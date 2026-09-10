MVP extraligových týmů: Stránský dá 40 gólů, tvrdí Duda. Jak je to s platy trenérů?
Kdo je podle expertů Zimáku nejužitečnějším hráčem svého týmu? V podcastu projdeme všech 14 extraligových týmů, projdeme si naše tipy na ocenění MVP, na hráče s největším vlivem na výsledek a tím pádem úspěšnost týmu v sezoně. Proč zrovna on, koho zlepší, proč má na něm daný celek velkou závislost? A proč ne někdo jiný, co mu chybí? Spousta otázek i konkrétních odpovědí.
A v rámci bonusu se Radek Duda pouští do platové otázky trenérů špičkových týmů. Nejdražší střídačka? Podle všeho ta kladenská, která se dostavila k Rytířům z národního týmu. Jak to vypadá ve srovnání například s Patrikem Augustou ve Spartě?