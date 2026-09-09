Moder o podpoře Železáren či nových arénách: Stránský? Tolik peněz dávat nebudeme
Být nohama na zemi a vystartovat s pokorou. I tohle zaznělo na třinecké předsezonní tiskové konferenci, na které si vzal hlavní slovo prezident Ocelářů Ján Moder. Zmínil, že klub pracuje s rozpočtem okolo čtvrt miliardy korun, ale že do finančních dostihů se pouštět nehodlá. Ani když jde o Matěje Stránského, bývalého třineckého snajpra. „Jeho příchod nebyl ani v jednání, tolik peněz dávat nebudeme,“ líčí Moder.
Máte to teda nastavené tak, že hráče nechcete přeplácet stejně jako Pardubice?
„Je to jejich politika, nevyčítám jim to ani nezávidím. My máme jinou cestu. Teď se budeme co nejvíc snažit, abychom to doplňovali z hráčů, kteří jsou z naší mládežnické organizace a prošli křestem přes Frýdek-Místek. Chceme, aby u nás hráli důstojnou úlohu. Když si vezmeme Mája Adámka nebo bratry Kovařčíky, dneska jsou z nich reprezentanti.“
Jak důležitá je pro klub podpora Třineckých železáren? Přetrvává pořád?
„Naštěstí tady máme hodně malých sponzorů, jak se říká ‚babka k babce, budú kapce‘. Takže to sbíráme. Podpora je nižší než v minulosti, ale umíme ji nahradit. Navíc v porovnání s minulostí vzrostly příjmy ze vstupného, které dříve tvořily asi dvě až pět procent. Dnes je to o hodně větší částka. To jsou všechno věci, které nám umožňují, abychom si drželi trend, který v posledních letech máme. Výrazně nestoupáme, ale ani neklesáme.“
Jak se vůbec na novou sezonu těšíte?
„Já se těším na každou extraligovou sezonu, protože hokej je fakt velmi dobrá zábava. Je to dynamické, rychlé, kvalita extraligy se zlepšuje a soupeři jsou stále vyrovnanější. I loni tady bylo několik překvapení. S některými se počítalo, že budou na chvostu a nakonec hráli celkem pěkný hokej. Pevně věřím, že i tento rok budou všechny týmy naplňovat očekávání fanoušků a přinesou nám kvalitní sport.“
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Zvýší podle vás extraligovou úroveň i nové haly v Brně či Pardubicích?
„Samozřejmě je to super. Člověk má pak radost, že třeba i Jihlava postavila krásnou halu. Bohužel, v minulosti jsme neudělali to, co udělali na FAČRu. Tam řekli, že buď ji budeš mít, nebo nebudeš hrát. I my v Třinci jsme ve fotbalové třetí lize museli mít umělé osvětlení. Municipalitám se musí dát nůž na krk. Pokud chcete hrát extraligový hokej, postavte stadion. O to jsem žádal i vedení českého svazu, aby se nezabýval politikařením, ale aby vybalil tohle. Je třeba tlačit na zmíněné municipality, aby se s tím něco udělalo.“
Jaké vůbec budou ambice Ocelářů před nadcházející sezonou?
„Těžko říct, ale kromě kapitána, který je známý hecíř, by to měli tahat Nesty (Andrej Nestrašil) s bratry Kovařčíkovými. Myslím si, že dost do toho mluví i Marin (Martin Marinčin), takže pevně věřím, že všichni budou pokračovat v tom, co tady bylo nastolené.“
Oceláři působili v minulé sezoně daleko ofenzivněji než dříve. Předvedli několik obratů, jejich zápasy bavily. I vám se musí líbit takový hokej víc, že?
„Víte co, když si mnozí z vás udělají podrobné statistiky, i v předchozích sezonách jsme v play off dávali nejvíc gólů ze všech. Nevím, proč se tady vytvořila taková chiméra, že hrajeme jen obranný hokej. Ano, minulý rok to bylo lepší, skutečně v týmu máme hodně střelců. Škoda, že se nám před začátkem minulé sezony zranil Siky (Petr Sikora) a pak i Marko Daňo, který to měl rozjeté na hodně gólů. On, Libor Hudáček, to jsou všechno hráči, kteří jsou schopní zápasy rozhodovat. Nakonec dovedou překvapit i například Miloš Roman s Hrehorčákem. V přípravě jsme viděli mladého Lazovského, takže uvidíme, co z něj bude. Ofenzivní síla by u nás stále měla být.“
V prvním domácím zápase s Kometou se budete loučit s Vladimírem Draveckým a Petrem Vránou, kterým dopřejete poslední střídání. Jaký jste si s nimi vybudoval vztah?
„Oba k nám došli takovou náhodou. Co se týče Vlada Draveckého, volal mi můj bývalý spolužák, že spoluhráč jeho syna hledá angažmá. Řekl jsem, ať ho pošle sem a vyzkoušíme ho. A nakonec tu byl asi deset nebo jedenáct sezon? Péťa Vrána se tehdy neskutečně podařil, Sparta asi hodně litovala, že ho k nám pustila. My jsme byli strašně rádi, že k nám přišel výjimečný hráč, který byl kapitánem a přinesl hodně radosti.“