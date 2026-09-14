Zábranský: Kometa není jen o mně. Erat je zpět, kádr se zužovat nebude. Co progres s halou?
Ladí svůj tým na sezonu, kterou Kometě v lednu příjemně přetne stěhování do nablýskané arény na Výstavišti. Majitel klubu Libor Zábranský má tu nejnáročnější práci za sebou, při trénincích už zase může být na ledě s hokejkou a řešit sestavu. „Nejsem hodně vytížený,“ oponuje. „Už dotáhneme jenom poslední smlouvu ohledně haly. Je to věc podpisu,“ říká kouč loňského mistra. Sport Magazín k nové sezoně extraligy kupujte ZDE>>>
Muž mnoha funkcí a profesí se v létě vrátil do trenérské branže. Libor Zábranský je plný elánu, nabíjí ho i vidina nového domova klubu. „Rondo“ však úplně neosiří, Kometa v něm bude dle potřeby trénovat. „Každý poslední zápas ve Winning Group Areně s daným soupeřem bude speciální. I marketingově,“ podotýká trenér a majitel v jednom. Před startem ročníku se k mužstvu opět připojil třetí asistent Martin Erat. Zatím na čtrnáct dnů. Pak odletí za moře za rodinou.
Jak to, že nejste hodně vytížený?
„V úterý máme poslední zastupitelstvo města. Rozhodl jsem se dál nekandidovat. I proto, že jsem se rozhodl jít na střídačku. Nemyslím, že bych musel něco omezovat. Nahoře (v kancelářích) máme vynikající tým. Ať už v obchodním, marketingovém anebo tiskovém úseku. Tam není moje účast až tak potřebná. Navenek to vypadá, že je Kometa jen o jednom muži. Není to tak. Máme představenstvo, jsme obchodní společnost. Nerozhoduju jen já.“
Máte široký kádr, a to na všech pozicích. Budete ho zužovat?
„Nebudeme nic zužovat. Každý z mých hráčů zná svou roli. O sestavě budeme rozhodovat den po dni, zápas od zápasu. Samozřejmě se řeší střídavé starty pro gólmany. Ale víc vám neřeknu.“
Bylo pro vás osobně složité rozloučit se s obráncem Brandonem Davidsonem, který se vrátil na led po roční pauze a v přípravě bojoval o místo?
„Brandon dostal šanci, kterou jsem mu slíbil. Nakonec se svobodně rozhodl vzít jiné angažmá (v Eisbärenu Berlín). Možná i kvůli šířce, kterou máme v obraně. Přejeme mu všechno nejlepší a hodně štěstí. Říkal jsem mu, ať má hlavně zdravou rodinu a drží mu koleno.“
Těšíte se na to, až se v mistráku zase postavíte na střídačku?
„Není to jenom o mě jako o trenérovi. Těšíme se všichni. Celá extraliga je nažhavená, mančafty jsou kvalitní. Soutěž jde kvalitou i marketingem hodně nahoru. Vrací se do ní kvalitní hráči. My budeme hrát svou hru. Všichni hráči jsou připravení. Hynek Zohorna trošku laboroval se zraněním, ale už je v pořádku. Měli jsme štěstí, že jsme mohli odchovance letos vrátit sem k nám. Někteří si určitě budou muset zvykat. Hokej v Americe je úplně jiný. Lítal jsem tam často. Dokážu si představit, že je to pro ně změna. Ale dostanou čas a prostor.“
Nejste nervózní z toho, že jste v přípravě nedávali moc gólů?
„Vůbec nic to neznamená. V přípravě jsme zkoušeli různé varianty. Třeba Kuba Flek toho měl strašně moc, proto stejně jako někteří další starší hráči začali hrát později. Nemuseli jsme je vidět.“
Na soupisce je více konstruktivních obránců, kteří vám dříve chyběli. Máte tudíž víc možností do přesilových her?
„Stoprocentně ano.“