Třinec prozradil rozpočet! Oproti Pardubicím je na polovině. Opora start nestihne
Rozpočet na klub okolo čtvrt miliardy korun. Tolik peněz vysází Oceláři za nadcházející sezonu. Na tiskové konferenci to oznámil prezident třineckého klubu Ján Moder. Částka se týká celé organizace, včetně mládeže a pronájmu Werk Arény. „To stojí peníze, rozpočet je tím zkreslený. Snažíme se dávat finanční prostředky i do dětí a do mládeže,“ prozradila nejvyšší postava hokejového klubu na přímý dotaz deníku Sport. Hlavní tým do sezony vstoupí bez důležitého útočníka.
Ekonomický tlak ze strany Pardubic, Sparty, Kladna nebo Komety stoupá. Poslední extraligový vicemistr z Třince se ovšem do velkého závodu pouštět nechce. Má svoji koncepci, podle které postupuje. I když klesla podpora Třineckých železáren, hlavního partnera organizace. Oceláři se ji snaží nahradit menšími sponzory a také prodejem vstupenek.
V předchozí základní části se poprvé dostali nad hranici pěti tisíc diváků. „Jsem strašně rád. Zájem o Třinec je, ukazuje se, že kapacita arény odpovídá potřebám regionu,“ komentoval zprávu prezident klubu Ján Moder.
Během předsezonní tiskové konference si nenápadně rýpnul do největších favoritů. „Naposledy jsme ukázali, že Pardubice k poražení byly. Vidíte, že i v takovém týmu občas nastoupí náš starý známý Bambus (Daniel Rákos, bývalý útočník Třince). Týmy jsou každopádně připravené dávat peníze,“ pověděl boss.
Problémy s kádrem
Dynamo za provoz v dalším ročníku vysází zhruba půl miliardy, Třinec je odhadem na polovině. Optimismus přesto vedení neopouští. To ovšem neznamená, že by tým vlastní problémy neměl.
Ty momentální se týkají hlavně hráčského kádru. V přípravném utkání v Brně se po zásahu Jana Ščotky zranil útočník Michal Kovařčík, elitní centr mužstva. Do startu sezony kvůli otřesu mozku nachystaný nebude.
„Aktuálně nejsme úplně připravení. Někteří hráči jsou zranění, nemocní. Příležitost dostávají také tři junioři,“ pověděl sportovní ředitel Jan Peterek. „Těžko se u Michala určuje návrat, zatím není ani na ledě. Naši fyzioterapeuti dělají všechno, aby ho připravili do tréninku. Určitě nestihne začátek ligy,“ zamrzelo hlavního trenéra Borise Žabku, který ani s odstupem nelituje rozhodnutí předčasně odejít ze zápasu v Brně.
Kometa Třinci velmi netradiční postup údajně nevyčetla. „O dva dny později byl na našem zimáku moravský media day, kde byl přítomný i pan Zábranský. Shodli jsme se oboustranně, že to bylo dobré rozhodnutí,“ dodal kouč.
Ve druhém kole s Kometou
Vypjaté reakce ve druhém kole, kdy Oceláři přivítají právě Kometu, Žabka neočekává. Absence Kovařčíka management nenutí okamžitě jednat, tým ho chce raději nahradit z vlastních zdrojů. Z partnerského Frýdku-Místku si může vytáhnout Petra Chlána, šanci mají i neokoukaní junioři.
Třinec do úvodního domácího zápasu s Brnem výjimečně nasadí dokonce 15 útočníků, jelikož kariéru posledním střídáním v červenobílém dresu ukončí Petr Vrána i Vladimír Dravecký, pokračující v roli asistenta trenéra. Mužstvo u té příležitosti dostalo od extraligy výjimku.
U rozlučky bývalých parťáků bude z pozice kapitána a aktivního hráče stále Martin Růžička. „Hokej mě baví. Věk člověk nezastaví, ale úplně nad tím nepřemýšlím. Samozřejmě vím, že jsem jeden z nejstarších v lize, ale mladí kluci mě nabíjejí. Člověk tu nebude věčně. Snažím se mladým pomáhat, aby až jednou skončím, tak se jim dařilo, stejně jako týmu. Trénoval jsem v Praze a podle stejného konceptu, co jsem roky zvyklý,“ přiblížil muž, jenž vstoupí do 19. extraligové sezony.