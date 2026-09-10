Předplatné

Překopaná obrana, Jandač vypouští drony: éra bez Zámorského, o úspěchu rozhodne Malík

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
ZIMÁK: MVP všech týmů, Stránský dá 40 gólů, tipuje Duda. Jak je to s platy trenérů? • Zdroj: isport.tv
Až do listopadu budou hrát hokejisté Plzně bez trenéra Jandače
Plzeňský bek Daniel Malák v sedmém zápase čtvrtfinále
Adam Čech z Plzně (vlevo) se raduje z gólu proti Rögle
Adam Čech z Plzně (uprostřed) se raduje z gólu proti Rögle
Hokejisté Plzně po výhře nad Rögle
Hokejisté Plzně po výhře nad Rögle
18
Fotogalerie
Pavel Bárta
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Minulá sezona dopadla nad očekávání. Plzeň se v základní části vystřelila na druhou příčku a zajistila si postup do čtvrtfinále play off. V něm měla za stavu 3:1 na zápasy Spartu na lopatě, ale nakonec podlehla po sedmi dějstvích. Nicméně zažili nejúspěšnější sezonu za posledních sedm let. „Chceme na to navázat,“ řekl generální manažer Martin Straka. Indiáni posílili obranu, jinak tým zůstal víceméně pohromadě. Po dvou operacích achillovky nebude na střídačce nějakou dobu hlavní trenér Josef Jandač. I bez kouče na střídačce tým nakoply dvě výhry v Champions League.

Jak si povede tým hlavního kouče na střídačce?

Hlavní trenér chyběl při nástupu na led, na lavičce nebyl ani při duelech Ligy mistrů. Tým vedli asistenti Jiří Veber a Václav Pletka. Tak to zůstane až do listopadu, kdy se má Josef Jandač vrátit. Měl přehled, s kolegy všechno probírali a řešili. Současná situace je úplně jiná, než předloni, kdy Jandač z vážných důvodů oddaloval svůj příchod a nastoupil později.

Současný tým stavěl, zná ho a utvářel jeho herní tvář.  I teď zůstává v rámci možností nablízku, zasahuje do spousty věcí. Jen není s mužstvem celou dobu. Jandač bude své svěřence řídit na dálku jak drony, než se bude moct vrátit. Přísný pohled i úsudek důsledného kouče může chybět. V CHL však Škodovka přejela švédské Rögle a zvládla i zápas s polským Tychy. Start sezony se povedl, ale prioritou zůstává extraliga.

Kdo nahradí Zámorského?

Ofenzivní bek po čtyřech letech na západě Čech zamířil do Mladé Boleslavi, kde ve 34 letech získal smlouvu na delší dobu. Kdo ho v Plzni nahradí? Lotyšský bek Kristians Rubins už v předminulé sezoně začal dostávat větší porce času než zlínský rodák a přebíral jeho pozici. Jenže po vážném zranění a následné operaci vynechal velkou část předchozího ročníku.

Typově se od Zámorského liší. Je vyšší, silovější, všestrannější. Taky má útočné spády, umí vystřelit, ale je lepší směrem dozadu. Umí si zjednat pořádek před vlastním domem, v ošemetných situacích se nechová jako kaskadér. Jedničkou na modré se může stát on nebo jeden z nově příchozích kanadských chasníků. Dylan MacPherson, nebo Carter Robinson taky dovedou podpořit útok a sbírat body.

Bude šlapat překopaná obrana?

K nejvýraznějším změnám došlo vzadu. Z Plzně odešlo pět zkušených beků. Mezi nimi Petr Zámorský a Ville Lajunen. Ten se vynořil loni v listopadu, kdy Indiánům popadali beci a měli nouzi. Vedl si výtečně, jeho návrat do rodného Espoo je pro defenzivu Indiánů výraznou ztrátou. Přišli čtyři noví obránci, včetně mladých Jakuba Chromiaka a Aleše Čecha, který má získal stříbro a bronz na šampionátu dvacítek.

