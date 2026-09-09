Hradec nahlas mluví o nové aréně. Výhled? Za sedm let. Ideálně s Hronkem v sestavě
Lidově řečeno, hokejky vidí, jak kopačkám pomáhá nový malšovický stadion a chtějí taky. V Hradci Králové se naplno rozjíždí široká debata o potřebě zdejšímu extraligovému klubu postavit nový moderní zimák, zasazený do víceúčelového areálu. Tak, aby z něj měli užitek i místní lidé. Na východě Čech se politici i hokejoví představitelé shodli, že stávající ČPP dosluhuje a jednou na jejím místě musí vyrůst nový stánek, odpovídající době.
Nejprve ideální scénář: multifunkční hala pro šest až sedm tisíc diváků, hotovo do roku 2033. „Snad se toho dožiju,“ reagoval generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoniček a hbitě dodal: „Myslím ve funkci GM, jinak bych se rád dožil trošku víc…“
K záměru výstavby arény se logicky pojí obrovské množství otazníků, překážek a komplikací. Bez politické podpory přímo v Hradci a v kraji je celý projekt nerealizovatelný. Ale jak říká hradecká primátorka Pavlína Springerová: „Hokejová aréna by se neměla stát předvolebním tématem, nýbrž projektem, za kterým budou stát hradečtí politici, fanoušci a samozřejmě sportovní kluby. Věřím, že hokejová aréna se takovým projektem stane.“
Úvodní rozbor projektu, který je na samém začátku, přinesl poznání, že efektivnější bude stávající zimák i s tréninkovou halou zbourat. „Výstupy ze studie proveditelnosti ukazují, že efektivním způsobem a řešením, jak dál postupovat, je postavit halu novou. Jak velkou, tak malou. Investice, které by musely být realizovány v kontextu nynějšího stavu obou hal, by byly nesmírně vysoké. Domnívám se, že než záplatovat staré, je lepší udělat něco nového, vytvořené na míru našeho hokejového klubu i Hradci, který si zaslouží odpovídající areál,“ pokračuje primátorka Springerová.
Ačkoli aréna rozhodně nespatří světlo světa v době, kdy bude v Hradci u moci příští politická garnitura, pro úspěch vize bude podstatné, jak se k celé věci postaví. Tak, aby někdy kolem roku 2033 aréna stála a hrál se v ní extraligový hokej. „Střednědobý výhled sedmi let mi přijde realistický,“ přitakává hradecká primátorka.
„Příští volební období bude velmi důležité proto, aby se zformovala politická shoda, táhlo se za jeden provaz, nastal nevratný směr, udělaly se první a další návazné kroky v rámci projektové přípravy. Tak, aby se do Hradce mohli vrátit hráči z NHL, napadá mě jeden bek,“ poukázala na případný comeback nyní 28letého Filipa Hronka, opory Vancouveru Canucks.
Kolik stojí chod klubu?
V uvažované kapacitě Hradec nemíní konkurovat sousedním Pardubicím, jež chystají postavit světovou budovu pro 22 až 23 tisíc hokejových návštěvníků. „Nemusíme být ve všem lepší než Pardubice,“ prohodil generální manažer Aleš Kmoníček. „Pokud se podíváme na naši průměrnou návštěvnost, za sebe říkám, že kapacita kolem šesti, sedmi tisíc by naprosto odpovídala. Pevně věřím, že varianta nové haly vyhraje. Nedokážu si představit, že by se stávající aréna rekonstruovala.“ Důvod je zřejmý. „Hrát někde v azylu tři, čtyři roky je naprosto nepřípustné. Uvidíme, jak se rozhodne město, které v tom všem má naprosto zásadní slovo.“
Mezitím dál běží akcionářská smlouva mezi Hradcem Králové a společností Mountfield, která vyprší za dva roky. Její vedení se netají, že by rádo uvítalo další akcionáře. „My ani město se tomu nebráníme. Pro nás je klíčové, aby hokej zůstal v Hradci a případní noví akcionáři se věnovali nejen A týmu, ale i mládeži, což je naše důležitá komodita. Hokej by se tím mohl pozvednout na další úroveň. Ale i kdyby ne, hokej a Mountfield tu bude dál,“ ujišťuje Michal Pobežal, předseda představenstva Mountfieldu.
Klub uvádí bezmála dva tisíce prodaných permanentek mezi fanoušky, což činí o sedm procent menší zájem než před rokem, celkové náklady na chod klubu se pohybují okolo 180 milionů korun. „Co se týká nákladů na odměny hráčů, můj odhad je, že se pohybujeme někde kolem osmého, devátého místa v extralize,“ uvedl GM Kmoníček.
Sezonní cíle klubu, jenž se ve všech předchozích 13 letech probojoval do play off a v tomto směru je extraligovým unikátem, jsou vstup do vyřazovací fáze a ideálně skok o další patro nahoru. „Pevně věřím, že po zajištění čtvrtfinále si před sebe dáme další cíl,“ dodal Aleš Kmoníček.