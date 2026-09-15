Velká predikce hokejové extraligy: kam vystoupá Kladno? A jak dopadne pardubický Dream Team?
Dnešním duelem Karlových Varů a Třince (18.00) započne nová sezona hokejové Tipsport extraligy. Jak vypadají šance všech klubů před startem ročníku? Kdo vyhraje titul a kdo zamíří do baráže? V článku se podívejte na velkou prognózu umístění všech týmů tak, jak ligovou tabulku seřadili experti deníku Sport a webu iSport. Redaktoři se navíc spojili s bývalým ligovým útočníkem Jaroslavem Bednářem a společně odpověděli na jednu klíčovou otázku ohledně každého týmu.
Vítkovice
Propadák, nebo úspěch? Co je teď na řadě?
Jaroslav Bednář: „Podle mě budou mít sezonu jako na houpačce, spíš bych je viděl ve spodní části. Kolem desátého místa. Pokud jde o trenéra (Yorick Treille), vůbec ho neznám, takže mi nepřísluší ho nějak hodnotit. Pamatuju si ho jenom jako hokejistu. Loni to byl výbuch, propadák. Nikdo nečekal, že budou pod Vencou Varaďou hrát tak dole. Nevidím, že by Vítkovice tým výrazně posílily, takže na průnik do vyšších pater bych je netipoval. Ale uvidíme.“
Daniel Fekets: „Kdybych tak měl křišťálovou kouli… Vítkovice patří k týmům, u kterých ani trochu nevíte. Horší než v minulé sezoně to ale určitě nebude. Proč? Vzduch se v létě pročistil, a hráčům se rozvážou nohy i ruce. Yorick Treille má před sebou ještě pořádný kus práce, do mužstva musí dostat hlavně vítěznou mentalitu. Nellis a spol. kvalitu jistě mají, klidně i na čtvrtfinále, teď ji jen potvrdit na ledě. V nabité konkurenci to však bude fuška.“
Olomouc
Jsou Kohouti kandidátem na sestup?
Jaroslav Bednář: „Loni jsem je na tomto místě odsoudil do baráže, a potom jsem si to v pořadu Zimák asi dvacetkrát vyslechnul. Fanouškům jsem se omlouval, takže už se bojím něco říct. Ale ano, měli by zase hrát spíš níž než výš. Před rokem překvapili, semknuli se a šokovali podle mě půlku národa. I když jim nikdo nevěřil, drželi se, dokázali potrápit favority. Snad to bude i letos, protože o to víc bude soutěž zajímavá. Nikdo nedá nic zadarmo, lidi se mají na co těšit.“
Daniel Fekets: „V současném extraligovém systému nejsou. Mezi kandidáty na baráž sice bez debat patří, ale takových týmů byste napočítali víc. Rozhodně se vsaďte, že Mora bude zase kousat. Otázkou zůstává, na co to bude stačit. Velká očekávání mám od Daniela Herčíka, který konečně dostane prostor. A že takové hráče v Olomouci posouvat umí. Problém ale nastane na postech prvního a druhého centra, kde dostatečná kvalita chybí.“
Litvínov
Naposledy baráž, může to teď být play off?
Jaroslav Bednář: „Co jsem mluvil s Albim (Robertem Reichlem), je nadšený z toho, jak hráči makají, kabinu mají výborně nastavenou. Ale je otázkou, jaká je kvalita týmu. Úplně ho na první polovinu tabulky nevidím. Pokud budou hrát do desátého místa, budou podle mě všichni spokojení. David Kämpf pomůže udělat kabinu, bude znát ve speciálních týmech, v oslabení, při vhazování, při bránění hvězd soupeřů. Ale nečekejme od něj, že bude řádit v produktivitě. Přispěje jinak.“
Pavel Bárta: „Po vyřešení problémů kolem další existence se do klubu vrátil klid. Verva si pojistila klíčové hráče, příchody posil jako David Kämpf a Janis Jaks pomůžou v mnoha směrech. Včetně koncovky, která byla mizerná. Otázkou zůstává omlazená obrana a zdraví důležitých opor. Vstup do soutěže s Kometou, Pardubicemi a Spartou vypadá hustě. Ale horor jako v minulém ročníku se opakovat nebude. Tým pod vedením Roberta Reichla má na osmičku.“
Mladá Boleslav
Dostane trenérský tandem Haken - Klepiš tým ze suterénu?
