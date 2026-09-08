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ZIMÁK XXL před startem sezony: Všech 14 týmů pod lupou. Poslední tým nečekáte, titul pro…

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Tipsport extraliga
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Někdo určitě vyhraje a někdo musí skončit poslední. To zkrátka neokecáte. Hokejová extraliga bude znovu extrémně zajímavá, a protože se zvyšuje počet ambiciózních týmů, logicky stoupá i objem zklamaných na konci sezony. Podcast Zimák se podíval na všech 14 účastníků nejvyšší soutěže, rozebral jejich šance, podíval se do střev týmů a z toho všeho vzešla okomentovaná predikce před novou sezonou. A hned na začátek můžeme zmínit, že na čtrnáctou příčku jsme umístili tým, který byste tak dole rozhodně nečekali.

V otevřené části Zimáku rozebíráme šance a aktuální situace celků, které vidíme v dolní polovině pelotonu, v zamčené verzi pak ty úspěšnější.

Všechny kompletní díly Zimáku najdete na www.zimakpodcast.cz nebo v sekci iSport Premium.

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