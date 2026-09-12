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Dědek reaguje na úder extraligy: Hokej poškozují úplně jiní lidé. Vysvětluje, kdo a proč

Majitel hokejových Pardubic Petr Dědek
Majitel hokejových Pardubic Petr DědekZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Majitel pardubického Dynama Petra Dědek.
Majitel pardubického Dynama Petra Dědek.
Majitel pardubického Dynama Petra Dědek.
Majitel hokejových Pardubic Petr Dědek
Majitel hokejových Pardubic Petr Dědek
Majitel hokejových Pardubic Petr Dědek
Dědek slaví titul a může začít kout pikle na další sezonu.
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Miroslav Horák
Tipsport extraliga
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  • Kluby extraligy odmítly obchodní nabídku firmy Relmost, načež zástupci APK veřejně zkritizovali kroky majitele Pardubic Petra Dědka.

  • Petr Dědek v reakci označil kritiku za absurdní a obvinil funkcionáře Tůmu s Vosmíkem z obrovského střetu zájmů.

  • Pardubický boss vyzval oba funkcionáře k rezignaci z výkonného výboru svazu a dál trvá na své miliardové nabídce za marketingová práva.

Mocní extraligoví hráči neuvěřili vyšší nabídce na odkup marketingových práv od Relmostu, za níž stojí Petr Dědek. Anebo ji odmítli z jiných důvodů, každopádně extraligové kluby ji hlasováním rezolutně smetly ze stolu s tím, že půjdou jinou cestou – vypsáním tendrů a balíčkováním jednotlivých segmentů. Pardubický boss nynější závoru přijímá, horuje však za jinou věc. Za odkup extraligových práv od Českého hokeje od dalšího možného období, tedy od sezony 2032/33.

Po středeční valné hromadě Asociace profesionálních klubů (APK) lídři jednotlivých týmů Dědkovu strategii souhrnně odsoudili. „Mrzí mě a je nešťastné, když jeden z nás neustále bortí to, co se snažíme společně budovat,“ cituje oficiální zpráva litvínovského předsedu představenstva Jiřího Šlégra.

Prezident APK a generální manažer Mladé Boleslavi Jan Tůma, jenž je zároveň členem výkonného výboru Českého hokeje, usoudil: „Toto přejít nemůžeme. Kroky Petra Dědka poškozují jméno APK LH právě v situaci, kdy se chystáme na jeden z nejvýznamnějších kroků v historii společného obchodování marketingových práv extraligy.“

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