Kometa nabušila defenzivu, stáhla odchovance a čeká ji stěhování. Půjde znovu po titulu?
Nastávající sezona bude pro Kometu přelomová, historická. Klub se po Novém roce přestěhuje do nové arény na Výstavišti, dostane důstojný domov. Jako šéf střídačky u toho bude majitel Libor Zábranský. „Takhle jsem to plánoval,“ prohlásil. Do realizáku si vzal k sobě staré známé a zase půjde lačně po titulu. S mnoha odchovanci v kádru, které si postahoval z celého světa. Komeťácká „rodina“ je pohromadě. Seriál Sportu 5 OTÁZEK zamířil do největšího moravského města.
Jak bude fungovat trenérský štáb?
Na střídačku se po čtyřech letech vrátil Libor Zábranský, který je zároveň majitelem klubu a hlavní hybnou silou celé organizace. Je jasné, kdo bude týmu velet. „Rozhodovat může jenom jeden,“ potvrdil boss, jenž má k ruce osvědčené asistenty Kamila Pokorného a Jiřího Horáčka. V tomto složení přivedli Kometu k titulům v letech 2017 a 2018. Mimochodem, s Pokorným (trenérem mistrů 2025) se původně nepočítalo. Loni během sezony u mužstva na svou žádost překvapivě skončil, jako důvod uvedl vyčerpání. V zákulisí se mluvilo o tom, že zamíří na lavičku Třebíče nebo Znojma. Nakonec došlo k dohodě o jeho návratu do Brna a Pokorný opět přijal vedlejší roli. Tréninkové jednotky nicméně budou mít na povel právě on a Horáček.
Jaká je role Martina Erata?
Dlouhodobě se ví, že Libor Zábranský na bývalého kapitána Komety trpí. Profesně i lidsky. Jeho příchod do realizačního týmu měl v hlavě delší dobu, nyní se jeho nápad podařilo dotáhnout. Byť jen částečně. Někdejší skvělý útočník byl jmenován dalším asistentem, ale s omezenou časovou náplní. Erat žije dlouhodobě v Nashvillu, v Brně bude nárazově na různé úseky v sezoně. „Musíme respektovat, že má v zámoří rodinu, děti,“ zmínil Zábranský, když jeho pobočník před první přípravou v Jihlavě odletěl domů do Ameriky. Před startem extraligy se má vrátit a pomáhat hlavně s přesilovými hrami. Na jejich provedení je machr a pedant. „Řešili jsme každý centimetr,“ popsal před časem útočník Petr Holík, tehdy tvůrce kombinací v početní výhodě.
Kdo zastane post dvojky?
Ačkoliv se klub po minulém ročníku poohlížel za mořem po zvučné české posile pro gólmanský post, ve finále přivedl ze Slovenska pětadvacetiletého Eugena Rabčana z Banské Bystrice. Jedničkou zůstane prověřený Aleš Stezka, který naskočil až do čtvrtého přípravného duelu. Od té doby nikdo jiný v brance nestál. Absolvoval duel v Třinci (1:5), na ledě Slovanu Bratislava (3:2 po prodl.) a rozjel i nedohraný střet s Třincem (0:0 po první třetině). Předtím se střídali mladý Jan Kavan (2 utkání, 3:0, 3:2) a právě Rabčan (1 utkání, 3:2). Tihle dva si to rozdají o post dvojky. Když nastoupil odchovanec Kavan, byl výborný. Na druhou stranu, Kometa nebrala člena širšího kádru slovenské reprezentace jako trojku. Jeden z nich nejspíš bude mít vyřízené starty jinde.
Kdo odnese přetlak vzadu?
