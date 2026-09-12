GM Hradce o zavřené extralize i obřích platech. Když Červenka bere tolik, chci taky víc
- Generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček upozorňuje, že masivní investice Pardubic výrazně zvedají cenové nároky hráčů v celé hokejové extralize.
Hradec Králové vidí jako nutnost pro svůj další rozvoj stavbu nové arény a nevylučuje do budoucna ani možnost debat o uzavření nejvyšší soutěže.
Vedení klubu nadále plně důvěřuje dlouholetému trenérovi Tomáši Martincovi a ohledně marketingu preferuje samostatný prodej vysílacích práv v balíčkách.
Dvacet kilometrů od jeho úřadu v Hradci Králové létají kabinou milionové mzdy, rozpínavý pardubický Hockeytown víc a víc znemožňuje sáhnout si na hráčském trhu pro velkou rybu. Generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček navíc vnímá i stále silnější městskou konkurenci v Malšovické aréně, jejíž moderna pozvedla svět místních Votroků a hlad po špičkovém fotbalu. Kam směřuje hradecký hokej a jak to bude dál s extraligou? Zavře se v dohledné době?
Jakmile u největšího rivala naberou další novou hvězdu, dobře vědí, že dotáhnout pod Bílou věž nějaké slovutnější jméno bude zase náročnější a složitější. Každý vysokojakostní milionový úlovek do Dynama zvedá cenu i prokazatelně slabším borcům. „Pokud někdo říká, že pardubické platy nezvedají cenu hráčů po celé extralize, já tvrdím, že zvedají. A důsledkem toho je, že sem nadále proudí zahraniční hráči,“ líčí Aleš Kmoníček.
Hradecký hokej rád zmiňuje unikátní bilanci 13 postupů do play off během všech 13 sezon po přesunu z Českých Budějovic. Známka kvality, nicméně asi byste občas chtěli víc, že? Anebo vnímáte, že pro klub vašeho typu je čím dál složitější konkurovat ligovým kolosům?
„Kdo by nechtěl hrát semifinále nebo finále? Chceme to i my. Druhá věc je, že se pohybujeme v daných finančních mantinelech a prozatím si nemůžeme dovolit je posouvat. Akcionáři klubu se snaží sehnat další, kteří by jednak pomohli zalepit každoroční ztrátu v hospodaření nebo případně poskytli peníze na zisk rozdílového hráče. Považuje se za klišé říkat, že se chceme umístit do osmého místa, ale za sebe říkám, ať se všichni podívají okolo na nákupy ostatních klubů, jaký tým skládají dohromady a kolik jich má celkově podobnou kvalitu jako Hradec. Je jich rozhodně víc než osm. Takže není úplně jednoduché základního cíle dostát.“
Na papíře vám svítí čtvrtfinále, ale počítám, že věříte tomu, že byste mohli mít na víc.
„Samozřejmě, že bychom rádi výš. Čtvrtfinále chceme určitě odehrát líp, dravěji než v minulé sezoně, rádi bychom do semifinále. Zároveň zůstáváme nohama na zemi, postoupit do osmičky nebude snadné, protože týmy, které se nikdy do osmičky nepočítaly, ty ambice mají. Viz Kladno. Dobře posílil Liberec, u něj vidím rovněž velkou sílu. Karlovy Vary získaly nového partnera, otevřely se jim další možnosti. To jsou všechno věci, na které musíme brát zřetel. K tomu zavedené značky Pardubice, Sparta, Brno a samozřejmě další.“
V lehké nadsázce řečeno, potřebuje Hradec svého Petra Dědka?
„Mít majitele s ambicemi a ochotou vynaložit finanční prostředky k posunutí klubu je samozřejmě fajn. Byl bych nerad, aby to vyznělo, že s našimi vlastníky nejsme spokojeni. Ti odvádějí dlouhodobě skvělou práci a díky nim můžeme extraligu hrát. Moc si toho vážím. Nicméně aby se i Hradec mohl počítat mezi kluby, které hrají na extraligové špičce dlouhodobě, logicky to bude stát peníze navíc.“
Cítíte silně, že pro posun klubu na vyšší úroveň potřebujete novou arénu? Byl by to mezní moment pro organizaci. Podívejte se, jak nový stadion pomohl fotbalovému klubu.
„To chci právě zmínit. Zprvu jsem si ani neuvědomoval, jaký zásah může nový fotbalový stadion mít pro celý klub a jeho fanoušky. Chodím na zápasy a vnímám ten posun. Jak lidi reagují, co stánek nabízí a co celý ten produkt posouvá. A pokud to srovnám s naším stadionem, dojdu k tomu samému, co říkáte vy. Bez nové arény a patřičného komfortu pro všechny zainteresované potřebný progres nenastane. A čím dříve dojde k realizaci, o to dříve si budeme moci stanovovat vyšší cíle. Na druhou stranu, pouze nový stadion nestačí k tomu říkat si, že chceme hrát rok co rok finále extraligy. Ano, od fanoušků vyberete určitě víc peněz, bude jich chodit víc, ale tahle položka rozhodně nepomůže v rozpočtu 30 až 50 miliony, které potřebujete na ještě kvalitnější hráče.“
Nová aréna = noví klíčoví partneři, souhlas?
„Jednoznačně. Zároveň je ovšem třeba počítat s tím, že na zhruba třiceti kilometrech čtverečních máte čtyři elitní fotbalové a hokejové kluby. Ať chcete, nebo ne, dochází k rozmělnění partnerů. Nevnímám neomezené možnosti, na druhou stranu, pokud je k sobě chcete, musíte jim něco adekvátního nabídnout. A každá nová aréna má ty možnosti lepší.“
Každý rok pociťujeme nárůst požadavků hráčů
Pokud zůstaneme u obchodní stránky, jak složité je žít nedaleko hokejových Pardubic?
„Nemyslím si, že by docházelo k velké kolizi ohledně získávání partnerů. Co si vybavuju, za poslední tři, čtyři roky nám odešel jeden partner, jehož logo jsem pak zahlédl na kalhotách Pardubic. Jasně, kdyby tu nebylo Dynamo, je zřejmé, že některé firmy z Pardubic a blízkého okolí by přišly do hradeckého hokeje. Ale celkově nevnímám, že by se společnosti rozmýšlely, zda jít k nám, nebo do Pardubic.“