Jaroslav Bednář: „Taky jsem zvědavý. Na to, že je to bruslařský klub, postrádám něco ve hře dopředu. Je chabá. Myslím si, že nebudou dávat tolik gólů, chybí mi typický střelec a silná první lajna. Mají v týmu dobré Kanaďany, kteří mají kvalitu. Jsou výborně charakterově nastavení, vsadili právě na zámořskou sílu. Teď jde o to, aby na ně navázal zbytek týmu. Důležitý bude vstup do soutěže, hodně napoví, jestli mohou pomýšlet výš než naposledy.“
Filip Ardon: „Čeká je hodně těžká šichta. Petr Haken má hromadu zkušeností z mládežnického hokeje a z pozice asistenta, ale hlavní kouč v extralize bude poprvé. Jeho kolegové s trénováním spíše začínají. Celé trio dostane na úvod náročnou zkoušku. Bruslaři hodně vsadili na cizince v útoku, pokud nebudou produktivní, dostane se Boleslav do problémů. Jestli si naopak vše sedne, měl by tým bojovat o předkolo. Na vyšší mety je zástup jiných favoritů.“
České Budějovice
Pozvednou se s příchodem Tomáše Kundrátka ambice?
Jaroslav Bednář: „Kundrc udělá kabinu, což je podle mě hlavní důvod, proč ho podepisovali. Protože po konci Guliho (Milana Gulaše) takového lídra potřebovali. Je to vůdčí typ, charakterově výborný, kluci za ním půjdou. Dodá velké zkušenosti. Hlavně v play off jde vždycky jeho výkon nahoru, právě podle toho se pozná rozdílový hráč. Ale jestli to bude mít podstatný vliv na posun v tabulce, si nejsem jistý. Podle mě budou hrát někde uprostřed.“
Miroslav Horák: „O ambice tolik ani nejde, spíš o tvrdost a nepříjemnost mistra světa. Taktéž obrovské zkušenosti, které Kundrátek do defenzivy přinese. Což má i lehce výchovný rozměr pro spoluhráče, mentorské rady. Je to celý balíček hodnot, který může olympionik z Milána přinést. Musí mu jít práce od ruky, bez toho vzadu těžko bude šéfovat. Na jihu je velkým otazníkem nepříjemný kvantitativní i kvalitativní rozdíl mezi útokem a obranou. A bude hodně záležet na gólmanech.“
Hradec Králové
K velkému posílení nedošlo. Na co to bude stačit?
Jaroslav Bednář: „Roli hraje faktor Máťa (Tomáš Martinec). Protože vedle obránce McCormacka není další takhle ostřílený hráč. Je tam Aleš Jergl, ale pořád to není kluk podobných kvalit, jako je první půlka týmu Pardubic. Trenér Martinec zase všechny vyblázní a strhne, aby hráli dobře. Je extrémně dobrý trenér, který umí pracovat s hráči, kteří nemají špičkové jméno. Jen škoda, že nedostává prostor moc mladých. Jinak si nemyslím, že mají přehnaná očekávání ohledně umístění.“
Miroslav Horák: „K extra posílení nedošlo, ale k výprodeji také ne. Hokej z šuplíku Tomáše Martince znovu bude konstantou někde uprostřed tabulky, k čemuž patří i sladké výhry nad favority a nečekané porážky s hůře postavenými celky. Mountfield znovu zlanařil plejera od vedle, po Lukáši Radilovi dorazil Robert Kousal. Za rok bude pohromadě celý útok, na to si vsaďte. V přípravě se ve hře pohřešovala houževnatost a odolnost před brankovištěm soupeře, v tom musí Hradec přidat.“
Kladno
Může dovést Radim Rulík tým do čtvrtfinále?
Jaroslav Bednář: „Dovede. Nový majitel otevřel kohouty, kádr se výrazně posílil. Musím se přiznat, že mě hrozně baví práce Tomáše Plekance. Jak se prezentuje, jak přemýšlí, jak reaguje na střídačce. Radim Rulík je pochopitelně obrovská kvalita, ale právě Pleky bude taky hodně důležitý. Spolu se Židlou (Markem Židlickým) vytvořili všichni výbornou partu, z tohoto pohledu je to nejsilněji obsazená trenérská pozice. Oproti předešlým letům by mělo být Kladno výrazně výš.“
Filip Ardon: „Může a měl by. Kladno v první sezoně éry pod majitelem Tomášem Drastilem zažilo výkyvy, nakonec v předkole dlouho trápilo Spartu a nebylo daleko od senzačního postupu. Čtvrtfinále musí být dalším logickým krokem. Rytíři udrželi klíčové hráče a o další zajímavá jména posílili, takže budou lepší. Pořád by se jim hodil jeden produktivní hráč namísto Tristena Robinse a Eduardse Tralmakse, který zatím zůstává za mořem a bojuje o NHL.“
Kometa
Vrátí se pod Liborem Zábranským do hry o titul?
