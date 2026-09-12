Vítěz bodování? Obhajoba Červenky, tipují kapitáni v extralize. Jakou posilu z NHL by brali?
V čem se letos týmově zlepšit? Jakou posilu z NHL by brali k sobě? Co vítěz bodování? A s kým by se určitě nechtěli poprat? Kapitáni všech čtrnácti extraligových týmů odpovídali v rámci velké ankety na záludné otázky webu iSport. (Pozn.: Jména kapitánů jsou ke dni uzávěrky magazínu)
Lukáš Sedlák, Pardubice
V čem by měl být náš tým silnější než loni?
„Těžká otázka… Asi v tom, že víme, co všechno obnáší dojít až k titulu. To jsme se museli naučit a v tom jistě budeme silnější. Přišli velice kvalitní hráči, kteří nám kádr rozšíří a lajny budou víc nebezpečné.“
Jak chci osobně nejvíc prospět mužstvu?
„Jako každý rok. Jít příkladem, hrát dobrý hokej. A hlavně takový, který vede k vítězství. Je tady spousta zkušených hráčů, takže se to rozloží v kabině mezi všechny z nás. Mým úkolem bude pokračovat na ledě v tom, co je potřeba, a všechny strhnout výkonem. Aby každý hrál správný hokej.“
Jaká hudba nejvíc letí v kabině?
„Popravdě ani nevím, stará se o to Honza Mandát. Je to všehochuť, taky záleží, jaké je počasí, jestli je před zápasem, nebo je volnější den.“
Jakého hráče z NHL bych bral do týmu?
„Asi všichni známe nejlepší hráče, kteří dokazují svou úroveň v každém utkání. McDavid, MacKinnon, Makar. Těžko si vybírat jednoho. Asi by to byl někdo z nich, už jenom proto, abych se na jejich věci na ledě mohl dívat každé utkání.“
Kdo vyhraje titul a kdo bodování?
„Pevně věřím, že ligu můžeme vyhrát my. Dám tedy nás. A asi bych byl blázen, kdybych neřekl, že může vyhrát Roman Červenka. Předvádí nestárnoucí hokej.“
Proč by lidé měli fandit zrovna našemu týmu?
„Hrajeme atraktivní útočný hokej. Všechny lajny se snaží útočit, dávat góly, chtějí hrát aktivně. Tohle může lidi bavit.“
S kým z extraligy bych se určitě nechtěl porvat?
„Když se poperu, tak vlastně až po rvačce zjistím, kdo to byl. (smích) Takže se na jména moc nekoukám. I v NHL to bylo proti bitkařům, takže to ani nebyly z mé strany bitky… Je mi jedno, s kým to je.“
Díky čemu stoupá kvalita extraligy?
„Vrací se sem spousta kvalitních hráčů ze zahraničí ještě v dobrém věku. Jestli se nepletu, mně bylo třicet. Dá se říct, že jsou pořád na vrcholu. Je to i otázka financí, protože kdyby peníze nebyly, tolik hráčů se nevrací. Chtěli by hrát jinde, třeba ve Švýcarsku. Projevila se i situace v Rusku, v KHL nás bylo hodně, kdo odešel. Liga se už jenom za dobu, co jsem se do ní vrátil, hodně zkvalitnila. Týmy přivádí výborné hráče, což je pro fanoušky jenom dobře. Určitě stojí za to extraligu sledovat.“
Martin Růžička, Třinec
V čem by měl být náš tým silnější než loni?
„Dobře jsme posílili, chceme se dál zlepšovat. V minulé sezoně jsme měli jeden delší výkyv, přišla série porážek. Určitě bychom chtěli být konzistentnější, držet se toho, co nám fungovalo už v závěru minulého ročníku. Musíme na tom pracovat, dál naši hru posouvat.“
Jak chci osobně nejvíc prospět mužstvu?
