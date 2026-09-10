Nepovedená příprava? Počítá se až extraliga, má jasno Treille. Vítkovice prochází procesem
Přípravné zápasy v Ostravě rozblikaly varovné kontrolky, možná s sebou přinesly i paniku. Hokejisté Vítkovic neobstáli v pěti z celkových šesti prověrek, porazili jen Olomouc a překvapivě nestačili ani na prvoligový Vsetín. Obměněný tým v čele s novým koučem Yorickem Treillem musí vypadat v ostrých duelech jinak. „Hráči potřebují navnímat určité věci. Počítá se až start soutěže, ne příprava,“ podotkl francouzský trenér.
Pět proher z šesti přípravných utkání? Nic, co by si v modrobílém táboře pochvalovali. To nejdůležitější ale teprve přijde. Extraligovou sezonu odstartují Vítkovice dvěma domácími zápasy, příští středu s Kladnem a čtyři dny poté s Litvínovem.
„Příprava byla důležitá, pro nás je to start nové éry. Měli jsme čas ukázat progres, ale zároveň je potřeba i nadále pracovat. Bavíme se tady o procesu nějakého restartu,“ popisoval Yorick Treille na předsezonní tiskové konferenci.
Vítkovický klub už nutně musí zabrat. Nejlépe úplně zapomenout na předchozí tři sezony, které mu pokaždé skončily v předkole. Jak na to? „Chceme zlepšit herní projev, hrát aktivní a bruslivý hokej a vylepšit domácí výsledky,“ zdůraznil sportovní a výkonný manažer Patrik Rimmel.
Trpělivost fanoušků ale nebude věčná. „Tlak je tady velký, ale to je úplně všude. My si můžeme říkat a psát cokoliv chceme, ale lidi můžeme přesvědčit jenom na ledě. Samozřejmě asi ne tím, že vyhrajeme dvacet zápasů za sebou, ale musí tam být přístup, nasazení, herní projev a jiné výsledky,“ pokračoval Rimmel.
Nového šéfa sportovního úseku těší, že v létě přivedly Vítkovice několik hokejistů, kteří klubem v minulosti prošli. Po letech se vrátili Šimon Stránský, Tomáš Pavelka a Dominik Petr, z nedalekého Třince naopak dorazil David Cienciala. Velká změna oproti předešlému ročníku, v jehož průběhu Ostravané podepisovali primárně cizince. A ti se jim většinou nevypláceli.
„Cesta domácích hráčů je určitě nejlepší, avšak takoví musí být k dispozici. V průběhu sezony zas tolik volných hráčů na trhu není, proto musíme reagovat podle situace. Ale ano, chceme tady mít odchovance nebo hráče z regionu,“ potvrdil Rimmel.
Jak probíhala volba kapitána?
Na vítkovickou minulost myslelo vedení klubu i při skládání realizačního týmu. Hlavní kouč Treille hrál v Ostravě mezi lety 2008 až 2010, ještě delší stopu v ní zanechali asistenti Pavel Trnka, Radek Philipp, Luděk Krayzel a Martin Prusek.
„Soustředili jsme se na to, aby to byli kluci, kteří jsou s naším klubem vázaní. Chceme zapojovat víc mladých hráčů, protože trenéři je znají z mládeže. Šanci určitě dostanou,“ pokývl Rimmel.
O příležitost si v přípravných zápasech řekl také brankář Patrik Švančara, jenž dorazil z prvoligového Přerova. Odchytal čtyři utkání, v nichž inkasoval devětkrát. V porovnání s prověřenějším Dominikem Hrachovinou měl o poznání lepší čísla.
„Patrik chytal v přípravě výborně, ale Dominik je poměrně vysoký level. Je to naše jednička, které věříme. V extralize potřebujete dva vyrovnané gólmany, nicméně budeme se rozhodovat i podle formy a jejich nastavení,“ odpovídal Treille.
Současný kouč francouzské reprezentace udělal výraznou změnu i přímo v kabině, novým kapitánem totiž jmenoval obránce Jakuba Zbořila. „V létě to byl specifický proces, kdy jsme utvořili skupinku lídrů a z nich jsme vybrali kapitány. Během tohoto období jsme je sledovali a v potaz jsme brali snad všechny aspekty. Finální rozhodnutí bylo ale na mně,“ hlásil Treille.
A jak vidí kouče sám nový kapitán? „Je to člověk s velkou trpělivostí. Myslím si, že už měl hodně důvodů, kdy na nás mohl řvát nebo rozsekat hokejku, ale neudělal to a vždycky to v sobě zavřel. Za mě je to hodně profesionální člověk, což nám ukazuje každým dnem. V těchto věcech ho má cenu následovat,“ dodal Zbořil k Treilleovi.