Překopaná obrana, Jandač vypouští drony: éra bez Zámorského, o úspěchu rozhodne Malík
Minulá sezona dopadla nad očekávání. Plzeň se v základní části vystřelila na druhou příčku a zajistila si postup do čtvrtfinále play off. V něm měla za stavu 3:1 na zápasy Spartu na lopatě, ale nakonec podlehla po sedmi dějstvích. Nicméně zažili nejúspěšnější sezonu za posledních sedm let. „Chceme na to navázat,“ řekl generální manažer Martin Straka. Indiáni posílili obranu, jinak tým zůstal víceméně pohromadě. Po dvou operacích achillovky nebude na střídačce nějakou dobu hlavní trenér Josef Jandač. I bez kouče na střídačce tým nakoply dvě výhry v Champions League.
Jak si povede tým hlavního kouče na střídačce?
Současný tým stavěl, zná ho a utvářel jeho herní tvář. I teď zůstává v rámci možností nablízku, zasahuje do spousty věcí. Jen není s mužstvem celou dobu. Jandač bude své svěřence řídit na dálku jak drony, než se bude moct vrátit. Přísný pohled i úsudek důsledného kouče může chybět. V CHL však Škodovka přejela švédské Rögle a zvládla i zápas s polským Tychy. Start sezony se povedl, ale prioritou zůstává extraliga.
Kdo nahradí Zámorského?
Typově se od Zámorského liší. Je vyšší, silovější, všestrannější. Taky má útočné spády, umí vystřelit, ale je lepší směrem dozadu. Umí si zjednat pořádek před vlastním domem, v ošemetných situacích se nechová jako kaskadér. Jedničkou na modré se může stát on nebo jeden z nově příchozích kanadských chasníků. Dylan MacPherson, nebo Carter Robinson taky dovedou podpořit útok a sbírat body.
Bude šlapat překopaná obrana?
Ve 21 letech je pořád příslibem. Jen se musí hlídat a nezpohodlnět. Pokud v Plzni chytne nový proud, může být hodně platný. Obrana je celkově vyšší, těžší a důraznější, což byl záměr. Čtyři zadáci mají přes 190 centimetrů. Překopaná defenziva v Lize mistrů šlapala, jako by spolu hrála odjakživa. Problém může nastat, pokud někdo vypadne.
Najde Plzeň střelce?
Plzeň neměla vyloženého střelce. Nejlepší Adam Měchura zaznamenal 19 zásahů, většinu z předbrankového prostoru. Nově přišel Danny Katic. kanonýr zámořské ECHL Podobný typ jako Měchura, prosadil se hned v Champions League. Útok nestojí na pár jedincích. Třeba Michal Teplý nebo objev Lukáš Strnad mají předpoklady, že se i v koncovce můžou zlepšovat.
Musí dál spoléhat na Malíka?
Plzeň v základní části inkasovala v průměru dva góly na zápas, nejmíň ze všech. Malík měl v základní části úspěšnost zákroků téměř 93 procent. Pokud chytal, šlo na bránu víc střel, než když tam stál Jan Růžička. Na tom je vidět, jak tým jedničce věří. Je důležité, že Malík zůstal. Tým na něj bude spoléhat dál.
Kdo přišel a odešel
|Hráč
|Pohyb
|Klub
|Příchody
|Dylan MacPhersonobránce
|Příchod
|Villach
|Carter Robertsonobránce
|Příchod
|Liptovský Mikuláš
|Aleš Čechobránce
|Příchod
|Mladá Boleslav
|Jakub Chromiakobránce
|Příchod
|Niagara IceDogs
|Adam Titlbachútočník
|Příchod
|Vancouver
|Danny Katicútočník
|Příchod
|Allen
|Richard Žemličkaútočník
|Příchod
|Youngstown
|Odchody
|Adrián Holešinskýútočník
|Odchod
|Nitra
|Adam Kubíkútočník
|Odchod
|Kladno
|David Kvasničkaobránce
|Odchod
|Tábor
|Ville Lajunenobránce
|Odchod
|Espoo
|Stuart Percyobránce
|Odchod
|Krefeld
|Ondřej Pšeničkaútočník
|Odchod
|Marek Soukupútočník
|Odchod
|Radim Šaldaobránce
|Odchod
|Vsetín
|Jakub Šilerútočník
|Odchod
|Sokolov
|Petr Zámorskýobránce
|Odchod
|Mladá Boleslav
Umístění za posledních 10 sezon
|Sezóna
|Základní část
|Celkové umístění
|2016/17
|9. místo
|čtvrtfinále
|2017/18
|1. místo
|semifinále
|2018/19
|3. místo
|semifinále
|2019/20
|5. místo
|play off zrušeno
|2020/21
|5. místo
|předkolo
|2021/22
|6. místo
|předkolo
|2022/23
|12. místo
|předkolo
|2023/24
|12. místo
|předkolo
|2024/25
|8. místo
|předkolo
|2025/26
|2. místo
|čtvrtfinále