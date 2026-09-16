10 hráčů, kteří prorazí v extralize: Pobočník hvězdy NHL, 17letá naděje a restart v Plzni
Dnes o nich ještě možná nevíte. Za rok třeba budete. Se startem extraligové sezony se deník Sport dal do skládání výběru nejvýraznějších aspirantů na průlomový ročník. Představuje nadané juniory i hráče hluboko pod radarem. Všechny se společným jmenovatelem, že další extraligová sezona by měla být jejich. Překvapí, zaujmou, povyskočí. Zde je deset žhavých jmen, která už na jaře mohou být skokany roku. Ukážou potenciál?
Matěj Kubiesa (20), útočník, Třinec
- 21 zápasů, 4+1
Druhé kulatiny oslavil teprve v minulém týdnu. Třinec by v něm mohl budovat dalšího ostrostřelce do přesilovek po Martinu Růžičkovi, jehož kariéra se pomalu chýlí ke konci. Lepšího učitele si Kubiesa ani nemůže přát, v uplynulé sezoně spolu ve třetí formaci strávili dost času. Teď by měl mladík vyskočit do renomovanější role vedle kreativního Libora Hudáčka. V první lize ještě jako junior v průběhu dvou sezon sečetl 27 branek. Mezi chlapy válel, což je pro Oceláře obrovský příslib. A první tučná gólová zásilka klidně může do Werk Areny dorazit už v tomto ročníku.
Daniel Herčík (23), útočník, Olomouc
- 11 zápasů, 0+0 (Pardubice)
Ten kluk má ránu, špitali si vrabci na Pardubicku. Jenže dostat se do hlavního týmu přes kabrňáky jako Roman Červenka, Martin Kaut nebo Miloš Kelemen zkrátka nešlo. V první lize Herčík naposledy nasázel přes dvacet gólů, ale stejně hodnotnou úlohu mu v „áčku“ nikdo neuměl nabídnout. Tedy aspoň v Dynamu. Pro jiné kluby byl lákadlem, což potvrdil zájem Olomouce, kam se třiadvacetiletý křídelník v létě přestěhoval. Má odšpuntovat kanón. „Řešili jsme přesun od listopadu. Jsem strašně šťastný, že to vyšlo. Už se nemůžu dočkat,“ avizoval talent z ofenzivy.
Stanislav Svozil (23), obránce, Kometa
- 41 zápasů, 1+6 (Cleveland/AHL)
Byl jedním z těch, kteří marně doufali, že pozvednou český defenzivní prapor a rozbalí to v NHL. Za Columbus Svozil nakonec stihl jen dva zápasy v dubnu 2023. Jenže pozor! Kariéru v AHL má bohatou a uměl tam z pozice kreativního beka přes 20 bodů za sezonu. I přes značnou brněnskou konkurenci by mohl v elitní čtyřce obránců rotovat. Tip, že někdejší věrný pobočník Connora Bedarda z juniorky prorazí ihned po návratu do Evropy, je odvážný, ale nikoliv nereálný. Vždyť za Kometu pravidelně naskakoval už jako šestnáctiletý, než se vydal za americkým snem.
Lukáš Kachlíř (17), obránce, Liberec
- 13 zápasů, 0+0
Málokdo bude v nadcházejících dnech fandit Tomáši Galvasovi na výletě v Pittsburghu tak jako Kachlíř. Pokud by si Penguins kreativce z Liberce nechali ve svých řadách, vzroste šance sedmnáctileté naděje na výraznější zapojení mezi muži. Tygři ho pomalu oťukávají, určitě dostane starty i v juniorské soutěži. Klidně však dokáže v rámci své pozice napodobit „zázrak“ Petra Tomka z Varů. Slabší fyzické parametry musí obejít chytrostí. „Takhle se snažím přemýšlet. Vzorem je třeba Quinn Hughes, který je menší,“ popsal reprezentant z kategorie do 18 let.
Patrik Švančara (24), brankář, Vítkovice
- 38 zápasů, 91,6 % (Přerov/Maxa liga)
Další produkt přerovské brankářské školy. A ta píše! Do extraligy (a posléze NHL) vynesla Michala Postavu, předchozí sezonu ho následoval Vojtěch Mokry v Mladé Boleslavi. Švančara bude čerstvým důkazem, jak to nedaleko Olomouce dělají správně. Otázkou je, nakolik se hned při premiéře popere o místo jedničky s Dominikem Hrachovinou. Ani s příchodem trenéra Yoricka Treilleho nejsou šance vyrovnané. „Patrik chytal v přípravě výborně, ale Dominik je poměrně vysoký level. Je to naše jednička,“ oznámil kouč. Nikde není psáno, že názor nepřehodnotí.
