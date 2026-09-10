Šlégrův Litvínov i Sparta se pouští do Dědka! Poškozuje celý český hokej, pálí ostře
Příští týden startuje hokejová extraliga a za oponou přituhuje. Elitní tuzemské kluby se dnes tvrdě vymezily vůči strategii Petra Dědka, majitele pardubického klubu, jenž stojí i za firmou Relmost. Právě ta by se ráda dostala k marketingovým právům ELH. „Mrzí mě a je nešťastné, když jeden z nás neustále bortí to, co se snažíme společně budovat,“ pálí například nový předseda představenstva litvínovského klubu Jiří Šlégr. O co jde?
Valná hromada Asociace profesionálních klubů ledního hokeje se na svém středečním zasedání zabývala i jednáním společnosti Relmost a Petra Dědka, předsedy představenstva této společnosti a současně předsedy dozorčí rady extraligových Pardubic. „Podle názoru naprosté většiny členů APK LH Petr Dědek jedná proti zájmům asociace a poškozuje její jméno v situaci, kdy se v souladu se schválenou dlouhodobou strategií připravuje vypsání prvních tendrů na práva ELH pro další období,“ píše se v tiskové zprávě APK.
Ta v srpnu jednoznačným souhlasem většiny členů (12 pro, 1 proti, 1 se zdržel) potvrdila již dříve schválenou strategii obchodování marketingových práv ELH od sezony 2028/2029 formou jednotlivých balíčků.
„Relmost na přelomu týdne oslovil ČSLH s další nabídkou na odkup kompletního balíku práv ELH od sezony 2032/2033, v níž jako jeden z principů budoucí spolupráce výslovně uvádí ´koncentraci marketingových práv a řízení ELH v ČSLH´, což v praxi předjímá vypovězení dlouhodobé smlouvy o řízení ELH ze strany ČSLH. Takový záměr už není pouze otázkou obchodování marketingových práv, ale neguje současný úspěšný rozvoj ELH a přímo zasahuje do budoucího modelu řízení nejvyšší soutěže. To je podle platného smluvního uspořádání a současně v souladu s postojem ČSLH svěřeno APK LH,“ vadí klubům.
Jan Tůma, prezident APK, jenž je zároveň generálním manažerem BK Mladá Boleslav a také členem výkonného výboru Českého hokeje, tvrdí: „Toto přejít nemůžeme. Kroky Petra Dědka poškozují jméno APK LH právě v situaci, kdy se chystáme na jeden z nejvýznamnějších kroků v historii společného obchodování marketingových práv extraligy.“
Poškozování hokeje, zní z klubů
Kriticky vystupuje i Litvínov. „Poslední roky jsem extraligu sledoval spíše zpovzdálí. Dnes jsem členem APK, a proto mě mrzí a je nešťastné, když jeden z nás neustále bortí to, co se snažíme společně budovat. Model balíčků dává klubům kontrolu nad vlastním produktem, a to je hodnota, kterou nelze přebít jedním číslem na papíře,“ podotkl předseda představenstva HC VERVA Jiří Šlégr.
Představenstvo APK je pověřeno přípravou dalšího postupu vůči pardubickému Dynamu. V souladu se stanovami a disciplinárním řádem. „Pokud má asociace fungovat jako společná platforma čtrnácti klubů, musí být schopna chránit rozhodnutí svých orgánů i společné zájmy svých členů,“ připojil ředitel APK LH a extraligy Martin Loukota.
Podle generálního ředitele Sparty Petra Vosmíka se v tomto případě jedná o poškozování hokeje jako takového. „Pod řízením APK LH se extraliga posunula kvalitativně a hodnotově významně vpřed a můžeme toho nyní využít při nastavení dlouhodobých obchodních a partnerských vztahů ve prospěch nejenom ELH, ale i celého českého hokeje. Aktivity pana Dědka tak ve svém důsledku poškozují celý český hokej,“ popsal Petr Vosmík.
APK tvrdí, že nyní pokračuje v přípravě modelu, podle něhož budou od sezony 2028/2029 marketingová práva nejvyšší soutěže obchodována v samostatných souborech přímo pod kontrolou APK LH. Tento směr podporuje třináct ze čtrnácti extraligových klubů. „Asociace zároveň pokračuje v jednáních s Českým svazem ledního hokeje o dlouhodobém nastavení vztahů mezi oběma organizacemi,“ zní ve zprávě.
Reakci Petra Dědka web iSport zjišťuje.