (1.)
|2019/20
|1. liga (1.)
|Postup
|2020/21
|14. místo
|14. místo
|2021/22
|3. místo
|Semifinále (3.)
|2022/23
|13. místo
|13. místo
|2023/24
|6. místo
|Čtvrtfinále (6.)
|2024/25
|6. místo
|Čtvrtfinále (6.)
|2025/26
|9. místo
|Předkolo (9.)