Jaroslav Bednář: „Jistě je to jeden z adeptů, kdo může do bojů o titul vážně promluvit. Podle mě bude Kometa v top čtyřce. Libor (Zábranský) má obrovský respekt, je to majitel, je za ním kus historie. Kluci za ním půjdou. Hlavně do budoucna to bude špičkové mužstvo, protože si stáhnuli odchovance. Jestli je udrží pohromadě, budou ještě lepší. Je super, že budou hrát v nové hale, fanoušci si to zaslouží. Stejně jako sponzoři a partneři chtějí co nevidět v moderní aréně vidět pohár.“
Michal Koštuřík: „Majitel klubu je sice zpátky v roli hlavního kouče, který o všem podstatném rozhoduje, ovšem tu každodenní práci na ledě budou obstarávat spíš asistenti. Kooperace těchto mužů fungovala už dříve, pravomoci jsou jasně vymezené. Úspěch sezony nicméně požád visí primárně na hráčích. Kometa si postahovala domů všechny dostupné odchovance s odpovídající výkonností a plus pár zahraničních akvizic. Na semifinále to v nové aréně vyjít může. Titul? Příliš vysoko.“
Karlovy Vary
Naváže 17letý talent Petr Tomek na skvělou první sezonu?
Jaroslav Bednář: „Sám na sobě jsem poznal, že potvrzovací sezona je nejtěžší. Mně se úplně nepovedla, ale myslím si, že u Pegase to bude jiný příběh. Že ho podrží a dají mu prostor. Nachystají si ho na první nebo druhý kolo draftu. Velká výhoda je v tom, že je ve Varech, které jsou ideálním místem pro rozvoj mládeže. Potvrdili to s Kulichem, Čihařem, teď je to Tomek. I kdyby měl útlum, budou s ním dál pracovat. Podle mě zase bude mít super sezonu, což je jenom dobře.“
Filip Ardon: „Říká se, že druhá sezona je pro mladé hráče vždycky nejtěžší, velký talent by ji ale měl zvládnout. V hlavě je správně nastavený, věří si a na ledě mu nechybí zdravá drzost. Může se stát, že bodově lehce zvolní, ale po herní stránce bude vidět a udělá další krok vpřed. Prospěje mu, že už má pod kůží, jaký hokej chce trenér Pavel Patera hrát, a také to, že se útok Energie vůbec nezměnil. Hokej karlovarského teenagera bude bavit stejně jako naposledy.“
Liberec
Může po šestém místě proklouznout až do semifinále?
Jaroslav Bednář: „Může. I mladí hráči jsou zas o rok starší, zkušenější. Je otázka, jestli bude hrát Tomáš Galvas, nebo ne. Protože je neskutečný, rozdílový hráč. Všichni mu přejeme, aby udělal v Pittsburghu první tým, má na to. Ale v NHL nikdy nevíte, záleží na spoustě okolností. Pokud by se vrátil, Liberec by z toho jistě těžil. Výborně to loni zvládl kouč Jirka Kudrna, i když to pro něj byla první sezona v extralize. Pro celý český hokej je super, že nám roste další výborný trenér.“
Miroslav Horák: „Určitě. Naposledy třetím místem po základní části Tygři všem dokázali, že vědí, kudy nahoru. V play off prožili velké zklamání, ale o to větší touhu budou mít nyní. V klubu velmi dobře funguje klíčová osa šéf Birner, kouč Kudrna a kapitán Šimek. Cítíte, že všichni táhnou jedním směrem. Rozpočtové manko na giganty nahrazují teamworkem. Úspěšný tým zůstal stejný a navrch dorazil z Jakub Rychlovský. Liberec bude bavit. Jen bacha na zranění.“
Plzeň
Indiání loni hráli na hraně možností. Vydrží jim to?
