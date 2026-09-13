Energie má po bronzu stejný útok a nejvyšší ambice. Od Tomka se čeká další krok
Po poslední bronzové sezoně nemají v plánu ustupovat z výsluní. V Karlových Varech nastartovali úspěšný projekt pod vedením trenéra Pavla Patery a opatrně mluví o nejvyšších cílech. „Nejsme největší favoriti, ale chceme se s nimi poprat o cokoliv,“ velel hlavní kouč. K dispozici má totožný útok, zásadní proměnou prošla obrana. Obstojí? Nad touto i dalšími otázkami se zamýšlí deník Sport v seriálu před startem extraligy.
Co přinese na lavičku Hořava junior?
Když se s někým bavíte o vzedmutí karlovarského hokeje, můžete se vsadit, že padne jméno hlavního trenéra Pavla Patery. Někdejší vynikající centr dal Energii tvář a nastartoval vzestup, který podtrhuje bronz z poslední sezony. Nemalý podíl na hře měl však i jeho asistent David Moravec, který je nyní pryč. Kývl na nabídku z mládeže Slavie. Nahradí ho Miloslav Hořava mladší, další trenérský talent, o němž často zaslechnete, že má obrovský potenciál a leccos z úspěšného otce. „Taková nabídka se neodmítá,“ řekl o Energii Hořava junior. Byť bývalý útočník, v gesci bude mít beky. Při prvním plnohodnotném angažmá v extralize bude moct dokázat, co v něm dřímá. Není náhoda, že ho chválil i Tomáš Plekanec a hráči Kladna, kde vypomáhal.
Napodobí drzý teenager snovou sezonu?
Byl to jeden z nejsilnějších příběhů minulého ročníku. Petr Tomek jako šestnáctiletý dostal šanci v áčku Varů a během celé sezony místo nepustil. Výsledkem bylo 13 nastřílených gólů, dohromady 20 bodů a jeden z nejzábavnějších mladých hokejistů za poslední roky. Hokej si užíval, spontánností a lehkou drzostí bavil napříč extraligou. Teď už všichni vědí, co od něj můžou čekat, navíc se říká, že druhá sezona je nejtěžší. Mladík, kterého čeká příští rok draft do NHL, má ale nejlepší předpoklady, aby výzvu zvládl a byl ještě lepší. Hlavu má nastavenou na úspěch, přijde do útoku, který se vůbec nezměnil. Pomoc bude mít od spoluhráčů i trenérů. „Budu se snažit z něj sundávat veškerý tlak, aby se soustředil jenom na hokej,“ ujišťoval Patera před startem ročníku.
Obstojí nově složená obrana?
Útok nechali bez jediné změny. Klub opustil pouze náhradník Sebastián Malát, jinak se ani neposilovalo. V obraně už to je jiný příběh. Energie se rozloučila hned s pěti beky, čtveřici nových přivedla. Trio cizinců má zkušenosti z Finska a minimálně na papíře vypadá hodně zajímavě, Schmiemann bude spíš připravený jako sedmý obránce. Zásahů do defenzivních řad bylo hodně, ze začátku se můžou Vary vzadu lehce hledat. Nově příchozí jsou ale dostatečně zkušení, aby se rychle chytli a tempo extraligy zvládli. „Patřili do národních týmů. Věříme, že čas na aklimatizaci nebudou potřebovat,“ hlásil Patera. Být po jeho, zásah do obrany by nebyl takový. Část hráčů se však rozhodla pro odchod.
Napodobí Beránek předminulou sezonu?
Bez velkého přehánění to byl snový rok. Ondřej Beránek se před dvěma lety stal mistrem světa v Praze a na podzim rozehrál životní ročník v extralize. Se třiceti góly byl nejlepším střelcem soutěže, s 50 body mířil za korunou pro nejproduktivnějšího hráče. Jenže tu na poslední chvíli uzmul Eduards Tralmaks z Kladna. Beránek v minulém ročníku opět patřil mezi stěžejní muže Energie, ale podobným číslům se nepřiblížil. Na západě Čech teď budou doufat, že jedna z tváří mužstva dokáže zopakovat jízdu ze sezony 2024/25. K ruce bude mít opět parťáka Jiřího Černocha, když k nim dobře zapadne třetí do party, může být hodně produktivní. Souhra s Vítem Jiskrou už jednou klapala.
Uzme si Král více prostoru v brankovišti?
Z Liberce odcházel s jasným cílem – víc chytat. Horší destinaci než Karlovy Vary si v tomto ohledu ale Daniel Král snad nemohl zvolit. Pozici jasné brankářské jedničky drží Dominik Frodl, konkurenta pustil mezi tři tyče jen v 15 zápasech základní části. Oproti předchozímu ročníku u Bílých Tygrů se Král propadl o tři utkání, přestože rozhodně nechytal špatně. Vedle sebe má ale jednoho z nejlepších gólmanů extraligy, který chce logicky dostávat prostor. Nic se na tom nezmění ani v nadcházející sezoně, bude muset čekat na šanci. Nedá se příliš očekávat, že by se rozdělení zátěže výrazněji vychýlilo ve prospěch mladšího maskovaného muže. Pro úspěch potřebuje Energie jistého a připraveného Frodla.
Kdo přišel a odešel
|Hráč
|Pohyb
|Klub
|Příchody
|Tobias Winbergobránce
|Příchod
|JYP
|Elmeri Eronenobránce
|Příchod
|HPK
|Daniel Brickleyobránce
|Příchod
|Tappara
|Quinn Schmiemannobránce
|Příchod
|Litvínov
|Odchody
|Sebastián Malátútočník
|Odchod
|Litoměřice
|David Moravecobránce
|Odchod
|Mladá Boleslav
|Dalimil Mikyskaobránce
|Odchod
|Brno
|Adam Rulíkobránce
|Odchod
|Kladno
|Tory Delloobránce
|Odchod
|Milán
|Janis Jaksobránce
|Odchod
|Litvínov
Umístění za posledních 10 sezon
|Sezóna
|Základní část
|Celkové umístění
|2016/17
|13. místo
|baráž
|2017/18
|1. liga
|baráž
|2018/19
|12. místo
|o udržení
|2019/20
|9. místo
|play off zrušeno
|2020/21
|10. místo
|předkolo
|2021/22
|12. místo
|předkolo
|2022/23
|9. místo
|předkolo
|2023/24
|11. místo
|předkolo
|2024/25
|5. místo
|čtvrtfinále
|2025/26
|6. místo
|semifinále