Třetí komerční pauza v extralize. Moc mi to nesedí do úprav pravidel, říká eso Liberce
Extraligový hokej zavádí třetí komerční pauzu během jedné třetiny a fanoušci mezi sebou řeší, zda už to není příliš. A nejen oni, logicky i ti, jichž se to výrazně týká. Hráči. Další vnější zásah může zápasu sebrat přirozený spád, narušit tempo, prodloužit jeho trvání. Faktem je, že novinku si přály kluby a vedení soutěže požadavek odsouhlasilo. „Zápas to může rozkouskovat. Musíme si na to zvyknout,“ hodnotí elitní útočník Bílých Tygrů Radan Lenc, jenž se zároveň pouští do silné obhajoby projektu Ligy mistrů.
Neobáváte se, že přídavek další komerční přestávky zase roztáhne zápas?
„To je jedna věc, která mi moc nesedí do režimu úpravy pravidel. Všechno se snažíme uzpůsobit větší plynulosti, rychlosti a do toho je tam fláknutá třetí komerčka. Chápu asi, z jakých důvodů a budeme si na to muset zvyknout.“
Může to vadit nejvíc hráčům, kteří nehrají například přesilovky nebo oslabení? Přijde další element, který prodlouží čekání na jejich střídání.
„Může být. Je to drobnost, ale i pro ty, kteří hrají hodně a jsou zrovna v dobrém tempu, tak i na ně to vliv mít může. Na druhou stranu se nám kolikrát stalo, že se téměř nestíhala vložit druhá komerční pauza, protože se odehrál dlouhý úsek hry v kuse. Takže první pauza byla tam, kde měla být a na druhou se téměř nedostalo. Tak se tam třetí komerčka třeba ani nemusí vejít. Ale jo, vždycky musí, jasně. Zápas to však může rozkouskovat.“
Hráči to asi tolik neřeší, ale znovu se zeptám spíš z pozice fanouška, pro nějž je mnohdy téměř tříhodinový zápas v základní části příliš. Jak to vnímáte vy?
„Není to věc, kterou bychom my hráči řešili. Na komerční pauzu jsme zvyklí, teď jen přibude další. Musíme si to vyzkoušet a zvyknout si. V přípravě jsme hráli v uvozovkách bez komerčních přestávek. Příští týden v Plzni to pro nás začne naostro, tak uvidíme.“
Vysvětlování verdiktů? Pro sudí to nebude příjemné
Zhruba před dvaceti roky se pauza po třetině zvedla z patnácti minut na osmnáct, přičemž odpočet začíná až po odchodu rozhodčích, takže kolikrát může jít o dvacet minut. Hráčům je to jedno?
„Jak kdy. Někdy vám přestávka uteče jako voda a někdy vám přijde dlouhá. Zase je to o zvyku. Abych byl upřímný, pořádně ani nevím, jak dlouhá byla, nebo je. Pocitově jsem spíš pro osmnáct.“
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Znamená něco pro hráče, že sudí nově začnou své některé verdikty vysvětlovat i divákům, kteří uslyší rozhodnutí v reproduktorech?
„Je to pro ně nová zkušenost a myslím si, že to pro ně nebude příjemné. Na druhou stranu jde o posun k lepšímu. Vyjasní se určité dohady, co rozhodčí řekl soupeři, co řekl našemu týmu, uslyší to i fanoušci. Vnímám to pozitivně.“
S Libercem máte před extraligou napilno, čtyři zápasy Ligy mistrů, dva už máte za sebou, oba prohrané. Zaskočily vás porážky v Tampere a v Salcburku?
„Já mám Ligu mistrů hodně rád, baví mě. Ano, cestování je nepříjemné a všichni víme, že by soutěž šla nastavit i jinak. Ale je to tak, jak to je. Celkově mě však hrozně baví, potkáváme spoustu jiných, zajímavých a hlavně silných klubů, které jinak nepotkáte. Styly hokeje jsou jiné, narazíte nejen na Švédy a Finy, ale i na Rakušáky, Švýcary, Němce nebo i další. Je to skvělý produkt. A k otázce… Obě porážky nás mrzí. Věděli jsme, že naši soupeři nejsou jednodušší, zároveň je to o to skvělejší porovnání sil. Perfektně vám to ukáže, na čem jste.“
Takže?
„Zjistíte, že v tom našem českém rybníku nejsme všichni tak dobří, jak si myslíme. A že ve světě nás může překvapit něco nového. Díky tomu se od lepších týmů leccos naučíte. Nějaké signály, detaily hry, které vás mohou posunout jako tým i jednotlivce. My víme, že výsledek s Tapparou (3:6) nebyl dobrý, výkon jako takový měl i pasáže, kdy jsme byli u nich nastěhovaní, hra se přelévala, nakonec rozhodla produktivita. V první třetině jsme měli spoustu slibných šancí, kdybych skóre bylo 3:1 pro nás, nebylo by to překvapivé. Neříkám, že naše neproměněné šance rozhodly o výsledku, ale o vývoji utkání určitě.“
A 0:3 v Salcburku?
„Chtěli jsme vyhrát, odvést si minimálně jedno vítězství z prvního tripu. Bohužel jsme byli opět hlušší v koncovce. Musíme to do pátku seštelovat, abychom byli v pokračování Ligy mistrů úspěšní a mohli se rvát o pokračování v lize. Jak říkám, za mě je to super soutěž, jen by bylo fajn, kdyby do toho teklo víc peněz. Mít Ligu mistrů po vzoru fotbalu někde jinde, třeba někde mezi ním a hokejem, co je teď. Když ale budu mluvit za náš klub, máme LM rádi, chceme být jejími účastníky dobře se v ní prezentovat. Ne všechny kluby k tomu takto přistupují. A možná i proto nemá Champions League celkově extra váhu. Ale hrát proti Frölundě, proti švýcarským týmům, proti finským top týmům, je zkušenost k nezaplacení. A hodně i pro mladé hráče, kteří mohou poznat, jak to chodí ve světě.“
lulea_hf