„Chtěl bych týmu pomoct na ledě i mimo. Za ty roky už tuším, co je potřeba dělat. Chci být oporou i mladším klukům, pomoct jim, aby zapadli a začlenili se do našeho týmu.“
Jaká hudba nejvíc letí v kabině?
„To je spíš otázka na Marka Daňa, který je v kabině DJ. Aktuálně to je rocková hudba. Je to ale všehochuť, občas jede techno, někdy i country. Podle nálady, podle toho, jak se nám zrovna daří. Když vyhráváme, moc hudbu neměníme.“
Jakého hráče z NHL bych bral do týmu?
„Mám dva. Z odlišných generací. Prvním je Sidney Crosby, druhým Macklin Celebrini. Oba jsou rození lídři. Na ledě i mimo. S Crosbym na soupisce vždycky týmy fungovaly. Ať jde o Pittsburgh nebo reprezentaci Kanady. Navíc je úžasný hráč, pro tým strašně důležitý. Celebriniho vidím jako jeho mladšího následovníka.“
Kdo vyhraje titul a kdo bodování?
„Těžká otázka. Týmů, které mohou uspět, je víc. Samozřejmě uděláme maximum, abychom to byli my. Bude to boj. A bodování? Řekl bych Michala Kovařčíka. Skvěle funguje v lajně s bráchou a Andym Nestrašilem. Už před rokem ukázali, že mají velký potenciál. Když na to navážou, udělají všichni spoustu bodů.“
Proč by lidé měli fandit zrovna našemu týmu?
„Fanoušek je nedílnou součástí každého klubu, bez podpory lidí těžko dosáhnete úspěchu. Toho jsme si vědomi. Proč by měli fandit nám? Protože do každého zápasu dáváme absolutně všechno. Necháváme na ledě srdce, vůli, obětavost. Ať je výsledek jakýkoli, lidi si můžou být jistí, že vždycky půjdeme nadoraz.“
S kým z extraligy bych se určitě nechtěl porvat?
„Jako první mě napadá David Aubrecht. Jsem rád, že ho od nové sezony máme na své straně. A jako druhého bych zmínil Davida Musila.“
Díky čemu stoupá kvalita extraligy?
„Hráčská kvalita soutěže šla v posledních letech nahoru. Chodí sem výborní hokejisté, kteří ligu posouvají. Ruku v ruce s tím roste i divácký zájem. Extraliga má zvuk, úroveň jde určitě nahoru. Pomáhají tomu i mladí, každý rok do soutěže přijde několik talentů, kteří soutěž zkvalitní.“
Jiří Černoch, Karlovy Vary
V čem by měl být náš tým silnější než loni?
„Zkušenosti. Obrana.“
Jak chci osobně nejvíc prospět mužstvu?
„Dělat dobrou náladu.“
Jaká hudba nejvíc letí v kabině?
„Sara Rikas (kdo ví, ten ví), Calin. Jinak asi vše.“
Jakého hráče z NHL bych bral do týmu?
„Žádného.“
Kdo vyhraje titul a kdo bodování?
„Pardubice a Červus (Roman Červenka).“
Proč by lidé měli fandit zrovna našemu týmu?
„Platí to stejný, co loni. Jsme sympatický tým plný sympaťáků.“
S kým z extraligy bych se určitě nechtěl porvat?
„Nebojím se nikoho.“
Díky čemu stoupá kvalita extraligy?
„Kluby začaly vynakládat větší prostředky na hráčský kádr. Zároveň je soutěž extrémně vyrovnaná a každý může porazit každého.“
Filip Chlapík, Sparta
V čem by měl být náš tým silnější než loni?
„Máme nové trenéry, ale tým zůstal z velké části pohromadě. Věřím, že díky tomu budeme ještě týmovější, soudržnější a hlavně konzistentnější. To je podle mě věc, ve které se můžeme oproti minulé sezoně posunout.“
Jak chci osobně nejvíc prospět mužstvu?
„Hlavně chci dělat správně malé věci, které jsou pro tým důležité, i když třeba nejsou vždycky tolik vidět. Jako kapitán chci zároveň mužstvo každý den vést správným směrem a být pro kluky někým, na koho se mohou spolehnout.“
Jaká hudba nejvíc letí v kabině?
„Tohle jde trochu mimo mě, hudbu v kabině úplně neřeším. Ale řekl bych, že docela často hrají klasické české písničky. Asi proto, že je většina kluků zná a může si je zazpívat.“
Jakého hráče z NHL bych bral do týmu?
„Tomáše Hertla. Je to můj velký kamarád a zároveň skvělý hokejista, takže bych ho samozřejmě moc rád viděl ve sparťanském dresu. Myslím, že by mu moc slušel.“ (smích)
Kdo vyhraje titul a kdo bodování?
„Titul? Věřím nám, samozřejmě. Víme ale, jak kvalitní a vyrovnaná extraliga je, takže nás nečeká nic jednoduchého. A vítěze bodování si netroufnu přesně tipovat.“
Proč by lidé měli fandit zrovna našemu týmu?
„Protože chceme reprezentovat něco, na co můžeme být my i naši fanoušci hrdí. Chceme být tým, který drží při sobě, bojuje jeden za druhého a na ledě nechá všechno. Věřím, že právě s takovým týmem se mohou fanoušci ztotožnit.“
S kým z extraligy bych se určitě nechtěl porvat?
„Asi s Mírou Formanem. Je to výborný kamarád a nerad bych tím naboural naše přátelství. (smích) Doufám, že se podobné situaci raději vyhneme.“
Díky čemu stoupá kvalita extraligy?
„Pro mě je to hlavně konkurencí. Týmy jsou čím dál kvalitnější, stejně tak hráči, kteří do extraligy přicházejí nebo se do ní vracejí. Úroveň soutěže tím roste a zároveň to nutí každého z nás, abychom na sobě pořád pracovali a posouvali se dál.“
Jakub Jeřábek, Plzeň
V čem by měl být náš tým silnější než loni?
„Trošku těžká otázka. Doufám, že bychom na tom mohli být líp střelecky. Jinak doufám, že budeme ve všem minimálně stejní.“
Jak chci osobně nejvíc prospět mužstvu?
„Jít příkladem v každé situaci, dodávat týmu klid.“
Jaká hudba nejvíc letí v kabině?
„O hudbu se starají spíš mladší kluci. Na zápasy máme mix dance a rocku. To se střídá.“
Jakého hráče z NHL bych bral do týmu?
„Spousta lidí by brala hráče jako McDavid, MacKinnon, takže řeknu tyhle dva. To se asi nabízí nejvíc.“
Kdo vyhraje titul a kdo bodování?
„Tyhle otázky nemám rád. Pardubice budou silné zase. A bodování? Spousta dobrých hráčů se vrátila, navíc doufám, že by do toho mohla promluvit spousta našich hráčů. Ale když mám někoho říct, tak Filip Chlapík.“
Proč by lidé měli fandit zrovna našemu týmu?
„Doufám, že budeme hrát rychlý atraktivní hokej, který se bude líbit. A že sem přivedeme co nejvíc lidí.“
S kým z extraligy bych se určitě nechtěl porvat?
„Asi s Ríšou Nedomlelem. Ten by mi asi nic neodpustil.“
Díky čemu stoupá kvalita extraligy?
„Celkově jde extraliga nahoru. Nejen hráči, ale i marketing a další věci. Jak hráči, tak trenéři lize dělají dobrou reklamu.“
Radim Šimek, Liberec
V čem by měl být náš tým silnější než loni?
„Určitě v dávání gólů, na tom jsme si v play off vylámali zuby.“
Jak chci osobně nejvíc prospět mužstvu?
„Přístupem a zodpovědnou hrou vzadu. Aby se moji spoluhráči cítili komfortně, když se mnou půjdou na led.“
Jaká hudba nejvíc letí v kabině?
