Šéf hokejové Boleslavi: Musíme sehnat miliardáře. Mzdy hráčů? Brečení nepomůže
Už ani nepočítá, kolikátou sezonu ve vedení boleslavských Bruslařů načíná. „Dvaadvacátou, nebo třiadvacátou?“ neví přesně klubový majitel Jan Plachý. Zato s větší ostražitostí počítá koruny, které organizací BK proplují. V poslední sezoně jich hodně vyletělo komínem, konečná třináctá příčka přinesla vystřízlivění, to samé mnohdy mrazivě slabé výkony. Přijde progres v klubu, který i kvůli vzrůstající konkurenci a stoupajícím hráčským požadavkům vnímá čím dál složitější žití v elitní soutěži?
Vraťme se ještě k uplynulé sezoně. Jaké hlavní poučení přinesla majiteli BK?
„Nebudeme si nic nalhávat, poslední sezona byla strašná. Do klubu hned po ní přinesla velké napětí. Myslím si, že pro sporťáky (sportovní manažery Vlasáka a Ševce) šlo o hodně zdvižený prst. Možná jsem jim i při nějakém rozhovoru dal nepřímo najevo, že je to teď jejich skoro poslední šance. Zatím to vypadá, že odvedli dobrou práci při skautingu. Vím, že se mu hodně věnovali. Takže jo, jsme všichni v pozoru. Nabízí se napravit minulý, hodně špatný ročník. Chceme se pohybovat v klidnějších vodách.“
Vyšlo najevo, že jste si na jaře půjčili od města 10 milionů korun…
„Měli jsme drobné potíže po konci sezony, šlo o závazky za dodavatelem výstroje, s čímž nám pomohlo město. V Boleslavi je nastavené cash-flow tak, že první peníze přicházejí až v červnu, tam to většinou držím nad vodou já, ale tentokrát se nám to trochu nahromadilo, potřebovali jsme od města pomoc zaplatit za výstroj a to nám poskytlo desetimilionovou půjčku.“
Kam sahá roční rozpočet klubu?
„V tuto chvíli disponujeme rozpočtem někde kolem 140 milionů a nemyslím si, že bychom měli mít nejmenší rozpočet v lize. Druhá věc je, že každý klub do rozpočtu počítá různé věci. U nás jde o 140 milionů za chod áčka, bez mládeže a nákladů na provoz zimního stadionu. Provoz platí město. Některé jiné kluby si tyto náklady hradí samy.“
Nechceme mít potíže
Stavíte si konkrétní cíl do sezony?
„Konkrétní nemáme žádný. V tak kvalitní soutěži, jakou extraliga je a asi i znovu bude, si těžko budeme dávat za cíl umístění do šestého místa. Řeknu to takhle: Nechceme mít žádné potíže. To je náš cíl.“
Tak jinak, s čím byste byl coby vlastník klubu spokojen?
„Nechci říkat předkolo play off. Ale čtvrtfinále by bylo super a skvělý.“
Třeba i z toho důvodu, že čím dál víc klubů, vám dříve blízkých nebo sousedních, si činí nároky na lepší umístění. Například Kladno…
„Na to říkám, že budeme muset sehnat nového majitele – nějakého miliardáře. Nic jiného v tom asi není… (usmívá se) Ultra bohatých lidí v hokeji je čím dál víc. Moje akcie takhle daleko nesahají. Uvidíme, co přinese budoucnost.“
Je v tom hledání miliardáře kus reality?
„Ne, já se po nikom nerozhlížím. Ale berme to tak, že od revoluce uběhla spousta let, v zemi je hromada lidí, kteří se chtějí hlavně bavit a kupují si kluby, zatím hlavně fotbalové. Ty už jsou ale rozdělené, takže ti bohatí pokukují i po hokejových. Uvidíme, co přinese budoucnost.“
Těžších chvil je čím dál víc
V tomto směru – pokukujete i po uzavření extraligy? Teoreticky by vám přinesla snížení nákladů při splnění podmínek případné platové podlahy.
„Mladá Boleslav je jedna čtrnáctina extraligy, na uzavření by musela panovat větší shoda mezi kluby. Jdou různé hlasy, uvažuje se například o tom, že by se přibral Slovan Bratislava a z první ligy Jihlava. Éterem toho lítá spousta, teď je otázkou, na čem by panovala shoda. Neumím říct.“
Jak to vůbec máte s množstvím vlastní energie dál řídit a pečovat o boleslavský hokej?
„Konkurence stoupá a těch těžších chvil je čím dál víc. Ale já říkám, že hlavní je, aby vás to pořád bavilo. Jakmile tenhle pocit zmizí, pak nemá cenu hokej dělat. Pořád bojujeme. Pořád.“
Vnímáte významně navyšující se nároky a požadavky i průměrných extraligových hráčů ohledně mzdy?
„Samozřejmě, že agenti využívají nově nastaveného prostředí. Agenti si dnes pro průměrného i podprůměrného hráče řeknou daleko větší peníze, než si říkali dřív. To je realita. V tom je to pro všechny kluby stejné. Brečení tomu nepomůže.“
Asi byste si přál, aby vám hlavní kouč dokormidloval do konce sezony, že? V Boleslavi je častým koloritem předčasný odchod trenérů. Nejen u vás, samozřejmě.
„Jednoznačně si přejeme, aby vydržel co nejdéle, kór když máme boleslavského (Petra Hakena). Bylo by to skvělý. V přípravě jsem viděl pár utkání, třeba teď s Kladnem to bylo na vyložené šance v náš prospěch, jenže my zkrátka nedáme gól. Doufejme, že se to v ostré sezoně změní.“
Napadá mě připomínka Patrika Augusty, kterého jste před devíti roky angažovali, ale po pár měsících odvolali. Dnes je z něj medailemi ověnčená domácí špička. Neříkáte si, že jste tenkrát měli být trpělivější?
„To jsem si říkal hned po tehdejší sezoně. Tehdy jsme ho nahradili Kýhosem, což určitě nebyl šťastný tah. Z druhé strany můžu být pyšný, že jsem tenkrát Patrika s Viktorem Ujčíkem vytáhl z jihlavské juniorky. Takže Boleslav oba trenéry uvedla do velkého hokeje. Aspoň to. Patrikovi přeju vše nejlepší, je to výborný trenér a super kluk.“
Mnoho let se v Boleslavi řeší možnost výstavby nové arény. Něco nového před komunálními volbami?
„Ano, je před volbami a různé politické skupiny o tom mluví. Jedna má nový zimní stadion vymyšlený v rámci fotbalového areálu, další skupina v tzv. jižním městě směrem na Prahu, kde má město rozsáhlé pozemky. Předpokládám, že těsně před volbami s tím obě seskupení vyjdou ven. Do jaké míry to myslí vážně? Nevím, nejsem politik…“