Ve 21 letech je pořád příslibem. Jen se musí hlídat a nezpohodlnět. Pokud v Plzni chytne nový proud, může být hodně platný. Obrana je celkově vyšší, těžší a důraznější, což byl záměr. Čtyři zadáci mají přes 190 centimetrů. Překopaná defenziva v Lize mistrů šlapala, jako by spolu hrála odjakživa. Problém může nastat, pokud někdo vypadne.

Najde Plzeň střelce?

V Plzni platí, že obrana především. Tým hrál hodně na jistotu, což fungovalo. Proč se toho tedy vzdávat? Ale někdy bylo obezřetnosti na úkor kreativity až moc. Indiáni i proto dávali celkově málo gólů a hráli hodně urputných zápasů s těsnými výsledky. Mají však na čem stavět. Velmi dobře zvládali oslabení i přesilovky, což byl taky předpoklad jejich úspěchu. Ale na všem se dá zapracovat.

Plzeň neměla vyloženého střelce. Nejlepší Adam Měchura zaznamenal 19 zásahů, většinu z předbrankového prostoru. Nově přišel Danny Katic. kanonýr zámořské ECHL Podobný typ jako Měchura, prosadil se hned v Champions League. Útok nestojí na pár jedincích. Třeba Michal Teplý nebo objev Lukáš Strnad mají předpoklady, že se i v koncovce můžou zlepšovat.

Musí dál spoléhat na Malíka?

Každý je nahraditelný. O Nicku Malíkovi v plzeňské brance se to s jistotou říct nedá. Klubový boss Martin Straka řekl, že jeho zásluha na plzeňském úspěchu byla 70 procent. Ve Škodovce mají při výběru gólmanů dlouhodobě skvělý odhad. Malík tým držel v proměnlivé sezoně 2024/25, stejně jako v minulé, kdy Indiáni vyšplhali do vyšších pater. Vynikající výkony dokáže zopakovat. Občas zariskuje, ale jeho práci s hokejkou se v extralize vyrovná málokterý brankář.

Plzeň v základní části inkasovala v průměru dva góly na zápas, nejmíň ze všech. Malík měl v základní části úspěšnost zákroků téměř 93 procent. Pokud chytal, šlo na bránu víc střel, než když tam stál Jan Růžička. Na tom je vidět, jak tým jedničce věří. Je důležité, že Malík zůstal. Tým na něj bude spoléhat dál.

Kdo přišel a odešel

HráčPohybKlub
Příchody
Dylan MacPhersonobráncePříchodVillach (Rakousko, ICEHL)
Carter RobertsonobráncePříchodLiptovský Mikuláš (Slovensko)
Aleš ČechobráncePříchodMladá Boleslav
Jakub ChromiakobráncePříchodNiagara IceDogs (OHL)
Adam TitlbachútočníkPříchodVancouver (WHL)
Danny KaticútočníkPříchodAllen (ECHL)
Richard ŽemličkaútočníkPříchodYoungstown (USHL)
Odchody
Adrián HolešinskýútočníkOdchodNitra (Slovensko)
Adam KubíkútočníkOdchodKladno
David KvasničkaobránceOdchodTábor
Ville LajunenobránceOdchodEspoo (Finsko)
Stuart PercyobránceOdchodKrefeld (Německo)
Ondřej PšeničkaútočníkOdchodbez angažmá
Marek SoukupútočníkOdchodkonec kariéry
Radim ŠaldaobránceOdchodVsetín
Jakub ŠilerútočníkOdchodSokolov
Petr ZámorskýobránceOdchodMladá Boleslav

Umístění za posledních 10 sezon

SezónaZákladní částCelkové umístění
2016/179. místočtvrtfinále(8.)
2017/181. místosemifinále(3.)
2018/193. místosemifinále(3.)
2019/205. místoplay off zrušeno
2020/215. místopředkolo(9.)
2021/226. místopředkolo(9.)
2022/2312. místopředkolo(12.)
2023/2412. místopředkolo(12.)
2024/258. místopředkolo(10.)
2025/262. místočtvrtfinále(5.)

Začít diskuzi

Hokej 2026/27

Česká hokejová reprezentace
MS v hokejiProgram MS v hokeji 2027Reprezentace

 

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů