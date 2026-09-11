Olomouc řešila posilu s nadváhou i rozlučku s „plecharénou“. Rozpočet lehce vzrostl
Zvykli si, že je ostatní podceňují. Olomouc pravidelně vyučuje, jak při skromnějších ekonomických podmínkách zůstat pro extraligu při nejmenším nepříjemným soupeřem. „Vždycky jsme tipovaní na sestup nebo baráž. A trefili se jednou. Jinak se vyhneme ne o chlup, ale s odstupem. Přestal jsem to už před pár lety sledovat, scénář se vždycky opakuje,“ přisadil si nový hlavní trenér Mory Petr Fiala. V kádru od dubna přivítal jedenáct jmen. Sport Magazín k nové sezoně extraligy kupujte ZDE>>>
Hanáci se naposledy dostali do předkola, v něm svedli vyrovnané zápasy s třineckými Oceláři, byť jim ani jedno vítězství sebrat nedokázali. Nečekejte, že v Olomouci najednou budou padat velká slova o čtvrtfinále. Nicméně mužstvo bude zase patřit mezi ty, které mohou jen vyskočit a překvapit.
Mají k tomu pomoct čerstvé posily, jejichž věhlas v hokejovém světě sice nemusí být tak výrazný, ale na Hané si získají výraznější roli i vytížení. Výjimkou je v tomto směru snad jen Zach Senyshyn, jehož dobře znají i v Bostonu. Nutno dodat, že spíš nechvalně. Kariéra bývalé patnáctky draftu se nepojí s velkou parádou. Po třech sezonách v Německu a krátké zastávce na Slovensku navíc přicestoval do Česka s nadváhou.
„Nepřišel úplně ve formě. Ale pracujeme na tom, aby byl připravený na start extraligy,“ prohodil asistent trenéra Petr Svoboda. „Na rovinu si řekněme, že u cizinců je to vždycky padesát na padesát. Co jsme viděli na videích, zdálo se nám, že mohou zapadnout do systému. Hodně jsme omladili,“ zhodnotil rekonstrukci kádru.
Olomouc hledá hlavně střelce. A důvod je zjevný. Po úspěšné minulé sezoně odešel z týmu Kohoutů Petr Fridrich, autor 21 branek, jehož zaměstnavatelem je aktuálně finská SaiPa. Jeho trefy bude muset suplovat jiný hráč. Horší zakončení měli v předchozím ročníku jen hokejisté nepostupující Boleslavi a barážového Litvínova.
„Myslím, že to děláme podle toho, co si můžeme dovolit,“ avizoval jednatel a generální manažer klubu Erik Fürst. „Požadavky hráčů vždycky rostou. Snaží se jednat o co nejlepší podmínky, ale je to o tom, kam se společnými silami dostaneme. Buď se dohodneme, nebo ne. Lehce se nám podařilo navýšit rozpočet.“
Kapitán jako jistota v obraně
V mužstvu zůstává i konstanta a kapitán Jiří Ondrušek, který v dubnu oslavil 40. narozeniny. „Asi se dá počítat s tím, že moc vrstevníků už potkávat nebudu. Zájem ze strany klubu ale byl a tělo vydrželo, i když olympijská sezona nebyla jednoduchá. Neměl jsem únavové zranění. Přišla k nám spousta šikovných kluků, takže doufám, že to bude vidět,“ pravil lídr z defenzivy a mimo jiné pamětník olomouckého působení Lukáše Klimka.
Právě s ním se Mora ve druhém kole pomyslně rozloučí zřejmě posledním extraligovým střídáním. Účelem je, aby bývalý útočník Sparty i Vítkovic zaokrouhlil počet startů v nejvyšší soutěži na 900 utkání v kulisách „plecharény“.
Nová hala zatím na obzoru není. „Hýbe se to furt dál, ale neřeknu vám kam. Pomalinku se to sune k nějakému výsledku, ale nedovedu odpovědět. Pevně věřím, že to dopadne a hala bude,“ pravil šéf Fürst.