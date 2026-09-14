Šok? Ani ne. Irving doplatil na přístup. Po fantastické sezoně šel dolů a už se nezvedl
Je to celkem snadné čtení mezi řádky a nakonec i oficiální potvrzení toho, o čem se už nějakou dobu šuškalo. A sice, že na Spartě nejsou dlouhodobě spokojeni s Aaronem Irvingem. V pondělí odpoledne klub oznámil, že se s kanadským obráncem rozchází. Sbohem třicetiletému bekovi dává Sparta pouhé dva dny před extraligovou premiérou v Olomouci. Ale znovu, rozchod není vyloženě šokem.
Irving dorazil do Sparty před třemi roky z Davosu, už předtím se tu předvedl v litvínovských barvách. Fanoušky uhranul především během ročníku 2024/25, kdy do soupeřových sítí napálil 21 tref, povětšinou výstavních pumelic ze střední či ještě delší vzdálenosti.
Jednalo se o nové extraligové maximum. Jenže už sezona následující přinesla výrazný pokles, ať už v gólech, tak v celkové výkonnosti. Irving si na sebe báječnou gólovou cifrou upletl bič, k obhajobě se pěti góly ani nepřiblížil. Za oponou se mluvilo o tom, že už v létě nepřijel dobře připravený a průběh ročníku tyhle zprávy rozhodně nevyvrátil.
A protože podle všeho nenastala rapidní změna v hráčově přístupu, Sparta se rozhodla nečekat na ostrou sezonu a své někdejší opory se zbavila. Vše po konzultaci vedení s novým trenérským štábem Patrika Augusty. Ti přestali věřit, že by Irvinga probudili. V přípravě se mu nedařilo.
Šance pro obrovský talent?
„Po dohodě s trenéry jsme dospěli k závěru, že by Aaron nedostal adekvátní herní prostor. Nevešel by se do přesilových her a na pozici sedmého obránce nám nedává smysl Aarona držet. Proto nyní hledáme řešení, které bude přijatelné pro obě strany,“ vysvětlil sportovní ředitel klubu Tomáš Divíšek.
Konec jednoho otevře prostor jiným. A ze všech možných důvodů je dobře, že svítá větší šance rudému talentu. „Chceme dát větší šanci našim mladým obráncům Ninu Tomovovi a Matyáši Michálkovi,“ zmiňuje Divíšek 22letého obránce a šestnáctiletého beka, jenž je obrovským příslibem českého hokeje.
Je otázkou, zda po edmontonském rodákovi sáhne někdo jiný v české nejvyšší soutěži. „Aaronovi děkujeme za tři sezony, které ve Spartě odehrál. V předminulém ročníku se svými střeleckými výkony výrazně zapsal do klubové i extraligové historie. Přejeme mu jen to nejlepší v další hokejové kariéře,“ dodává Divíšek.