„Tam lítá všechno. Kdo si píchne telefon na repráky, něco pustí. Někdy je to Karel Gott, jindy mlácení do zdi. Je to na daném hráči, co má zrovna v mobilu.“
Jakého hráče z NHL bych bral do týmu?
„Asi Nathana MacKinnona, praváčka na přesilovku. Na střelu z první.“
Kdo vyhraje titul a kdo bodování?
„Titul? Doufám, že my! A bodování asi zase Červus (Roman Červenka).“
Proč by lidé měli fandit zrovna našemu týmu?
„Jsme sympatický tým, který nepřeplácí hráče. Nesnažíme se stavět na individualitách, ale na týmovém pojetí hry. Náš každodenní přístup a pracovitost jsou věci, které by mohly lidi zaujmout.“
S kým z extraligy bych se určitě nechtěl porvat?
„Johny Ludvig. A Nedo (Richard Nedomlel). Ten by mě asi jako Bud Spencer zatloukl do ledu.“
Díky čemu stoupá kvalita extraligy?
„Sype se víc peněz do klubů, aby přiváděly kvalitní hráče ze zahraničí. Je to právě o příchodu zkušených kluků, kteří se vracejí.“
Martin Pláněk, Mountfield HK
V čem by měl být náš tým silnější než loni?
„Ve větší obětavosti pro tým.“
Jak chci osobně nejvíc prospět mužstvu?
„Pracovitostí.“
Jaká hudba nejvíc letí v kabině?
„Mix všeho.“
Jakého hráče z NHL bych bral do týmu?
„Hroňase (Filipa Hronka). Je to kamarád a skvělý obránce.“
Kdo vyhraje titul a kdo bodování?
„My a Lukáš Radil.“
Proč by lidé měli fandit zrovna našemu týmu?
„Protože hrajeme bruslivý, moderní a obětavý hokej.“
S kým z extraligy bych se určitě nechtěl porvat?
„S Davidem Šťastným, jde z něj strach.“
Díky čemu stoupá kvalita extraligy?
„Ekonomická situace Pardubic přivedla do ligy spoustu výborných hokejistů.“
Jakub Flek, Kometa Brno
V čem by měl být náš tým silnější než loni?
„Myslím, že ve zdravé dravosti. Přišla spousta mladých kluků, kteří mají ke klubu vztah. Jsou to odchovanci a věřím, že budou za náš tým bojovat a ukážou to na ledě. Stejně tak to ale platí i pro ostatní hráče. Zároveň máme v týmu silné borce, velké bojovníky, kteří se vyznačují tvrdou hrou, takže by měli do hry přinést důraz.“
Jak chci osobně nejvíc prospět mužstvu?
„Tím, co každou sezonu. Očekávají se ode mě body, že budu lídrem na ledě a budu na něm trávit hodně času. Vím, co je moje práce. Vím, jaká je moje role a čím můžu být prospěšný.“
Jaká hudba nejvíc letí v kabině?
„U nás je to mix, všehochuť. O hudbu se stará Lukáš Cingel' a musím ho pochválit. Hraje výborně, má široký repertoár. Klidně pustí country, bratry Nedvědy, slovenský rap, máme tam i rockové písně.“
Jakého hráče z NHL bych bral do týmu?
„Těch by bylo. Jestli můžu říct české hráče, tak zůstanu věrný jim. Určitě bych chtěl Davida Pastrňáka a Martina Nečase. Nečiho i z toho důvodu, že v Brně hrál a zná to tady, má ke klubu vztah. Ten by to tady pořádně okořenil.“
Kdo vyhraje titul a kdo bodování?
„Kometa Brno a Kristián Pospíšil.“
Proč by lidé měli fandit zrovna našemu týmu?
„Chceme každý zápas vyhrát, prezentovat se hrou, která bude fanoušky bavit, která bude bavit nás hráče. Aby lidi viděli, že jsme hladoví po vítězství, že nikdo nic nevypustí. Věřím, že titul zase vrátíme pod Špilberk.“
S kým z extraligy bych se určitě nechtěl porvat?
