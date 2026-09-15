Karlovy Vary - Třinec 0:2. Nová éra domácích: dvě sady dresů i čínské klobouky na tribuně
Letní čekání skončilo, extraliga je zpátky. Odstartovala v úterý večer předehrávkou mezi Karlovými Vary a Třincem. V repríze posledního semifinále se radovali po výsledku 2:0 Oceláři. Energie vstoupila do éry s novým názvem smolně, když rozhodující zásah obstarala nešťastná teč předsezonní posily Elmeriho Eronena. „Nebylo to vůbec špatné. Byla důslednost v obranné činnosti a to gólmanovi vždycky pomůže,“ pochvaloval si po čistém kontu Marek Mazanec.
Nevědělo se, jakého přivítání se dočkají. Po bronzové sezoně si Vary plácly s čínskou automobilkou BYD jako s generálním partnerem. Část fanoušků se jen těžko přenášela přes to, že do klubu budou proudit finance z komunistické země, zbytek vítal peníze bez ohledu na jejich původ. Na startu sezony se do vedení za spolupráci nešilo. Drobné rýpnutí si neodpustila jen dvojice diváků, která usedla na tribunu s čínskými bambusovými klobouky na hlavě.
V kotli se na úvod ročníku vyhlížela další vydařená sezona. „Společně za dalším úspěchem,“ hlásalo připravené choreo. Fanoušci se s ním vytasili při první komerční přestávce, na velkou plachtu vyobrazili postavu jednoho z příznivců, jak se drží kolem ramen s útočníkem Jiřím Černochem před zástupem dalších lidí. Kapitán západočeského celku nesl na zádech ještě starý název HC Energie Karlovy Vary bez jména partnera.
Jeho reálný předobraz už se na ledě objevil ve výstroji, která v posledních dnech vzbudila kontroverze v českém hokeji. Energie vyrobila pro rozbruslení černooranžové dresy s výraznou prezentací dalšího z partnerů. Rozcvička v jedné sadě, odchod do kabiny, převléknutí do tyrkysové a zpátky na led. Pro zápas zůstala jen podivně neladící helma s oranžovými prvky.
„Ani to není nezvyk. Je to tak půl napůl, kdo z kluků se v kabině běžně svléká z dresu a vesty. Já si stejně každé rozbruslení sundávám vestu, nákrčník, jsem v tričku. Já jenom vyměním dres a je mi to úplně jedno,“ komentoval neobvyklou výměnu mundúrů brankář Dominik Frodl.
První gól sezony vstřelil Galvas
V zápase smolně inkasoval už po dvou a půl minutách. Puk propadl za jeho záda po nešťasném odrazu Elmeriho Eronena. Premiérovým střelcem nového ročníku se stal zadák Jakub Galvas, který spíše z nouze nahazoval puk z rohu hřiště k brance, kde trefil Finovu hokejku.
„Blbá shoda okolností. Měl tam hráče, byl tam souboj a prostě do toho píchnul. Odrazilo se to takhle… Stodevadesátkrát se to odrazí jinam a jednou takhle do brány. Našlo se tam místečko, smolný gól. Líp sezona začít nemohla,“ krčil rameny Frodl.
Jeho spoluhráči si posléze mohli pomoct přesilovými hrami, zahráli si i dvojnásobnou početní výhodu, jenže neuspěli. „Souhra ještě trošičku vázla,“ litoval domácí trenér Pavel Patera.
Oceláři byli důrazní, tvrdí před vlastní brankou a těsný náskok uhájili, i když Frodla podruhé nepřekonali. Pojistku přidal Ondřej Kovařčík až do odkryté klece. „Na to, že to byl první zápas sezony, hrálo se ve velkém tempu a bylo plno osobních soubojů. Ale z obou stran taky bylo dost nepřesností,“ hodnotil asistent hostů Jiří Raszka.
Domácí podporoval přímo v aréně vedle pěti tisícovek diváků také většinový majitel klubu Dušan Šenkypl. Před utkáním obstaral slavnostní buly, v přerušené hře si pak vyslechl potlesk jako přání k 51. narozeninám. Body jako dárek ale nedostal.
První kolo ukázalo také talentu Petru Tomkovi, jak náročná bude druhá sezona mezi dospělými. Naposledy mladík všechny šokoval famózními výkony, tentokrát mu Oceláři ukázali, že si na něj budou dávat soupeři dobrý pozor. Důraz mu předvedl jak Patrik Koch, tak Daniel Kurovský. Tomek se do šance dostal až v samém závěru. „Je od čeho se odrazit,“ věřil přes porážku brankář Frodl.