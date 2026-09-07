Akrobacie nad hangárem, retro dresy a návraty hvězd. Extraliga vyhlíží rekordní sezonu
Působivý vlet do nové sezony si připravila hokejová extraliga a její partneři. Úvodní tiskovou konferenci totiž hostil hangár v pražských Letňanech, nad kterým v těsné blízkosti a s ředitelem soutěže Martinem Loukotou na palubě proletěl přední akrobatický pilot Martin Šonka. Elitní liga tím oznámila partnerství s Red Bullem, od nějž čeká zviditelnění vlastní značky i finanční injekci. Ambice jsou nemalé. „Mohli bychom atakovat absolutní divácký rekord,“ věří Loukota.
Extraliga láká třeba na osmnáct mistrů světa, z nichž čtrnáct spadá do zlatého českého týmu zpřed dvou let. Soutěž v lednu oslaví výročí 90 let od prvního zápasu, týmy si k události připravují speciální retro dresy. Mezi hlavní novinky se řadí také mikrofony na úborech rozhodčích. Arbitři tak budou divákům v hale oznamovat důvody svých soudů.
Pořád ovšem hlavním lákadlem zůstává hokej a zvyšující se kvalita kádrů. S příchody Matěje Stránského, Davida Tomáška, Matěje Blümela nebo Davida Kämpfa stoupla konkurence. „Ukazuje se, jak je soutěž vyrovnaná a napínavá. Vracejí se sem velká jména, máme se na co těšit,“ libuje si ředitel Loukota.
Před novináři oznámil oficiálně novinky, o nichž se v éteru diskutovalo už nějakou dobu. Přibude například třetí komerční přestávka, jejíž délka by však neměla přesáhnout 70 sekund, aby zápasy plynuly v obdobném tempu jako dosud. Mění se i systém semifinále, kdy se duely nebudou termínově potkávat, ale každá série bude mít rozdělené hrací dny. To by mělo přispět ke zvýšení televizní sledovanosti.
Dostalo se znovu i k ožehavému tématu marketingových práv. Obšírně se k nim vyjádřil Jan Tůma z Mladé Boleslavi, prezident Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Ta soutěž řídí. Platí, že APK chce práva obchodovat v jednotlivých balíčcích, a nikoliv jako celek, jak žádala společnost Relmost a pardubický majitel Petr Dědek.
„Asi je veřejně známé, že extraliga jde cestou, kdy prodá svá práva napřímo. Pro tuto cestu je třináct klubů ze čtrnácti. Je to pro nás nové, složité. Základní balíčky budou připravené v řádu několika měsíců. Parametry a soutěže by měly být vypsané do konce roku, nejpozději pak v lednu. Sport z toho bude profitovat jako celek,“ řekl Tůma.