Slavil tři medaile na MS, čtyři tituly i Spengler Cup. Úspěšný gólman teď pomáhá v Olomouci
Celou svou hokejovou kariéru proměnil v továrnu na úspěchy. Ke zlatu a dvěma bronzům z mistrovství světa přidal extraligový titul s Třincem, švýcarský s Bernem, Spengler Cup s Petrohradem a dva triumfy ve francouzském Grenoblu. V sezoně 2008/09 byl navíc vyhlášen nejlepším extraligovým nováčkem a o rok později bral s Vítkovicemi stříbro. Teď se čtyřicetiletý Jakub Štěpánek chystá pomáhat s brankáři v Olomouci.
Pár desítek minut po nedávném přípravném utkání Hanáků s Třincem nazul brusle, vzal si hokejku, oblékl bundu, nasadil kšiltovku a vyrazil na led. Vypomáhal na tréninku mládeže, kde předával rady i zkušenosti.
A že jich má opravdu hodně. Premiérové starty v dospělém hokeji sesbíral Jakub Štěpánek v Porubě (tehdejší HC Sareza Ostrava). V sezoně 2008/09 si jej vytáhl do Vítkovic současný svazový prezident Alois Hadamczik, který z něj udělal jedničku po Marku Pincovi. Tehdy dvaadvacetiletý mladík nadchnul parádními čísly, na která navázal i v následující, už stříbrné sezoně.
Po finálové porážce Vítkovic proti Pardubicím, za které chytal Dominik Hašek, vyrazil Štěpánek do ruského Petrohradu, na tu dobu možná nejvěhlasnější adresu v Evropě. Pozici jedničky si tam strážil dva roky, jeho úspěšnost zákroků pod 91 % nešla. V té době se mu už doma lesklo zlato z MS 2010 a dva bronzy ze šampionátů 2011 a 2012.
Domov ve Francii
Prošel toho opravdu hodně, působil i ve Lvu Praha, Čerepovci, Bernu, Pardubicích, Raumě, Slovanu Bratislava, Lausanne i Třinci, s nímž došel v „pocovidovém“ ročníku k titulu. Pak už našel domov ve Francii, za tamní Grenoble odchytal pět sezon, v nichž oslavil dvě prvenství.
Nyní se vydal zpátky do Česka, konkrétně do Olomouce. „Jeho role je trenér brankářů, takže vypomáhá. Měl by se zapojit, ale ne jako hrající, spíš jako takový konzultant pro práci s brankáři,“ odpověděl hlavní kouč Kohoutů Petr Fiala.
Skutečně není ve hře možnost, že by se v případě personální nouze dostal úspěšný gólman do akce? „Ne, vůbec. To musíme řešit s brankáři, kteří jsou v každodenním zápřahu,“ pousmál se Fiala.
Olomoucký tandem
Olomoucký tým tak bude i v nadcházející sezoně spoléhat na brankářský tandem Matěj Machovský - Oldřich Cichoň. První jmenovaný uzmul v předešlých dvou sezonách roli jasné jedničky, víc než slušné statistiky ze základní části navíc později pravidelně vylepšoval. Předloni v baráži, v březnu při sérii předkola s Třincem.
„Chytal velice dobře, i čísla měl dobré. Už se v extralize vykoukal, zkušeností má plno. I pro Matěje by bylo lepší, kdyby nemusel chytat tolik zápasů, i když on má rád být v zápřahu. Je schopný to odchytat jako jasná jednička, ale byli bychom rádi, kdyby byl i Oldřich Cichoň v sezoně úspěšný,“ hlásil Fiala.
„Potřebuju, aby mě trefovaly puky,“ culil se Machovský. „Plán je takový, že chci odchytat co nejvíc zápasů, takže doufám, že se mi to povede a klukům nějaké body pomůžu vyhrát, ať je to v klidných vodách. Určitě to bude extrémně náročné, všechny týmy totiž brutálně posilují,“ poukázal třiatřicetiletý brankář.
Kariéra Jakuba Štěpánka
- Vsetín (do roku 2002)
- Sareza Ostrava (1. liga, 2002-2008)
- Vítkovice (extraliga, 2006-2010)
- Petrohrad (KHL, 2010-2012)
- Lev Praha (KHL, 2012/13)
- Čerepovec (KHL, 2013-15)
- Bern (švýcarská liga, 2015/16)
- Pardubice (extraliga, 2016/17)
- Lukko Rauma (finská liga, 2016/17)
- Slovan Bratislava (KHL, 2017-19)
- Lausanne (švýcarská liga, 2017/18)
- Pardubice (extraliga, 2019/20)
- Frýdek-Místek (1. liga, 2019/20)
- Třinec (extraliga, 2019-21)
- Grenoble (francouzská liga, 2021-2026)