„Kdybych měl říct jedno jméno, na ledě bych se nechtěl porvat s Johnem Ludvigem. Když jsem viděl v minulé sezoně ty jeho rvačky, to bych fakt nechtěl. Ale těch kluků je samozřejmě víc.“
Díky čemu stoupá kvalita extraligy?
„Je to tím, že se vracejí kluci ze zahraničí, extraligu oživili a zkvalitnili. Soutěž jde logicky nahoru. Samozřejmě to celé vychází z horních pater, od majitelů, kteří jsou ochotni investovat a přivádět takové hráče. Těm TOP se chcete rovnat, hráči se mohou zlepšovat a dokázat, že jsou lepší než oni. Nebo se jim alespoň vyrovnat.“
Michal Bulíř, České Budějovice
V čem by měl být náš tým silnější než loni?
„Rychlost, agresivita, týmová práce.“
Jak chci osobně nejvíc prospět mužstvu?
„Být lídrem na ledě a v kabině.“
Jaká hudba nejvíc letí v kabině?
„Podle nálady. Na starost to mají mladší kluci, občas něco pustím já s Lantym (Róbert Lantoši), ale to jsou devadesátky.“
Jakého hráče z NHL bych bral do týmu?
„Sidney Crosby. Dlouho mu fandím a líbí se mi, jakým je pro tým lídrem.“
Kdo vyhraje titul a kdo bodování?
„Každý tým, který ligu hraje, by měl mít tyhle ambice. A my nejsme výjimkou, kvůli tomu to hrajeme. A bodování? Řeknu Romana Červenku.“
Proč by lidé měli fandit zrovna našemu týmu?
„Budeme pracovat jako tým a na ledě uděláme vše pro to, abychom byli úspěšní a lidem se náš hokej líbil.“
S kým z extraligy bych se určitě nechtěl porvat?
„Radim Šimek, protože je to můj kamarád.“ (smích)
Díky čemu stoupá kvalita extraligy?
„Vrací se hodně českých hráčů, čímž stoupá kvalita i atraktivita. Zvyšuje se návštěvnost a rozpočty, někde to musí být znát.“
Miroslav Forman, Kladno
V čem by měl být náš tým silnější než loni?
„Celkově na papíře tým vypadá silnější, ale to samozřejmě ještě o ničem nerozhoduje. Všechno se ukáže až na ledě. Co bych ale určitě vyzdvihl, je kvalita šířky kádru, což v náročné a dlouhé sezoně může být velká výhoda.“
Jak chci osobně nejvíc prospět mužstvu?
„Samozřejmě chci být co nejvíc prospěšný na ledě a pomoct týmu svými výkony. Zároveň chci být platný i mimo led a přispět k tomu, aby všechno dobře fungovalo. Máme spoustu talentovaných mladých kluků, kterým bych rád pomohl se posouvat.“
Jaká hudba nejvíc letí v kabině?
„Do hudby se u nás zapojuje víc kluků, hlavně Prochy (Martin Procházka) a Blainer (Jérémie Blain). Teď třeba dost letí Mac Miller nebo Calin.“
Jakého hráče z NHL bych bral do týmu?
„Vzal bych Gudyho (Radko Gudase). Na Kladně to dobře zná, přes léto s námi trénoval, takže jsme všichni viděli jeho úroveň. Takového hráče prostě chcete mít ve svém týmu.“
Kdo vyhraje titul a kdo bodování?
„Myslím, že každý tým by měl mít jen ty nejvyšší cíle, a my to nemáme jinak. Věřím, že se do boje o titul zapojíme. A co se týče bodování, byl bych rád, kdyby ho vyhrál někdo od nás. Tipnu Dannyho Audetta.“
Proč by lidé měli fandit zrovna našemu týmu?
„Je to hokejové město a klub s obrovskou historií, který vychoval spoustu skvělých hráčů. Je to zkrátka tradiční hokejová značka.“
S kým z extraligy bych se určitě nechtěl porvat?
