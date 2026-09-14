Nová éra Kladna pod Rulíkem: cílí na čtvrtfinále a zvedají rozpočet. Nastoupí ještě Jágr?
- Kladenský klub s majitelem Tomášem Drastilem a navyšujícím se rozpočtem opouští dno extraligy a vyhlašuje útok na vyšší příčky.
Realizační tým posílil reprezentační kouč Radim Rulík a defenzivu přichází vyztužit zkušený obránce Michal Kempný.
Pro nadcházející sezónu se Kladno netají ambicemi postoupit minimálně do čtvrtfinále a pokračovat v profesionální proměně celého klubu.
V posledních letech se z toho stalo téměř pravidlo, s nímž počítali fanoušci a dost možná i samotné kluby. Kladno se zachraňovalo v baráži, přinejlepším se s některým týmem v krizi pralo o předposlední příčku. Zavedené pořádky jsou minulostí, Rytíři míří vzhůru a netají se vysokými ambicemi. S miliardářem Tomášem Drastilem v roli majitele se někdejší otloukánek nebojí mluvit o titulu ve výhledu několika let. Pomůže trenérský štáb z reprezentace? Jaké umístění se dá čekat?
Dvě minuty a padesát osm sekund. Taková doba dělila Rytíře v půlce března od prvotřídní senzace. Po dlouhých třinácti letech nechybělo Kladno ve vyřazovacích bojích extraligy a v předkole tuze trápilo pražskou Spartu. Rozhodoval pátý zápas, favorit mazal ztrátu až před koncem a o postupu musel rozhodnout v prodloužení. Středočeské město přes vyřazení zasáhla vlna pozitivní nálady. Po letech strádání vysvitlo světlo, tradiční značka s šesti historickými tituly se zase vrátila do jiných bitev než do těch o udržení.
„Cítili jsme, že jsme měli na to postoupit dál. Kluci byli tak strašně semknutí, že i oni cítili, že to mělo vyjít. Prohrálo se v předkole, ale po průběhu sezony je ohlas od kluků pozitivní. Všichni cítí, že jsme na správné cestě, všichni to tak vidí a jsou připravení to dál posouvat,“ vykládal po sezoně architekt kladenského vzestupu Tomáš Plekanec.
Sportovní stránku klubu vzal plně na svá bedra. Před rokem se postavil do pozice sportovního ředitele a krok po kroku začal přebudovávat mužstvo, které se v předchozích letech marně zvedalo ze dna. Když bylo nejhůř a Rytíři v úvodu sezony znovu kupili porážky, neschoval se a na lavičce nahradil dosavadního kouče Davida Čermáka. Od toho okamžiku se Kladno nastartovalo až do předkola proti Spartě.
„Úplně nejhůř mi bylo, a zůstane to ve mně na dlouho, možná navždycky, když jsme museli udělat změnu trenéra. Vůbec mi nebylo dobře, nevěděl jsem, co mě čeká, jak to bude probíhat, jak mě vezmou kluci,“ vzpomínal Plekanec na konec prosince. „Jak budu na střídačce koučovat, protože jsem to nikdy nedělal. V tu chvíli mi bylo úplně brutálně nejhůř. Přišel nový majitel, který nám dal skoro volnou ruku, obrovské možnosti a tým byl bod od baráže. A já do toho skočil, aniž bych věděl, co mě čeká. Mohlo se to taky otočit na druhou stranu a bylo by to fiasko.“