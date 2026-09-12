Dědek reaguje na úder extraligy: Hokej poškozují úplně jiní lidé. Vysvětluje, kdo a proč
- Kluby extraligy odmítly obchodní nabídku firmy Relmost, načež zástupci APK veřejně zkritizovali kroky majitele Pardubic Petra Dědka.
Petr Dědek v reakci označil kritiku za absurdní a obvinil funkcionáře Tůmu s Vosmíkem z obrovského střetu zájmů.
Pardubický boss vyzval oba funkcionáře k rezignaci z výkonného výboru svazu a dál trvá na své miliardové nabídce za marketingová práva.
Mocní extraligoví hráči neuvěřili vyšší nabídce na odkup marketingových práv od Relmostu, za níž stojí Petr Dědek. Anebo ji odmítli z jiných důvodů, každopádně extraligové kluby ji hlasováním rezolutně smetly ze stolu s tím, že půjdou jinou cestou – vypsáním tendrů a balíčkováním jednotlivých segmentů. Pardubický boss nynější závoru přijímá, horuje však za jinou věc. Za odkup extraligových práv od Českého hokeje od dalšího možného období, tedy od sezony 2032/33.
Po středeční valné hromadě Asociace profesionálních klubů (APK) lídři jednotlivých týmů Dědkovu strategii souhrnně odsoudili. „Mrzí mě a je nešťastné, když jeden z nás neustále bortí to, co se snažíme společně budovat,“ cituje oficiální zpráva litvínovského předsedu představenstva Jiřího Šlégra.
Prezident APK a generální manažer Mladé Boleslavi Jan Tůma, jenž je zároveň členem výkonného výboru Českého hokeje, usoudil: „Toto přejít nemůžeme. Kroky Petra Dědka poškozují jméno APK LH právě v situaci, kdy se chystáme na jeden z nejvýznamnějších kroků v historii společného obchodování marketingových práv extraligy.“