„Asi s Filipem Chlapíkem ze Sparty. Oba víme, jak by to dopadlo, a nerad bych mu ublížil.“
Díky čemu stoupá kvalita extraligy?
„Většina kluků přestala chodit do KHL a zároveň se výrazně zlepšily finanční podmínky v extralize. Majitelé se nebojí kvalitní hráče zaplatit a hodně kluků se vrací z Ameriky rovnou sem, místo aby pokračovali v jiných evropských ligách.“
Anthony Nellis, Vítkovice
* Tým volil kapitána až po uzávěrce vydání Sport Magazínu, proto odpovídá osobnost minulé sezony.
V čem by měl být náš tým silnější než loni?
„Celkově jde o systém naší hry. Byly situace, kdy jsme toho moc nevymysleli a soupeři nás přestříleli. Musíme zlepšit oslabení, v tom jsme byli slabí.“
Jak chci osobně nejvíc prospět mužstvu?
„Naposledy to bylo úspěšné z osobního hlediska, dával jsem hodně gólů. Budu se snažit v tom pokračovat, ale jako tým potřebujeme mít úspěšný ročník, abychom v tabulce byli mnohem výš. Chci osobní úspěch, ale hlavní je, že v této fázi všichni potřebujeme týmový výsledek.“
Jaká hudba nejvíc letí v kabině?
„Je to mix, posloucháme rap, country, pop. Není tam nic specifického. Záleží na náladě, podle toho se vybírá. Někdy je to i česká muzika, prostě chceme mít dobrou atmosféru.“
Jakého hráče z NHL bych bral do týmu?
„Kdybych měl zvolit snadnou odpověď, tak mám dojem, že bychom mohli hodně profitovat z McDavida. Možná bychom uvítali i Davida Pastrňáka, protože umí dávat hodně gólů.“
Kdo vyhraje titul a kdo bodování?
„Bude velká konkurence, pochopitelně bych chtěl, abychom se i my dostali do hry o titul. Máme v týmu potenciál, ale musíme držet při sobě. Máme nové hráče, trenéry. Sparta má dobrý tým, Pardubice ještě přidaly kvalitu. Také s nimi se musí počítat. Pokud jde o body, pochopitelně bych rád byl nahoře i já, což by bylo odrazem toho, že jako tým jsme úspěšní. Jinak si myslím, že Červenka může zase vyhrát, nezpomaluje. Nebo Filip Chlapík ze Sparty.“
Proč by lidé měli fandit zrovna našemu týmu?
„Je snadné připomenout minulý rok, jaká byla frustrace. Je to pochopitelné, fanoušci nebyli spokojení, když se očekávaní nepotkají. To je normální. Podle mě je důležité, aby zůstali pozitivní, dali nám znovu šanci a podporovali nás. Tvrdě pracujeme každý den, abychom vyhrávali. Chceme dělat postupné kroky a budeme rádi, když budou při nás stát. Že z toho budeme těžit všichni.“
S kým z extraligy bych se určitě nechtěl porvat?
„John Ludvig z Pardubic je opravdu těžký protivník. Měl dobré bitky v NHL, fakt mu to jde. Silný chlap. Určitě se s ním člověk nechce potkat bez rukavic.“
Díky čemu stoupá kvalita extraligy?
„Liga přilákala hodně dobrých hráčů z Česka, ale i z ciziny. Můžete vidět, že každý tým je hodně konkurenceschopný. Od prvního do posledního místa. Extraliga má teď ve světě velmi dobrou reputaci, kluby jsou schopné zlákat nejen české, ale i zahraniční hráče. Mám dojem, že patří mezi tři nejlepší ligy v Evropě, spolu se švýcarskou a švédskou.“
Jiří Ondrušek, Olomouc
V čem by měl být náš tým silnější než loni?
„Ve střelecké produktivitě.“
Jak chci osobně nejvíc prospět mužstvu?
„Poctivou defenzivní hrou.“
Jaká hudba nejvíc letí v kabině?
