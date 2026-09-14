Vlasák o Kanaďanech v Boleslavi: Když dá někdo dvacet gólů, leccos mu odpustíte
Antoine Morand, Jordan Martel, Steven Jandric. Trojice kanadských plejerů, kteří ponesou na zádech ofenzivu Mladé Boleslavi. Neměli by řešit tlak a už vůbec vnímat napětí z posledních těžkých měsíců klubu. Měli by to naplno rozbalit a svou produktivitou Bruslaře ideálně dotáhnout do předkola play off. A pak? Záleží (i) na nich.
Věkově se pohybují od 27 do 29 let. Ideální. U cizinců samozřejmě nikdy nevíte. Znalci extraligového prostředí se naučili formulku: „S nimi je to padesát na padesát.“ V Boleslavi by potřebovali minimálně dvoutřetinovou úspěšnost zmiňované trojice.
Martel přichází z Michalovců a je považovaný za solidního střelce. Naposledy jich na Slovensku nasázel 31 včetně play off. Morand s Jandricem jsou staří známí z finské Raumy, kde spolu hrávali. Druhý jmenovaný přišel na poslední chvíli za vyhozeného Dominika Lakatoše. Kanadské trio má před sebou šanci prodat i samo sebe. „Jordan sází góly. Když mu dali ve Finsku prostor, dával góly i Steven. A střílel jich dost. Antoine je v mých očích centr s dobrým čtením hry dopředu i dozadu. Zakončit taky umí,“ popisuje posily sportovní manažer Tomáš Vlasák.
Bruslaři nutně musí vyfárat lepší produktivitu, minule z 52 kol vykutali pouhých 102 tref, tedy pod dvě branky na zápas. Učiněná katastrofa. V průběhu minulého ročníku a i po něm se pracovalo na nových a boleslavským trápením nezatížených útočnících. Trojitá Kanada je výsledek na papíře, teď ještě přidat realitu v extralize. V přípravě to zatím snové úplně nebylo. Ale to od žádného z forvardů. „Já jim věřím, to samé trenéři, s nimiž jsme jejich příchod probírali,“ říká Vlasák.
Výběr? Hodiny v aplikaci
A jak takové vybírání funguje? Manažer Vlasák netají, že ani jednu z akvizic neviděli naživo. „Bohužel ne, ale hodiny jsme strávili u aplikace, na níž si můžete pustit jednotlivá střídání hráčů. Sbírali jsme reference přímo ve Finsku, kde mám pořád známé. Bavili jsme se s dřívějšími spoluhráči kanadských kluků. Třeba Jordana jsme dlouho řešili, než jsme se rozhodli. Moranda jsme se pak ptali na Jandrice,“ líčí.
Druhá věc je, že góly z jedné evropské soutěže do druhé nebývají vždy přenosné. Logicky i styl hry. „Naše liga je trochu specifická,“ ví své Vlasák. „Pokud ale někdo góly dává, byť v cizině, pořád je předpoklad, že je dávat umí a že se do šancí dostává.“ Boleslavští trenéři u Kanaďanů určitě trochu cuknou z požadavků na urputnou defenzivní práci, pokud budou vpředu vítězně manévrovat. „Všechno je o komunikaci. Trenéři mají svůj herní plán, ale pokud máte dvacetigólového hráče, směrem dozadu mu něco málo odpustíte,“ podotýká Vlasák.
Kdo jich v zahraničí skutečně dává hodně, nehraje v Boleslavi, ani v extralize. Myšleno cizinec. Sem hledáte něco mezi. Něco, nad čím nejbohatší evropské kluby ohrnou nos, ale vám dobře poslouží. „Měli jsme víc hráčů v hledáčku, ale na některé jsme finančně nedosáhli, ta čísla byla na nás moc velká,“ reaguje Vlasák. „Ale nestěžuju si. Kluky z Kanady, které jsme vzali, máme s trenéry prokonzultované a věříme, že se nám typologicky hodí.“