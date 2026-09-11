Posílená Sparta chce navázat tam, kde v play off přestala. S Augustou vzhlíží k vrcholu
Na jaře to bude už 20 let. Tolik času uplyne od sezony, v níž sparťané byli naposledy extraligovými šampiony. Od té doby provedli šestnáct změn na pozici hlavního kouče. Plánovaný příchod Patrika Augusty s novým štábem byl tématem ještě před skončením minulého ročníku. Útok posílili Jiří Sekáč a Matěj Blümel. Jinak zkušené mužstvo zůstalo pohromadě. Naposledy se Sparta nevešla do nejlepší šestky. Poznamenal ji brutální program s Ligou mistrů a Spengler Cupem. V play off hodně napravila, bránu do finále ale zatarasily Pardubice. Chce navázat, kde přestala a příště už dobýt vrchol.
Uchová si ducha z play off?
Jakmile měl tým v posledním play off nůž na krční tepně, hrál skvěle. Probudil se v něm sparťanský duch. Ukázal sílu, charakter, byl dravý a hladový. V předkole otočil sérii s Kladnem, ve čtvrtfinále s Plzní konečně urval sedmý zápas. Následně proti Pardubicím ho zase prohrál. Předčasné finále však bylo velmi těsné, rozhodl jeden gól. Na závěr uplynulé sezony chce Sparta navázat. Posílila útok, přišli noví trenéři. Na papíře vypadá mužstvo líp než posledně. Kouč Patrik Augusta nerozlišuje podle věku, zásluh ani hierarchie, dokáže z hráčů vyždímat, co je potřeba. Chce, aby každý pracoval naplno a všichni dohromady tvořili partu, která bude vyhrávat. „Přijdou i dny, kdy nebude svítit sluníčko, a někomu šlápnu na kuří oko. Tam se ukáže, jak silní jsme,“ připomněl.
Dovede nový kouč tým k titulu?
Ví, kudy vede cesta k úspěchu. S dvacítkou získal na juniorském šampionátu dvakrát bronz a naposledy stříbro. Liberci pomohl do finále extraligy nejprve jako asistent a pak coby hlavní kouč. Ve Spartě na něj čekali, příchod byl domluvený předem. Lepší varianta nepřicházela v úvahu. Jenže totéž se říkalo už před třemi roky po návratu Pavla Grosse. Augusta není zatížen sparťanskou minulostí, ani sezonami marných pokusů o zdolání vrcholu. Má výborný realizační tým, rozhodovat však budou hráči na ledě. Kádr si tolik vybírat nemohl. Zdědil však vysoce kvalitní materiál s lídry typu Filipa Chlapíka, kteří ostatní strhnou. Sparta nebude hrát Ligu mistrů, ani Spengler Cup, do sezony nejde jako favorit. Ale cíle je schopna dosáhnout.
Jak pomůžou Blümel se Sekáčem?
O Jiřího Sekáče stála delší dobu. Ze Švýcarska přišel s cejchem silového útočníka. Útok s Vesalainenem a Hykou je příslibem jednoho z top obranářských uskupení soutěže. Velký dříč Sekáč se nezakecá. Body nebude sbírat hráběmi, ale tyhle choutky pořád má. V Matěji Blümelovi přišel excelentní střelec. V přípravě mu to lepilo, pro vlastní pohodu a sebevědomí potřebuje, aby se rychle odšpuntoval i na začátku ostré sezony. Z kanadské juniorky se vrátil 20letý Marek Daníček. V QMJHL dal 33 gólů, sbíral víc než bod na zápas. Aby se ukázal i na českém ledě, musí dostat prostor. Pokud budou všichni zdraví, mezi horních šest útočníků Sparty se nevejde a začne v Litoměřicích. Jako žolík. Vytáhlý bek Matyáš Michálek má v 16 letech šanci se uplatnit hned.
Zlepší se disciplína?
V základní části minulé sezony posbírala Sparta nejvíc trestných minut (697) a hrála nejvíc oslabení (209). Předváděla agresivní hokej, zároveň jí chyběla větší disciplína. Obránce David Němeček (92 minut) skončil mezi nejtrestanějšími hráči druhý těsně za pardubickým Johnem Ludvigem. Jeho nevyzpytatelnost mohla patřit k důvodům, proč ve Spartě už není. Mezi prvních sedm provinilců se vtěsnali ještě Kryštof Hrabík a Adam Raška, jehož hokejem ve stylu dělové koule trpí nejen soupeři, ale i jeho zdraví. Na hraně zákona balancoval Niko Seppälä. Obdržel nejvíc minut trestů v play off (41). I Aaron Irving by mohl být odpovědí na námitky, že tým postrádá bijce, schopné zjednat respekt a pořádek. Samozřejmě všeho s mírou, ačkoli ta se taky někdy těžko hledá.
Padne divácký rekord?
V minulé sezoně sledovalo domácí zápasy Sparty v průměru 13 255 diváků. V evropském žebříčku stoupá, proti sezoně 2024/25 si polepšila ze šesté na pátou příčku. Výsledné číslo přitom není konečnou metou. Sparta cílí na další rekord. O2 arena se zaplňovala ze 76 procent, do třetího místa v Evropě scházejí Spartě necelé dva tisíce návštěvníků navíc. Záleží, jak si tým povede v extralize, významnou část publika tvoří rovněž fanoušci hostů. Jinde bývají zastrčení v koutech, v Praze jim dopřávají prostor jako nikde. Dvě třetiny můžou trávit přímo za domácím brankářem. I proto možná nebývalo domácí prostředí pro Spartu vždycky výhodou. Odsunout nájezdníky třeba o patro výš by prý bylo složité. Na druhou stranu i z nich může hala a klub něco získat.
Kdo přišel a odešel
|Hráč
|Pohyb
|Klub
|Příchody
|Matěj Blümel útočník
|Příchod
|Providence (AHL)
|Marek Daníček útočník
|Příchod
|Newfoundland (QMJHL)
|Tomáš Holčák útočník
|Příchod
|Kouvola (Finsko)
|Matěj Přibyl útočník
|Příchod
|Vítkovice
|Jiří Sekáč útočník
|Příchod
|Lugano (Švýcarsko)
|Odchody
|Jani Lajunen útočník
|Odchod
|Espoo (Finsko)
|Michal Vitouch útočník
|Odchod
|Olomouc
|Jakub Klepiš útočník
|Odchod
|konec kariéry
|Filip Novák útočník
|Odchod
|Victoria (WHL)
Umístění za posledních 10 sezon
|Sezóna
|Základní část
|Celkové umístění
|2016/17
|3. místo
|čtvrtfinále(6.)
|2017/18
|10. místo
|předkolo(10.)
|2018/19
|10. místo
|předkolo(10.)
|2019/20
|3. místo
|Play off zrušeno
|2020/21
|1. místo
|semifinále(3.)
|2021/22
|3. místo
|finále(2.)
|2022/23
|3. místo
|čtvrtfinále(5.)
|2023/24
|2. místo
|semifinále(3.)
|2024/25
|1. místo
|semifinále(3.)
|2025/26
|7. místo
|semifinále(4.)