Slzy tvrdého muže. Nosek o synově autismu a boji s předsudky: Nechci, aby šlo o tabu
V očích měl slzy, několikrát si je otřel tričkem. Na ledě ustojí každý souboj, nic ho nezlomí. Ale když útočník Tomáš Nosek, extraligový šampion s Pardubicemi z roku 2012 a vítěz Stanley Cupu, mluvil o šestiletém synovi, který má poruchu autistického spektra, zadrhával se. I tak našel sílu, aby o tom pro iSport promluvil. „Nechci, aby tohle téma bylo ve společnosti tabu. Ale sami vidíte, jak je to pro mě emotivní,“ říká 34letý centr, který o citlivém příběhu mluvil v rámci rozhovoru pro Sport Magazín. Celý rozhovor čtěte ZDE >>>
Už když klub sdílel video, v němž se o autismu zmínil, dostaly se k němu podporující reakce. „Jsem rád, že to lidem není lhostejné. Sami pořádně nevědí, co si mají myslet, když o autismu slyší,“ říká pardubický patriot, jenž se do klubu svého srdce vrací po dvanácti letech.
A dobře ví, že hokej není středobod vesmíru. „Vycvičilo mě to, že život je úplně o něčem jiném. Chci, aby se o tom víc mluvilo, i když…“ nedořekne a na několik desítek sekund se odmlčí. Přitom si otře oči. Pořád je to pro něj citlivé.
Zvlášť, když popisuje realitu. Třeba jaké to je, když jde v Česku se synem na pískoviště. Jak ostatní koukají skrz prsty. Pohledy okolí říkají vše: „Co to jako je? Vy si neumíte vychovat vlastní dítě?“ Jakmile se jim to snaží vysvětlit, jenom odseknou: „No jo, ale to má dneska každej…“
Což jsou okamžiky, které ho jako rodiče srážejí. Chybí osvěta, informace. Málokdo chápe, že když autistovi něco povíte, on vůbec nerozumí, co po něm chcete. Mají svůj svět. Na základě vlastní zkušenosti se pardubický hokejista stal ambasadorem Rodinného integračního centra v Pardubicích. A spolu s klubem chystá projekty na pomoc lidem, kteří se s autismem potkali.
Žádný rodič si to nechce přiznat
Nechce, aby si ostatní rodiče procházeli tím, co zažívá na pískovišti. Nebo i jinde. „Škála autismu je hrozně široká. Jsou případy, na kterých to vidíte hned, ale pak jsou děti, u kterých to nepoznáte. Každý jsme svým způsobem jiný,“ vykládá Nosek, jenž má dva syny.
Jednomu je pět, druhému šest. Právě tomu staršímu, Patrikovi, byla před časem diagnostikována porucha autistického spektra. „Člověk si nechce přiznat, že jeho dítě může mít nějakou vadu. Což byl i náš případ, tohle nikdo nechce slyšet. Ale je to součást života. Byl bych moc rád, aby v tom rodiče nebyli sami, ale měli si s kým popovídat, sdílet zkušenosti,“ vysvětluje šampion s Floridou, proč mu téma není lhostejné.
Syn do pěti let skoro nemluvil, zvládl pouze pár slov. „Za rok udělal posun, ve školce dostal osobního asistenta. Začal mluvit ve větách. Ale všechno bylo v angličtině. Věřím, že návrat do Česka zvládne, děti jsou v tomhle ohebnější. Na druhou stranu je hodně chytrý, takže si s tím poradí,“ věří hrdý táta, který kvituje, že fyzicky je Patrik zdravý.
„Otevřel mi ve spoustě věcí oči. Naučil jsem se trpělivosti a pochopil jsem, o čem je život. Můj hlavní cíl je, abych s ním měl normální konverzaci,“ přeje si Nosek a opět si otře oči.
Synové jsou velcí hokejoví fanoušci. Také Patrik bruslí a v NHL vždycky nadšeně tátu sledoval. „Říkal Daddy Hockey… Určitě budu hrát pro něj, stejně jako pro bráchu. Aby si mě kluci pamatovali ještě jako hokejistu,“ říká pardubický útočník, jenž s Dynamem získal titul už v roce 2012.
To byl ještě zelenáč, teď se do rodného klubu vrátil jako jeden z lídrů. Bydlí kousek od zimáku, ve městě je široká rodina. I ta by měla synovi pomoct, aby se s handicapem lépe vypořádal.
Pomůže širší rodina
„Bude mít kolem sebe babičky, dědečky, tetičky, strejdy. V Americe přijeli na chvíli, pak jsme na to zase byli sami. Věřím, že se to u něj bude i dál zlepšovat,“ doufá Nosek.
Spolu s klubem chystají nejrůznější osvětové akce. Rád by využil síly své osobnosti. I toho, že působí v Dynamu, tedy silné organizaci s celospolečenským dopadem. „Sociální média hýbou světem. Je obrovské plus, když máte tak silnou platformu jako Dynamo,“ vysvětluje.
Sám moc dobře ví, jak je těžké o tom mluvit. „Nechci, aby se lidé kvůli autismu ocitli na okraji společnosti. Je třeba, aby byli začleňování mezi ostatní. Budu moc rád, kdyby i náš případ pomohl k tomu, že se o citlivé problematice bude víc mluvit,“ dodává Nosek.
S Pardubicemi se vrhne do extraligového kolotoče a bojů o titul. Derby s Hradcem bude mít grády. Ale když se po zápase vrátí domů, prioritní zápas probíhá úplně jinde.
Protože jak sám ví – hokej je krásná věc, ale život je o něčem jiném.