Žabka II., loučení a tip na kulomet. I s rezervou na centru se Třinec řadí k favoritům
Změnili se. Pod Borisem Žabkou přepnuli Oceláři na dravější mód. Z nastavení, kdy čekali a krutě trestali chyby soupeře, přešli na upgrade, který spočívá ve snaze si selhání soka vynutit. Extraliga nebyla připravená a Třinci znovu nesebrala postup do finále. „Překvapení pro vás, ne pro nás,“ pronesl sebevědomě prezident klubu Ján Moder. Výsledky mu dávají za pravdu, ale před Třincem vyvstávají nové otázky. Třeba ta, jak vyřeší pozici centra, kde bude pro začátek chybět zraněný Michal Kovařčík a kam se musel přesunout Daniel Voženílek, v minulosti víc křídelník. Od Slezanů nečekejte obavy, ale ani vytrubování vysokých ambic. Přesto musí patřit k topu.
Obhájí pozici trenérského skokana „pan Žába“?
V prosinci se Třinec loučil se současným reprezentačním koučem Zdeňkem Motákem. Hráči měli nového vůdce, do té doby asistenta Borise Žabku. Zadák Marian Adámek byl jedním z prvních, kdo o nástupu trenéra mluvil. A protože při oslovení čerstvě nejvyšší autority zaváhal, vzniklo vtipné spojení „pan Žába“. Ten během prvního roku ve funkci nečekaně vyskočil do finále, Třinec spolu s Jiřím Raszkou změnili v mnohem ofenzivněji smýšlející mančaft.
Rukopis je teď zbytku extraligy zjevný, připraví se na něj. A je na Žabkovi, aby tlaku konkurence odolal. Poprvé si tým v letní pauze chystal ryze k obrazu svému. „Zodpovědnost je samozřejmě jiná, ale propastný rozdíl to zase není. Klub je výborně zaběhnutý, celý realizační tým skvěle spolupracuje,“ chválil si trenér.
Po kom ještě sáhnou?
Komunikace Třince směrem do světa je zjevná. Kádr má uzavřený, posily neshání a v případě nouze si vypomůže vlastními zdroji. Že by si ovšem sportovní manažer Jan Peterek v notesu chystal jména na další ročník s tím, že ten současný považuje za uzavřený, nečekejte. Naposledy naháněl Daniela Voženílka až do konce ledna, ale švýcarskému Zugu se zranil útočník.
Oceláři do základní části vstoupí bez Michala Kovařčíka, který má otřes mozku. Po odchodu Petra Sikory do zámoří vzniká na centru kráter. Příležitost pro Petra Chlána z Frýdku-Místku i nadějné třinecké juniory, ale také motivace, aby se hegemon let minulých výhledově ohlížel po akvizicích. „Aktuálně nejsme úplně připravení. Někteří hráči jsou zranění, nemocní,“ říkal Peterek před týdnem.
Dojde na poslední večírek Martina Růžičky?
Čas běží neúprosně. Ve druhém kole se s Oceláři rozloučí útočníci Petr Vrána i Vladimír Dravecký posledním střídáním. Ve 40 letech je rovněž na sklonku kariéra vynikajícího střelce Růžičky. Osobní výhled, kde se asi nacházejí jeho limity, zatím pořád nemá. „Nepřemýšlím nad tím. Je jasné, že moc podobně starých hráčů už potkávat nebudu,“ uvědomuje si realitu dlouholetý tahoun, který s vyšším věkem a rolí kapitána mnohem víc přidal v mentorování druhých.
Z mladých čerpá hlad, sám se musí otáčet. Jak si Slezané zvykli, po fyzické stránce se Růžička v létě chystal individuálně. Vypadne z jeho snažení další dvacetibodová sezona? Mají k tomu pomoct zbrusu noví parťáci: Daniel Voženílek na centru a Marko Daňo z opačného křídla. Co bude dál, zůstává otázkou.
Pozná extraliga (zatím) nečekaný kulomet?
Pokud si promítnete střeleckou tabulku z uplynulého ročníku první ligy, z děleného 16. místa na vás vykoukne jméno Matěje Kubiesy s 16 kusy. Pak si ovšem všimnete, že o patro níž stihl jen 25 zápasů! V gólovém průměru na utkání mu nestačil ani nejúdernější Radek Číp ze Sokolova. Oceláři vedle úspěchů A-týmu dokážou nadstandardně pracovat s mládeží, do Washingtonu mířící Petr Sikora je toho důkazem.
Jeho roli má svým způsobem převzít právě čerstvě dvacetiletý Kubiesa – typologicky jiný hráč s úchvatnou ranou. Soudě podle přípravy, červenobílí jsou nachystaní poskytnout mladíkovi v extralize mnohem více prostoru. Nedivte se, když v nejvyšší soutěži vyplave dost nečekaný snajpr. Pracovitý útočník má předpoklady dovednostní i fyzické.
Přihlásí se hlavní dispečer o reprezentaci?
Konexe stratéga národního týmu Zdeňka Motáka na Třinec jsou zjevné. Klidně se však může stát, že si ve finále zpod Javorového nejvíc oblíbí hráče, který jeho rukama neprošel. Ofenzivní zadák Filip Pyrochta se ve 30 letech dočkal elitní příležitosti. Už v předchozí sezoně měli Slezané problém najít jasného přesilovkového dispečera. Jakub Galvas, Marian Adámek či odcházející Tomáš Kundrátek měli v tomto směru rezervy.
Před Pyrochtou stojí výzva, kterou by měl zvládnout. Klidně ho může vynést zpět na velké akce nároďáku. Třebaže pravidelně reprezentoval, naposledy přišel o olympijské hry i mistrovství světa. Hlad po návratu na nejrenomovanější scénu v zásadní roli bude u rodáka z Třebíče značný. „Hráč v Třinci dostává výborný servis,“ je Pyrochtovi zřejmé.
Kdo přišel a odešel
|Hráč
|Pohyb
|Klub
|Příchody
|Filip Pyrochtaobránce
|Příchod
|Ml. Boleslav
|Daniel Voženílekútočník
|Příchod
|Zug
|Petr Chlánútočník
|Příchod
|Chomutov
|Matěj Prčíkobránce
|Příchod
|Vítkovice
|Marek Ročákobránce
|Příchod
|Swift Current Broncos
|David Aubrechtobránce
|Příchod
|Liberec
|Odchody
|David Ciencialaútočník
|Odchod
|Vítkovice
|Petr Vránaútočník
|Odchod
|Vladimír Draveckýútočník
|Odchod
|Tomáš Kundrátekobránce
|Odchod
|Č. Budějovice
|Petr Sikoraútočník
|Odchod
|Washington Capitals
|Adam Cedzoútočník
|Odchod
|Slovan Bratislava
|Bohumil Jankobránce
|Odchod
|HK Poprad
|Dominick Byrtusobránce
|Odchod
|Lethbridge Hurricanes
|Dominik Řípaútočník
|Odchod
|Seattle Thunderbirds
|Richard Nedomlelobránce
|Odchod
|Kometa
Umístění za posledních 10 sezon
|Sezóna
|Základní část
|Celkové umístění
|2016/17
|9. místo
|čtvrtfinále
|2017/18
|1. místo
|semifinále
|2018/19
|3. místo
|semifinále
|2019/20
|5. místo
|play off zrušeno
|2020/21
|5. místo
|předkolo
|2021/22
|6. místo
|předkolo
|2022/23
|12. místo
|předkolo
|2023/24
|12. místo
|předkolo
|2024/25
|8. místo
|předkolo
|2025/26
|2. místo
|čtvrtfinále