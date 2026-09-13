Trávníček se loučil v Litvínově, jeho pětku vyřadili. Dostal VIP permanentku, co ho čeká dál?
Svoje jméno spojil s Litvínovem na dlouhých jednadvacet sezon. Michal Trávníček odehrál za severočeský klub 1076 zápasů, jako kapitán dovedl tradiční značku k jedinému titulu v historii. „Obětoval život hokeji za náš Litvínov. Patří nahoru mezi hráče, kteří už byli oceněni,“ prohlásil během nedělní exhibice jeden z klubových bossů Jiří Šlégr. Banner s číslem pět a Trávníčkovým jménem nechal vyvěsit pod strop stadionu, dlouholetý lídr týmu si odnesl i doživotní VIP permanentku a symbolické zlaté brusle. „Ty pověsím klasicky na hřebík,“ smál se.
Před šesti lety se v Litvínově loučil v úplně jiném duchu. Michal Trávníček měl ve čtyřiceti letech ještě platnou smlouvu, ale tehdejší vedení klubu se rozhodlo jej z kontraktu vykoupit. „K tomu bych se nerad vracel. Teď to dopadlo s těmi správnými lidmi a užívám si to,“ rozpovídal se vyhlášený tvrďák po první třetině exhibice s přiléhavým názvem Poslední seč. V týmu Tr5 si zahrál po boku Viktora Hübla, Františka Lukeše nebo Vojtěcha Kubinčáka proti Olympu Praha v čele s hercem Martinem Dejdarem.
Při ceremoniálu vyvolávali fanoušci vaše jméno, číslo pět vystoupalo pod strop a od klubových ikon jste si odnesl řadu dárků. Co se ve vás odehrávalo?
„Bylo to hezké. Těšil jsem se na kluky, na litvínovské fanoušky. Stát tam zase před zimákem se svojí rodinou. To byl silný moment. Užil jsem si to.“
Co vám proběhlo jako první hlavou, když jste viděl video shrnující vaše roky v Litvínově?
„Titul samozřejmě. Ten mi vyběhne vždycky, když si na Litvínov vzpomenu. Tyhle chvíle.“
Ropáci mají skvělá chorea
Hra se později zastavila, když na časomíře zbývalo pět minut a 55 sekund, fanoušci vytáhli choreo na vaši počest. Stálo na něm: #5 navždy legenda. Fandové nezapomínají.
„To pro mě bylo překvapení, nevěděl jsem o tom. Krásné. Ropáci mají vždycky skvělá chorea. To jsem si taky užil.“
Co si člověk říká, když vidí, kolik lidí si ho oblíbilo?
„Super. Pro fanoušky byla vždycky čest hrát. Jsem rád, že si našli cestu i na tenhle zápas.“
V klubu jste strávil 21 sezon, Jiří Šlégr říkal, že tomu se těžko ještě někdo přiblíží.
„Když jsem tady v Litvínově končil, měl jsem to v životě napůl. Půlku jsem odžil doma a půlku tady v Litvínově. To byl můj rovnocenný druhý domov.“
Co vám říkali spoluhráči v kabině? Proběhly nějaké vtípky?
„Bylo vtipné, že jsme si se spoustou řekli, že jsme se třeba 15 let neviděli. Je skvělé, že se člověk s někým 15 let nevidí a naváže tam, kde přestali. Skvělé.“
Šlégr je rád, že drží
Zápas se hrál v tempu exhibice. Zvládl byste asi i vyšší, ne?
„První třetinu je každý hrdina. Ale myslím si, že na začátku třetí už budeme všichni vyhlížet konec.“
Jiří Šlégr nastoupil na led jen v obleku. Taky to ještě mohl obléct, abyste si spolu zahráli, ne?
„Kluci tohohle ročníku už jsou přece jenom rádi, když jim zdraví drží, a nechtějí to pokoušet takovými kravinami.“ (usmívá se)
Jak jste prožíval poslední sezonu Litvínova? Klub se zachraňoval v baráži, řešila se jeho další existence.
„Minulou sezonu jsme se všichni fandové litvínovského hokeje dost zapotili. Hlavně co se týče budoucnosti. Nejistá budoucnost nás stála spoustu bezesných nocí. Věřím ale, že to dobře dopadlo. I když to kluci se sestavováním letošního týmu neměli jednoduché, trh byl dost přebraný, tak odvedli skvělou práci. Litvínov se zase bude moct koukat nahoru.“
Takže jste optimista před další sezonou?
„Určitě. Mám z toho dobrý pocit.“
Doživotní VIP permanentka
Od klubu jste dostal doživotní VIP permanentku. Kdy vás fanoušci na stadionu potkají?
„Vzhledem k mému vytížení a stejným hracím dnům tam, kde trénuju, to v dohledné době asi nebude. Ale když budu mít šanci, přijedu se sem podívat na hokej a konečně si vipku užít.“
Dovedete si představit, že se jednou do klubu vrátíte v nějaké roli?
„Zatím začnu jezdit do vipky a uvidíme.“ (směje se)
Jako hráč jste skončil s hokejem už před třemi lety, od té doby trénujete. Baví vás nová role?
„Teď jsem v Litoměřicích u juniorů. Předtím jsem měl děti, byl jsem u áčka v Děčíně. A juniorská kategorie mě baví zatím nejvíc.“
Mládež, nebo extraliga?
Vidíte se tedy v budoucnu u mládeže, nebo byste chtěl jednou třeba do extraligy?
„Uvidím. Moje široká rodina, kterou jste viděli na ledě, se těšila, že budu víc doma, až skončím hráčskou kariéru. Zatím to nevychází. Tam je to ještě po každé sezoně na schvalovacím kolečku doma. Letošní sezonu jsem si doma vybojoval a uvidíme, jak to bude po sezoně.“
Je číslo pět v Litvínově vyřazeno navždy? Nebo byste dal povolení, kdyby někdo hodně škemral?
„Vypadá to tak. Bude to samozřejmě případ od případu. Uvidíme. Pro mě je to velká pocta a uvidíme, co život přinese dál.“
Týmy na Trávníčkově rozlučce
Tým Tr5: Pinc (Krátký) – Gula, Hranáč, Klobouček, Kubát, Pavlík, Pilař, Sklenička – Gerhát, Gombár, Hübl, Jánský, Jurčík, Kubinčák, Lukeš, Piroš, Prorok, Severa, Trávníček, Vrdlovec.
Tým Olymp Prague: Rolinek (Brož) – Balázs, Bednář, Branda, Černošek, Dejdar, Eiselt, Hložek, Hrdel, Martínek, Plýhal, Pucher, Štefan, Švarný, Tlustý, Tofi.
Michal Trávníček
- Narozen: 14. března 1980 (46 let) v Děčíně
- Pozice: útočník
- Hráčská kariéra: Litvínov (1998-00, 2002-20), St. John’s/AHL (2000-02), Zlín (2006), Most (2007), Ústí nad Labem (2020-22), Mladá Boleslav (2021), Děčín (2022/23)
- Reprezentace: 6 zápasů
- Úspěchy: titul extraliga (2015), 228. místo na draftu do NHL (1998)
- Trenérská kariéra: Děčín (2024/25), Děčín 20 (2025/26), Litoměřice 20 (2026-?)