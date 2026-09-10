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Nepovedená příprava? Počítá se až extraliga, má jasno Treille. Vítkovice prochází procesem

Trenér Vítkovic Yorick Treille na tiskové konferenci před sezonou
Trenér Vítkovic Yorick Treille na tiskové konferenci před sezonouZdroj: ČTK / Ožana Jaroslav
Trenér Vítkovic Yorick Treille na tiskové konferenci před sezonou
Trenér Vítkovic Yorick Treille
Jakub Zbořil je kapitánem Vítkovic, vedle něj na tiskové konferenci trenér Yorick Treille
Jakub Zbořil je kapitánem Vítkovic
Vsetín na závěr přípravy porazil extraligové Vítkovice
Vsetín na závěr přípravy porazil extraligové Vítkovice
Vsetín na závěr přípravy porazil extraligové Vítkovice
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Daniel Fekets
Tipsport extraliga
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Přípravné zápasy v Ostravě rozblikaly varovné kontrolky, možná s sebou přinesly i paniku. Hokejisté Vítkovic neobstáli v pěti z celkových šesti prověrek, porazili jen Olomouc a překvapivě nestačili ani na prvoligový Vsetín. Obměněný tým v čele s novým koučem Yorickem Treillem musí vypadat v ostrých duelech jinak. „Hráči potřebují navnímat určité věci. Počítá se až start soutěže, ne příprava,“ podotkl francouzský trenér.

Pět proher z šesti přípravných utkání? Nic, co by si v modrobílém táboře pochvalovali. To nejdůležitější ale teprve přijde. Extraligovou sezonu odstartují Vítkovice dvěma domácími zápasy, příští středu s Kladnem a čtyři dny poté s Litvínovem.

„Příprava byla důležitá, pro nás je to start nové éry. Měli jsme čas ukázat progres, ale zároveň je potřeba i nadále pracovat. Bavíme se tady o procesu nějakého restartu,“ popisoval Yorick Treille na předsezonní tiskové konferenci.

Vítkovický klub už nutně musí zabrat. Nejlépe úplně zapomenout na předchozí tři sezony, které mu pokaždé skončily v předkole. Jak na to? „Chceme zlepšit herní projev, hrát aktivní a bruslivý hokej a vylepšit domácí výsledky,“ zdůraznil sportovní a výkonný manažer Patrik Rimmel.

Trpělivost fanoušků ale nebude věčná. „Tlak je tady velký, ale to je úplně všude. My si můžeme říkat a psát cokoliv chceme, ale lidi můžeme přesvědčit jenom na ledě. Samozřejmě asi ne tím, že vyhrajeme dvacet zápasů za sebou, ale musí tam být přístup, nasazení, herní projev a jiné výsledky,“ pokračoval Rimmel.

Nového šéfa sportovního úseku těší, že v létě přivedly Vítkovice několik hokejistů, kteří klubem v minulosti prošli. Po letech se vrátili Šimon Stránský, Tomáš Pavelka a Dominik Petr, z nedalekého Třince naopak dorazil David Cienciala. Velká změna oproti předešlému ročníku, v jehož průběhu Ostravané podepisovali primárně cizince. A ti se jim většinou nevypláceli.

„Cesta domácích hráčů je určitě nejlepší, avšak takoví musí být k dispozici. V průběhu sezony zas tolik volných hráčů na trhu není, proto musíme reagovat podle situace. Ale ano, chceme tady mít odchovance nebo hráče z regionu,“ potvrdil Rimmel.

Jak probíhala volba kapitána?

Na vítkovickou minulost myslelo vedení klubu i při skládání realizačního týmu. Hlavní kouč Treille hrál v Ostravě mezi lety 2008 až 2010, ještě delší stopu v ní zanechali asistenti Pavel Trnka, Radek Philipp, Luděk Krayzel a Martin Prusek.

„Soustředili jsme se na to, aby to byli kluci, kteří jsou s naším klubem vázaní. Chceme zapojovat víc mladých hráčů, protože trenéři je znají z mládeže. Šanci určitě dostanou,“ pokývl Rimmel.

O příležitost si v přípravných zápasech řekl také brankář Patrik Švančara, jenž dorazil z prvoligového Přerova. Odchytal čtyři utkání, v nichž inkasoval devětkrát. V porovnání s prověřenějším Dominikem Hrachovinou měl o poznání lepší čísla.

„Patrik chytal v přípravě výborně, ale Dominik je poměrně vysoký level. Je to naše jednička, které věříme. V extralize potřebujete dva vyrovnané gólmany, nicméně budeme se rozhodovat i podle formy a jejich nastavení,“ odpovídal Treille.

Současný kouč francouzské reprezentace udělal výraznou změnu i přímo v kabině, novým kapitánem totiž jmenoval obránce Jakuba Zbořila. „V létě to byl specifický proces, kdy jsme utvořili skupinku lídrů a z nich jsme vybrali kapitány. Během tohoto období jsme je sledovali a v potaz jsme brali snad všechny aspekty. Finální rozhodnutí bylo ale na mně,“ hlásil Treille.

A jak vidí kouče sám nový kapitán? „Je to člověk s velkou trpělivostí. Myslím si, že už měl hodně důvodů, kdy na nás mohl řvát nebo rozsekat hokejku, ale neudělal to a vždycky to v sobě zavřel. Za mě je to hodně profesionální člověk, což nám ukazuje každým dnem. V těchto věcech ho má cenu následovat,“ dodal Zbořil k Treilleovi.

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