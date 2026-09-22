Kaufland ICE:TIME opět startuje: Kteří mladí hokejisté půjdou na vrchol v nové metrice?
Podpora mladých talentů v českém hokeji je dlouhodobou součástí aktivit společnosti Kaufland. V uplynulém ročníku proto Tipsport extraligu poprvé provázela inovativní statistika Kaufland ICE:TIME, která se zaměřuje výhradně na přínos hráčů do 23 let. Po úspěšné premiéře se tato metrika vrací i v nové sezoně – a vy byste u toho neměli chybět!
O čem metrika Kaufland ICE:TIME je? Tradiční hokejové statistiky ne vždy dokážou zachytit celkový přínos mladých hokejistů, kteří často sbírají zkušenosti postupně a nastupují v méně viditelných rolích. Kaufland ICE:TIME to mění.
Bodové hodnocení: Kombinuje čas strávený na ledě a herní výkon v poměru 80: 20.
Koeficient vlivu na výsledek: Zvýhodňuje výkony odehrané v těsných a klíčových zápasových situacích oproti duelům, které se již pouze dohrávají.
Finanční podpora mládeže: Nejlepší hráč v daném měsíce získá pro mládežnické kategorie svého extraligového klubu 50 000 Kč na jejich rozvoj.
Ocenění mládežnických trenérů: Hráč zároveň nominuje trenéra, který ho v začátcích nejvíce ovlivnil, a ten od Kauflandu obdrží poukaz na nákup potravin v hodnotě 10 000 Kč.
„Kaufland ICE:TIME není jen další statistika. Je to nástroj, který dává prostor mladým talentům a ukazuje jejich cestu. Chceme, aby se o těchto hráčích mluvilo a aby jejich příběhy byly inspirací pro nastupující generaci,“ vysvětluje Tadeáš Konschill, zástupce společnosti Kaufland.
Kdo naváže na úspěch Davida Moravce?
Historicky prvním absolutním vítězem se v minulé sezóně stal karlovarský obránce David Moravec, který patřil k nejvytěžovanějším mladým hráčům soutěže a ocenění převzal na slavnostním galavečeru Hokejista sezony.
„Vyhrát Kaufland ICE:TIME je pro mě velká čest. Ukázalo mi to, že mi trenéři věří a dávají mi prostor v klíčových momentech. Jsem rád, že díky tomu můžeme zároveň podpořit i mladé kluky ve Varech,“ vzpomíná Moravec.
Analýza ukázala, že týmy stále častěji dávají mladíkům prostor v klíčových momentech i přesilových hrách. Kdo z 148 zařazených mladých hokejistů zazáří v novém ročníku a vybojuje si své „velké minuty“ na ledě? Sledujte statistiku Kaufland ICE:TIME i v nové sezoně a objevte budoucí hvězdy českého hokeje mezi prvními!