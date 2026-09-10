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Extraligový speciál: 76 stran, soupisky, Nosek, Voženílek i anketa kapitánů

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Tipsport extraliga
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Už v pátek vychází Sport Magazín +PLUS k nové sezoně Tipsport extraligy. Hokejový speciál na 76 stranách podrobně představuje všechny kluby, znovu nabízí anketu se všemi kapitány. Vedle kompletního programu nabízíme rozhovory s pardubickou posilou Tomášem Noskem a třineckým navrátilcem Danielem Voženílkem i téma o ambiciózním Kladnu. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • SPECIÁL Tipsport extraliga
  • 76 stran
  • Rozhovor: Tomáš Nosek / posila Pardubic, vítěz Stanley Cupu
  • Soupisky: změny v kádrech / pohledy expertů, tipy na umístění
  • Anketa všech kapitánů: 14 dotazníků
  • Téma: sebevědomé Kladno / Drastil, Rulík, Kempný a spol.
  • Los: kompletní rozpis zápasů
  • Rozhovor: Daniel Voženílek / návrat mezi Oceláře
  • Zimák: otázky před sezonou
  • TV program: všechny sportovní stanice

Už v pátek vychází Sport Magazín +PLUS k nové sezoně Tipsport extraligy

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