Jaroslav Bednář: „V minulé sezoně se na ně moc hezky dívalo, prezentovali se agresivním silovým hokejem. A jsem zvědavý, jestli to potvrdí. Budou to mít brutálně těžký, aby stejně jako naposledy skončili v základní části druzí. Obávám se, že tohle místo nepotvrdí. Původně jsem si myslel, že Pepa Jandač bude chybět pár zápasů. Ale jestli to bude až do listopadu? To je hodně nepříjemný, to se může negativně projevit. Má svůj projev na střídačce, který může chybět.“
Pavel Bárta: „Obranu opustilo pět zkušených beků, přišli dva Kanaďané a dva mladíci. Jinak se plzeňský soubor moc nezměnil. Architekt vzestupu Josef Jandač přípravu na ledě řídil z povzdálí. Než se po dvou operacích achillovky vrátí v listopadu na střídačku, nablízku zůstane pořád, jen koučovat budou asistenti Veber a Pletka. Indiáni můžou na úspěšnou sezonu navázat. Pokud se vyladí defenziva a Nick Malík zachytá jako v předchozích dvou sezonách.“
Třinec
Co ve 40 letech předvede kapitán Martin Růžička?
Jaroslav Bednář: „Gólově už to z jeho strany lepší nebude. Já jsem v jeho pozici taky byl, takže vím, že už je těžký se dostat do šancí. Bude mít víc asistencí než branek, což je přirozený jev. Dneska je mraky mladých, bruslivých hráčů. Ale pořád to nemění nic na tom, že je to neskutečně kvalitní hokejista a hlavně bude předávat zkušenost jako kapitán. Jeho role je nezpochybnitelná, proto si ho v klubu nechávají. I na přesilovky se bude stále hodit, on to v sobě má, to se nedá naučit.“
Patrik Czepiec: „Rekordman Ocelářů má týmu pořád co nabídnout. V roli mentora je dokonce nezastupitelný, což prokázala mimo jiné spolupráce z minulé sezony s mladíky Petrem Sikorou a Matějem Kubiesou. Jenže mladý centr Třinci unikl do zámoří. Jak bude fungovat, když rychlost nahradí zkušenosti Daniela Voženílka a Marka Daňa, není jisté. Místo v přesilovce by měl přesto slezský fantom Růžička obhájit. A tak 20 bodů je v jeho silách. Víc už asi ne.“
Sparta
Vydrží kouč Patrik Augusta na střídačce celý ročník?
Jaroslav Bednář: „Nepochybuju o tom, že vydrží. Pokud kluci budou plnit jeho pokyny, Sparta bude hrát dobrý hokej. Aušus má auru, energii. Navíc z něj vyzařuje lidskost. Je stará škola. Náročný, chce po klucích maximální výkon, ale zase umí přijít do kabiny, udělat si srandu. Což je to, co hráči chtějí. Pokud by nehráli do čtvrtého místa, určitě je to zklamání. A oni to podle mě vědí. Měli by se držet nahoře. Celkově je super, kolik má liga kvalitních týmů.“
Pavel Bárta: „I věhlasní trenéři končili v pražském klubu různými způsoby. Jenže co by se muselo stát, aby nevydržel on? I kdyby týmu nevyšel začátek nebo zabředl do krize, ve Spartě kouče podrží. Hodně ho chtěli a počkali si na něj. Je navíc zárukou koncepce do budoucna a neměří podle zásluh. Augusta si nemohl postavit kádr úplně podle svého, většině hráčů běží smlouvy. Nicméně do začátku mu může pomoct právě to, že mužstvo zůstalo pohromadě.“
Pardubice
Dokáže Dream Team obhájit titul? Nebo dojede na přetlak hvězd?
Jaroslav Bednář: „Momentálně vidím Dynamo na úrovni Vsetína v devadesátých letech. S týmem, co mají, by mělo minimálně tři roky obhajovat titul. Nejtěžší úkol bude mít trenér, aby udržel kabinu. Protože hvězdní hráči přijdou o nějaký čas na ledě a bude právě na Filipu Pešánovi a jeho spolupracovnících, aby jim to správně vysvětlili. Bude to o hlavně komunikaci. Všechno to jsou topoví hráči, ale nesmí být moc kohoutů na jednom smetišti.“
Miroslav Horák: „Nejdražší tým ligové historie jiný cíl mít nemůže a znovu vyhraje. Můžeme zmínit konkurenci Sparty, Třince či Komety, ale nejtěžšího soupeře vidím u nich v baráku. Jde o správné uvažování, nastavení hlavy, řádu v kabině. Pokud Stránský, Tomášek, Nosek vplují do nastaveného zlatého módu a zdravým způsobem jej povýší svými výkony, V ideálu by mělo útočit na řadu rekordů. Jde „jen“ o to dělat věci správně a společně, pak se síla kádru promění ve stroj na triumfy.“