Na extraligové poměry má Brno extrémně početný a nadupaný seznam obránců. Dlouho jich bylo v kádru dvanáct. Bylo zřejmé, že v této podobě soupiska pro sezonu zůstat nemůže. K dílčímu zúžení opravdu došlo. Klub poděkoval za dobré služby kanadskému „ministru obrany“ Brandonu Davidsonovi, jenž kvůli zdravotním trablům vynechal kompletní minulý ročník. V přípravě dostal šanci, nevedl si špatně. Ale odnesl obří konkurenci, kterou zvýšily návraty odchovanců Kučeříka, Svozila a Mikysky, plus příchod řízného Richarda Nedomlela. V zápasech bude Kometa využívat sedm beků. Nejméně si nejspíš zahrají mladíci Zubíček s Berounem, veterán Gulaši a Nedomlel. Výborně vypadá šestatřicetiletý tvrďák Luke Witkowski ze švédské ligy.
Co přinese nová T-Mobile Arena?
Desátého ledna 2026 se to stane. Kometa otevře pro extraligu novou multifunkční T-Mobile Arenu na Výstavišti. Přijede Sparta, bude to velký hokejový svátek. Vyprodané tribuny, luxusní podmínky pro hráče i diváky. Na tohle druhé největší město Česka čekalo léta. Provozovatelem haly je samotný klub, jemuž zůstane i zázemí v „Rondu“ v Křídlovické ulici kousek od centra města. Návštěvníci ocení mnohem lepší dostupnost parkování, ze střechy (snad) nebude kapat do útrob voda. Kapacita pro hokejové bitvy je 12 714 lidí. Hala bude sloužit i kultuře, takže pokud dojde k termínové kolizi, může dojít k přesunům zápasů.
Kdo přišel a odešel
Kdo přišel a odešel?
|HRÁČ
|POHYB
|KLUB
Eugen Rabčanbrankář
|PŘÍCHOD
|Banská Bystrica
Dalimil Mikyskaobránce
|PŘÍCHOD
|K. Vary
Luke Witkowskiobránce
|PŘÍCHOD
|Brynäs (Švéd.)
Stanislav Svozilobránce
|PŘÍCHOD
|Cleveland Monsters (AHL)
Richard Nedomlelobránce
|PŘÍCHOD
|Třinec
Radek Kučeříkobránce
|PŘÍCHOD
|Ilves Tampere (Fin.)
Jakub Brabenecútočník
|PŘÍCHOD
|Henderson Silver Knights (AHL)
Michal Kuncútočník
|PŘÍCHOD
|Tucson Roadrunners (AHL)
Silvester Kuskoútočník
|PŘÍCHOD
|Olomouc
Robert Leinoútočník
|PŘÍCHOD
|Kloten (Švýc.)
Jan Süssútočník
|PŘÍCHOD
|Přerov
Maxim Vehovskýútočník
|PŘÍCHOD
|Poruba
Maxim Čajkovičútočník
|PŘÍCHOD
|Litvínov
Gasper Krošeljbrankář
|ODCHOD
|hledá si angažmá
Brandon Davidsonobránce
|ODCHOD
|Eisbären Berlín (Něm.)
Rhett Hollandobránce
|ODCHOD
|Vítkovice
Marek Ďalogaobránce
|ODCHOD
|Zvolen
Tomáš Bartejsobránce
|ODCHOD
|Třebíč
Jakub Kosútočník
|ODCHOD
|Olomouc
Šimon Stránskýútočník
|ODCHOD
|Vítkovice
Radim Ferdaútočník
|ODCHOD
|Třebíč
Umístění za posledních 10 sezon
|SEZÓNA
|ZÁKLADNÍ ČÁST
|CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ
|2016/17
|1.
|finále (1.)
|2017/18
|1.
|finále (1.)
|2018/19
|4.
|semifinále
|2019/20
|6.
|(play off zrušeno)
|2020/21
|7.
|čtvrtfinále
|2021/22
|11.
|předkolo
|2022/23
|7.
|čtvrtfinále
|2023/24
|5.
|čtvrtfinále
|2024/25
|1.
|finále (1.)
|2025/26
|8.
|čtvrtfinále