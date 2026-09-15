Pardubický útok na rekordy, Dynamo drží náboje ke startu dynastie. Zvládne poskládat hvězdy?
V dubnu padaly v Pardubicích a okolí balvany. Otravná tíha dvanácti sezon bez titulu vyvanula po finálním triumfu v Třinci a zlatém gólu Romana Červenky. Následovaly oslavy, další velké nákupy a seskládání týmu, jaký v extralize nepamatujeme. Částečné srovnání snese snad jen vsetínská dynastie před třemi dekádami. Dynamo drží veškeré náboje, aby na tehdejší éru navázalo. O co mu krom obhajoby půjde? Odpovědi najdete v závěrečném díle seriálu deníku Sport a webu iSport.cz.
Zvládne se to celé porovnat?
Zvládne. S mírnými bolestmi určitě. Jde o to, že Pardubice „trpí“ tučným naskladněním středních útočníků. Vítanou pomocí je, že ne všichni jsou vyloženě ryzí centři, a univerzálnost je něco, s čím může hlavní kouč Filip Pešán pracovat. Předpovědi expertů se naplňují v tom směru, že David Tomášek našel své místo na pravém křídle vedle Tomáše Noska a i veterán Vladimír Sobotka je v míru s tím, že se bude pohybovat blíž mantinelu. Ale pozor, jak kdy. Herní styl Dynama je takový, že hráče nedrží v kolejích, vytyčených trasách a utažených šablonách, z nichž není úniku. Flexibilní Pardubice jsou schopné hru hodně variovat, hráči si na ledě budou kreativně měnit pozice podle aktuální situace tak, aby se vysoustružený produkt stal co nejméně čitelným.
Nezmění hvězdy chemii?
Kabina Dynama se během zlaté sezony ustálila, všechno si sedlo tak, aby vztahy nenarušovaly cestu za cílem. V osazenstvu kabiny se vytvořila správná chemie, která trenérům usnadnila práci. Zároveň padají logické otázky, zda vyladěnou atmosféru nenaruší nástup tří nových výrazných tváří Matěje Stránského, Davida Tomáška a Tomáše Noska. Odpověď zní, že riziko je malé. Stávající tahouni i nově příchozí jsou hráči, kteří vědí, co je pro úspěch nutné udělat. Do jednoho vyzrálí třicátníci, kteří nenechají vyklíčit problém, i kdyby se někomu z dotyčných herně nedařilo, všelijakým způsobem hledal příčinu a klíč ke změně. Bylo by obrovským překvapením, kdyby si Červenka a spol. nechali zatáhnout do střev stroje protivné zbytečnosti jednotlivců. Ne, to se nestane.
Jakou aktuální formu Dynamo má?
Výjezd do Finska za Ligou mistrů přinesl lepší celkový dojem než jen zisk tří bodů z druhého duelu s Kookoo. Už v první bitvě se Saipou mělo Dynamo broky na to vyhrát nebo aspoň sebrat bod. Vyložené šance na to rozhodně byly. Druhý pokus už vyšel, český zástupce drží v CHL devět bodů z dvanácti a valí se za postupem do další fáze. Výhra 6:3 z „lítacího“ zápasu obsahovala dostatečné množství potřebné sehranosti, údernosti v přesilovkách (dva góly ze dvou výhod) i potřebného materiálu k doladění. Z hráčů čišela chuť dobývat i majetnictví řady zajímavých ofenzivních nápadů. Dynamo se na středeční premiéru s Hradcem naladilo, jak potřebovalo.
Kolik rekordů tým trhne?
I s vědomím toho, že zásadní dění nastane v play off a až tam je třeba počítat s honem na Pardubice, nemůžou si na adrese mistrů říci, že základní část odjedou na půl plynu. Extraliga je dnes produktem, kdy jsou fanoušci zvědaví na každé jednotlivé kolo, zvlášť od nadupaného Dynama se bude vyžadovat excelentní hokej a útok na rekordy. Náklad 121 získaných bodů z ročníku 2023/24 má zvuk, stejně jako pouhých pět porážek po 60 minutách. Síla Pešánova kádru je na takové úrovni, že by měla atakovat porci 130 bodů. Což činí průměr 2,5 bodu na utkání. Experti věří, že Roman Červenka, pokud bude zdravý a odehraje k padesáti utkáním, by díky přesilovkové úspěšnosti mohl atakovat maximum 83 bodů (40+43) Martina Růžičky z ročníku 2012/13. A to i po čtyřicítce.
Zůstane Filip Pešán dál u týmu?
Existuje velký předpoklad, že ano. Musel by nastat hororový průběh podzimu, aby vedení klubu sáhlo k radikální změně. Jistě, nelze to vyloučit, ovšem pravděpodobnost je minimální. Filip Pešán si s Pardubicemi sedl, prokázal dobrý cit na způsob chování a vůbec postoje k hráčům, s pomocí silného realizačního štábu vtiskl týmu pojetí hry, které z hráčů úspěšně vytahává potenciál. Je zkušenější, moudřejší, všechny možné facky některých předchozích štací mu pomohly vyzrát a nastavit se správně k plnění výzev. Pokud vše půjde, jak má a jak se očekává, nabídka víceletého kontraktu může přijít poměrně záhy. Pešán se vrátil do trenérského topu a momentálně dohlíží na jednotku, která se při vší úctě k ostatním může rozhodit jedině sama.
Kdo přišel a odešel
|Hráč
|Pohyb
|Klub
|Příchody
|Tomáš Nosekútočník
|Příchod
|Florida
|Matěj Stránskýútočník
|Příchod
|Davos
|David Tomášekútočník
|Příchod
|Färjestad
|Odchody
|Libor Hájekobránce
|Odchod
|San Jose
|Michal Hrádekobránce
|Odchod
|Olomouc
|Robert Kousalútočník
|Odchod
|Mountfield HK
|Tomáš Urbanútočník
|Odchod
|Litvínov
Umístění za posledních 10 sezon
Zde je vaše tabulka s vloženými daty: ```html
|Sezóna
|Základní část
|Celkové umístění
|2016/17
|14. místo
|baráž
|2017/18
|6. místo
|čtvrtfinále
|2018/19
|14. místo
|baráž
|2019/20
|11. místo
|play off zrušeno
|2020/21
|7. místo
|čtvrtfinále
|2021/22
|5. místo
|čtvrtfinále
|2022/23
|1. místo
|semifinále
|2023/24
|1. místo
|finále
|2024/25
|3. místo
|finále
|2025/26
|1. místo
|finále