„Na mé přání hrají ze začátku Tři sestry, a pak všehochuť.“
Jakého hráče z NHL bych bral do týmu?
„Connora McDavida. Je to všestranný tvořivý hráč.“
Kdo vyhraje titul a kdo bodování?
„Pardubice a Roman Červenka.“
Proč by lidé měli fandit zrovna našemu týmu?
„Máme skvělou partu a na ledě necháváme vše.“
S kým z extraligy bych se určitě nechtěl porvat?
„Nikdo takový není.“
Díky čemu stoupá kvalita extraligy?
„Majitelům klubů se daří přivádět rozdílové hráče ze zahraničí.“
Adam Jánošík, Mladá Boleslav
V čem by měl být náš tým silnější než loni?
„Doufám, že se zlepšíme ve všem. Hra pět na pět, přesilovky, oslabení. Pracujeme na tom a věřím, že se nám to podaří.“
Jak chci osobně nejvíc prospět mužstvu?
„Chci jít příkladem na ledě i mimo. Abychom nastavili takovou mentalitu, že hrajeme o výsledek za každého stavu, a nikdy se nevzdali. Musíme být pokorní a dobře sezonu rozjet.“
Jaká hudba nejvíc letí v kabině?
„Je to mix všeho. Začínáme cikánské písničky, potom jde techno. Ale je i česká hudba. Jsme specifičtí v tom, že posloucháme fakt všechno.“
Jakého hráče z NHL bych bral do týmu?
„Asi by to byl Aleksander Barkov. Vyhrál dvakrát Stanley Cup, na letošním šampionátu dokázal, že je to výborný lídr. Není to o bodech, ale o tom, že vyhrává velké trofeje.“
Kdo vyhraje titul a kdo bodování?
„Myslím, že znovu Pardubice a Roman Červenka.“
Proč by lidé měli fandit zrovna našemu týmu?
„Jsme menší, rodinný klub. Hodně lidí, které potkávám ve městě, chodí na zimák. Je tady rodinná atmosféra. Možná přilákáme i další lidi z okolí, když uvidí, jak do toho nastoupíme.“
S kým z extraligy bych se určitě nechtěl porvat?
„Nemám nikoho, koho se bojím. Ale nechtěl bych se porvat s někým z dobrých kamarádů, kterých už mám po extralize dost.“
Díky čemu stoupá kvalita extraligy?
„Kvůli financím, liga se vyrovnala v tomto ohledu těm nejlepším v Evropě – švýcarské, švédské. Z toho mám velkou radost, že jde kvalita nahoru.“
Matúš Sukeľ, Litvínov
V čem by měl být náš tým silnější než loni?
„V produktivitě, v rámci speciálních týmů (přesilovky, oslabení). Celkově bychom měli mít lepší vítěznou mentalitu.“
Jak chci osobně nejvíc prospět mužstvu?
„Chci být správný lídr na ledě, ale i mimo něj. Vést tým tak, abychom byli úspěšní.“
Jaká hudba nejvíc letí v kabině?
„Dá se říct, že ze všeho něco. Mění se to, ale máme rádi československou.“
Jakého hráče z NHL bych bral do týmu?
„Sidneyho Crosbyho. Je to světový top hráč a správný člověk.“
Kdo vyhraje titul a kdo bodování?
„Nedokážu říct. Myslím si, že je víc kandidátů. Bodování vyhraje Ondra Kaše od nás.“
Proč by lidé měli fandit zrovna našemu týmu?
„Protože máme v týmu výborné hráče, budeme hrát rychlý atraktivní hokej a věřím, že se to bude našim fanouškům líbit.“
S kým z extraligy bych se určitě nechtěl porvat?
„S Adamem Jánošíkem, protože je v tom silný. Navíc jsme výborní kamarádi.“
Díky čemu stoupá kvalita extraligy?
„Myslím si, že se do ní vrátilo hodně dobrých hráčů, kteří její kvalitu zvedají.“