Robin Sapoušek (22), útočník, K. Vary
- 39 zápasů, 2+5
Extraligu za Karlovy Vary si poprvé vyzkoušel už v roce 2021 jako šestnáctiletý, po epizodě v zámořské WHL je Robin Sapoušek vcelku pravidelně v sestavě Energie. Na pevné místo ale zatím čeká. V posledních dvou sezonách vypomáhal taky o patro níž v Sokolově, v týmu Pavla Patery měl často nevděčnou roli v nižších formacích a body sbíral pomálu. Potenciál ukázal naposledy ve vyřazovacích bojích. Produktivitu vytáhl, hrál přesilovku a zvládl větší minuty. V další sezoně musí potvrdit, že nešlo o náhodu, a bodově může pravidelně přispívat. V úzké sestavě prostor dostane.
Matěj Gardoň (22), útočník, M. Boleslav
- 16 zápasů, 0+1
Jeho táta válčil dlouhé roky za Kladno, na dresu měl ve dvou sezonách dokonce kapitánské céčko. Jméno Gardoň se teď může napevno vrátit do extraligy. Matěj nakukoval do áčka Mladé Boleslavi v posledních čtyřech sezonách, maximem však zůstalo 16 odehraných duelů v ročníku. Teď by mohl přijít průlom. Gardoň si v přípravě rozuměl s Felikssem Gavarsem a Jakubem Lichtagem, proti Litvínovu ukázal šikovné ruce. Bruslařům by se jeho kreativita mohla hodit, produktivitu potřebují zásadně zlepšit. Syn známého otce už v Kolíně předvedl, že dokáže pravidelně bodovat.
Oskar Lisler (20), útočník, Kladno
- 33 zápasů, 3+7
V přípravě Kladna zazářil třemi góly a celkem čtyřmi body a hlasitě se přihlásil o pevné místo v extralize. Na něj si sáhl už naposledy, kdy zasáhl do 33 utkání a mezi hráči ročníku 2006 a mladšími byl třetím nejproduktivnějším. Rytíři mu musí dát důvěru a umožnit další rozvoj. Do plánů ale může promluvit ještě juniorka, která letos postoupila do nejvyšší soutěže a bude bojovat o udržení. Lisler za ni v úvodu ročníku naskakoval a byl rozdílový. Když bude ouvej, klub ho pošle mezi vrstevníky na záchranářskou misi. Jinak už by měl být právoplatným členem Rulíkova áčka.
Marek Daníček (20), útočník, Sparta
- 64 zápasů, 33+39 (Newfoundland/QMJHL)
Patří mezi hráče, na které je radost se koukat. Marek Daníček na sebe upozornil už v mládeži, když s pukem prožongloval až do branky, body sbíral i po odchodu do zámořské QMJHL. Po roce je zpátky a chce bojovat o místo v áčku Sparty. V přípravě ukázal záblesky obrovské šikovnosti, ale nohy mu sráží hodně hubená postava. Další úkoly jsou jasné. Nabrat svalovou hmotu a dál rozvíjet největší přednosti. V Maxa lize za Litoměřice se zatím Daníčkovi daří, v úvodních třech zápasech bodoval a hraje první lajnu. Když nepoleví, dříve nebo později přijde i šance z extraligy.
Aleš Čech (22), obránce, Plzeň
- 22 zápasů, 1+2 (M. Boleslav)
Měl našlápnuto neuvěřitelně. Aleš Čech hrál v mládeži ve Finsku, z mistrovství světa do 20 let si přivezl dvě medaile a před dvěma lety na draftu dostal důvěru Utahu. Postupně začaly naskakovat i starty v extralize, ale ve slibně rozjeté kariéře přišel útlum. Naposledy odehrál talent za Bruslaře jen 22 utkání a mluvilo se o špatné životosprávě a dalších problémech. Restart má přijít v Plzni. Čech s klubem snově vstoupil do Ligy mistrů, v novém angažmá příjemně zaujal a proti Rögle přidal gól. Když šanci dobře uchopí, může ze sedmého beka růst herně i vytížením.