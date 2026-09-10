Extraligový speciál: 76 stran, soupisky, Nosek, Voženílek i anketa kapitánů
Už v pátek vychází Sport Magazín +PLUS k nové sezoně Tipsport extraligy. Hokejový speciál na 76 stranách podrobně představuje všechny kluby, znovu nabízí anketu se všemi kapitány. Vedle kompletního programu nabízíme rozhovory s pardubickou posilou Tomášem Noskem a třineckým navrátilcem Danielem Voženílkem i téma o ambiciózním Kladnu. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- SPECIÁL Tipsport extraliga
- 76 stran
- Rozhovor: Tomáš Nosek / posila Pardubic, vítěz Stanley Cupu
- Soupisky: změny v kádrech / pohledy expertů, tipy na umístění
- Anketa všech kapitánů: 14 dotazníků
- Téma: sebevědomé Kladno / Drastil, Rulík, Kempný a spol.
- Los: kompletní rozpis zápasů
- Rozhovor: Daniel Voženílek / návrat mezi Oceláře
- Zimák: otázky před sezonou
- TV program: všechny sportovní stanice