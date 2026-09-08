Všichni děláme všechno. Kaše po zranění stihl generálku Litvínova, v akci znovu elitní útok
První zkouška elitní lajny skončila dříve, než začala. Ondřej Kaše proti Karlovým Varům schytal ostrý zákrok od Jiřího Černocha už po deseti sekundách hry a na dvanáct dní vypadl ze sestavy Litvínova. Podruhé už si Verva jeho souhru s bratrem Davidem a Davidem Kämpfem otestovala naplno. S elitní řadou zvítězila v Mladé Boleslavi 2:1 a přípravu před nadcházejícím ročníkem uzavřela vítězně. „Furt doufám, že je v nás ještě víc, než jsme ukázali,“ přál si lídr týmu, jenž asistoval u rozhodující branky.
Jak jste se cítil při návratu na led?
„Ze začátku trošku těžší nohy, ale postupně jsem se do toho dostával. Bylo to trošku lepší, než jsem čekal.“
Měl jste to nastavené tak, že chcete stihnout ještě aspoň jeden zápas, než vypukne základní část?
„Jo, určitě. Bylo to pro mě strašně důležité. S kluky jsme spolu neodehráli ani jeden zápas. Snažil jsem se dát do kupy, co nejrychleji to šlo, abych aspoň tenhle zápas stihl.“
Měl jste velkou obavu, aby vás zranění nevyřadilo na delší dobu?
„Určitě, u tohohle zranění úplně nejde určit den, kdy se vrátím. Ale jsem rád, že jsem se cítil dobře. Zbytek už je za mnou.“
Naštval vás Jiří Černoch, se kterým se dobře znáte?
„K tomu se nechci vyjadřovat.“
Elitní útočná trojice v akci
První zápas po boku bráchy a Davida Kämpfa skončil předčasně, teď jste si poprvé zahráli naplno. Máte ze souhry pozitivní dojem?
„Pocit jsem měl docela dobrý. Doufám, že to i dál bude mít stoupající tendenci a ne klesající. Ze začátku jsme se samozřejmě trošku hledali, to je úplně normální. Ale druhá a třetí třetina z naší strany nebyla vůbec špatná. Furt ale doufám, že je v nás ještě víc, než jsme ukázali.“
Co rozdělení rolí? Gól umí dát každý z vás, každý dokáže vytvořit šanci pro zbylé dva.
„Všichni děláme všechno. Tak bych to viděl.“
Mladá Boleslav měla k dispozici několik přesilových her, ale do šancí jste ji příliš nepouštěli. Už se v téhle situaci ukazuje přínos Davida Kämpfa?
„Kämpfík je výborný hráč na oslabení, hlavně silný na bulích. Byla by škoda ho nevyužívat. Na tyhle situace bude hodně využívaný.“
Soupeři jste nadělali hodně problémů aktivním forčekinkem, díky němuž jste získali řadu puků. Takhle chce Litvínov hrát?
„Doufám, že to je hokej, kterým se chceme prezentovat. Prezentovali jsme se takhle před dvěma sezonami, doufám, že takhle nastoupíme i do prvního zápasu s Brnem.“
Nálada před sezonou
Převažuje po generálce pozitivní dojem?
„I když je to příprava, za mě je to strašně důležitá výhra pro tým. Doufám, že se to odrazí do základní části.“
Máte za sebou hodně náročnou sezonu, kdy jste se zachraňovali v baráži. Jaká je teď nálada v kabině?
„Nálada je super. Touhle výhrou jsme si to ještě trošičku víc zpříjemnili. Za mě zatím všechno klape tak, jak má.“
Už jste se bavili v kabině o ambicích?
„Musíme koukat zápas od zápasu, to je strašně důležité. Udělat předkolo a pak se může stát úplně cokoliv.“